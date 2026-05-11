【新国立劇場】〈初台アート・ロフト〉舞台衣裳展「ゆらぎー柳桜の景ー」展、 ５月ワークショップ［柳オブジェ作り］

文化庁［ドン・ジョヴァンニと柳の風景］

《モノづくりのワークショップ第一弾》として、「初台アート・ロフト」は５月に「柳のオブジェ制作」を開催します。“日常のすぐそばに創造の余白をつくる”というコンセプトのもと、劇場という創造のエネルギーが満ちる空間で、クリエイターと参加者がともに手を動かし、新たな表現を生み出す場を育んでいます。

急速に変化する社会や技術の中で、素材に触れ、身体を使って形をつくる行為は、人間らしい感覚を取り戻す貴重な体験です。ワークショップで手がけるのは、開催中の舞台衣裳展「ゆらぎ ― 柳桜の景 ―」(https://www.nntt.jac.go.jp/centre/news/detail/62_031511.html)を彩る“柳”のモチーフです。しなやかな柳の葉をつくり、曲線を生かした立体オブジェに仕上げます。完成した作品は劇場オープンギャラリーに展示され、創作が劇場空間とつながる特別な経験となります。

クリエイターが基礎から丁寧に伴走するため、はじめての方も安心して参加できます。詳細・申込み方法は公式サイト(https://www.nntt.jac.go.jp/centre/news/detail/62_031529.html)をご確認ください。

◆《ものづくりワークショップ第一弾》［柳オブジェ作り］ちらし(https://www.nntt.jac.go.jp/centre/news/069d7046c4b1fbecfd1d2c361bb0a2b1_3.pdf)

ワークショップの概要

- 日時

（１日目）５月２４日（日）１４：００～１６：４５ （受付）１３：４５～

（２日目）５月３１日（日）１４：００～１６：４５ （受付）１３：４５～

- 場所 新国立劇場５階情報センター / ２階・３階ギャラリー- 内容 （１日目）・刺繍柳の切り出し・柳の縫製（ミシンが得意な方には、ミシン操作も体験していただきます。）

（２日目）

・柳の成形（実際の木に制作した柳を巻きつけて成形していきます）

・３階ギャラリー壁面展示

- 参加費 無料- 対象 モノづくり、手を動かして何か創ることに興味をお持ちの方はどなたでも- 講師 「初台アート・ロフト」クリエイティブチーム・渡邊健斗（空間デザイナー他）・青木美穂（衣裳制作他）＜注意事項＞※両日を通しての参加で一貫して展示に関わることができますが、どちらか１日の参加でも可能です。※お申込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。予めご了承ください。

■お申込み 以下のお申込み専用フォームよりお申込みいただけます。

お申込みフォーム :https://nntt.form.kintoneapp.com/public/80e3c181d78a38589abf2872286a0bf4d325b07419daf951f4990ce030bfbbfc※申込み開始：５月１日（金）～ 申込み受付中

■お申込み後の流れ

自動受信確認メール（１.）: フォーム送信直後に自動配信されます。

予約確定メール（２.）: 後日、事務局（informationcentre@nntt.jac.go.jp）より改めてお送りします。

※２.のメールの到着をもって＜ご予約確定＞となります。 抽選の場合は、同メールにて当選の結果をお知らせいたします。

刺繡柳をご作成いただきます

「初台アート・ロフト」の会場である新国立劇場のオープンスペースは、高い天井と自然光に満ちた開放的な空間。劇場という日常と非日常が交差する場所で、舞台衣裳の存在感と美しさを、ゆったりとご堪能いただけます。

新国立劇場

新国立劇場は、オペラ、バレエ、ダンス、演劇という現代舞台芸術のためのわが国唯一の国立劇場として、1997 年秋に開場しました。オペラパレス、中劇場、小劇場の特色ある3つの劇場を有し､年間約250ステージの主催公演を実施しています。



オペラ部門は2018年9月に世界的指揮者の大野和士が芸術監督に就任し、世界の主要歌劇場と比肩する水準のオペラ公演を年間およそ10本上演すると共に、高校生のためのオペラ鑑賞教室の実施等を行っています。



次代を担うアーティスト育成も新国立劇場の事業の大きな柱の一つであり、オペラ、バレエ、演劇の３つ研修所を擁し、充実した研修を実施しています。



所在地：東京都渋谷区本町1-1-1

https://www.nntt.jac.go.jp/