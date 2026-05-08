「カモノハシのイコちゃん」グッズ春の新商品が 2026 年 5 月 12 日（火）に発売

西日本旅客鉄道株式会社

ジェイアール西日本商事株式会社(代表取締役社長:平島道孝/所在地:兵庫県尼崎市)は J R 西 日 本 の I C カード「 I C O C A 」 の 公 式 キャラクター である “ カモノハシのイコちゃん ” の 春 の 新 商 品 を 2026 年 5 月 1 2 日 ( 火 ) よ り 通販サイト「トレインボックス」や JR 西日本の駅ナカ店舗他で発売いたします。

◆イコちゃん春の新商品。暮らしにやさしく寄り添う8アイテムが登場！

「カモノハシのイコちゃん」グッズに春の新商品が登場いたしました！今回の注目アイテムは「“わたがし”ぬいぐるみ」と「“わたがし”マスコット」。その名のとおり、“わたがし”のようなふわふわとした手触りと優しい色合いで思わず抱きしめたくなる新素材！たくさんギュウギュウしてあげてくださいね。新生活にぴったりのリングノートやクリアファイル等のステーショナリーとトートバッグなどの雑貨を合わせ、全8アイテムを展開します。 一部商品は、北欧テイストを取り入れ自然の温もりや柔らかな色彩を感じられるデザインに仕上がりました。暮らしに寄り添う可愛らしいイコちゃんグッズをお楽しみください！

商品概要

１.カモノハシのイコちゃんわたがしぬいぐるみ

販売価格：1,980円（税込）

“わたがし”のようにふんわりしたぬいぐるみ

２.カモノハシのイコちゃんわたがしマスコット

販売価格：1,540円（税込）

“わたがし”のようにふんわりした手のひらサイズのマスコット

３.カモノハシのイコちゃん×北欧 くっつくタオル

販売価格：990円（税込）

表生地と裏生地がくっつくタオル

４.カモノハシのイコちゃん×北欧 トートバッグ

販売価格：2,420円（税込）

A4サイズがすっぽり入る、縦長のトートバッグ

５.カモノハシのイコちゃん×北欧 B6リングノート

販売価格：990円（税込）

ラメ入り表紙とゴールドリングが魅力のリングノート

６.カモノハシのイコちゃん×北欧 メモ帳

販売価格：440円（税込）

イコちゃん柄の可愛いメモ帳。デザインは2種入り

７.カモノハシのイコちゃん×北欧

ジェットストリーム４＆１

販売価格：1,760円（税込）

4色ボールペンとシャープペンの多機能ペン

８.カモノハシのイコちゃん×北欧

A4クリアファイル

販売価格：385円（税込）

イコちゃんと北欧柄が特徴的なクリアファイル

販売概要

１．発売日

2026年5月12日(火)

２．販売箇所

●JR西日本の一部駅ナカ店舗

●京都鉄道博物館ミュージアムショップ

●ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

（https://www.trainbox.jp）

●「トレインボックス」 WESTERモール店

(https://wester-mall.westjr.co.jp)

●JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）

３．おしらせ

・販売場所により取扱商品や発売日が異なる場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

・商品仕様、価格や販売箇所は変更する場合があります。

・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合があります。

・以下の公式通販サイト、SNSでも当商品をご紹介予定です。

トレインボックス：https://www.trainbox.jp/

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