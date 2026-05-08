【イベントレポート】EC家具ブランド「KANADEMONO」、二子玉川 蔦屋家電で体験型POPUP「本と家具の物語展」を初開催

ルームクリップ株式会社

9,000通りを超える家具の組み合わせを提案するパーソナライズ家具ブランド KANADEMONO を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー（本社：東京都渋谷区、以下当社）は、2026年4月3日（金）～4月5日（日）の3日間、二子玉川 蔦屋家電にて、本と家具が織りなす空間体験イベント「本と家具の物語展」を開催いたしました。盛況のうちに終了した本イベントのレポートをお届けします。

■「本と家具の物語展」開催の背景

オンラインを中心に家具を販売してきたKANADEMONOには、これまで「実際に家具を見てみたい」「サイズ感や素材を確かめたい」という声が多く寄せられていました。

この度、二子玉川 蔦屋家電にて、実際の生活シーンとしてご体験いただくことを目的にPOPUPイベントを開催。

「本と家具が重なり合うことで生まれる、“暮らしの物語”を体験できる空間」をコンセプトに「ワークスペース」「ダイニングスペース」「猫との暮らし」という3つの切り口で空間を展開しました。

■POPUPイベントでの反響

人気アイテムから新商品まで、合計130点以上の商品を各スペースにて展示し、実際の暮らしを具体的にイメージできる空間を構成しました。

さらに、二子玉川 蔦屋家電のコンシェルジュとKANADEMONOのスタッフが、それぞれの空間に合わせてインスピレーションとなる書籍を選書し、家具とともに展示。

3日間を通して、多くのお客様がコーヒーを片手にゆったりとした時間を楽しむ姿が見受けられました。

1. 住環境の悩みを解決する「1cm単位のサイズオーダー」

KANADEMONOのシグネチャーアイテム「THE SERIES」より、1cm単位でサイズオーダーが可能なテーブルやシェルフを中心に展示。半円やラウンド型といった多様な天板バリエーションも紹介しました。来場者からは「限られたスペースでもぴったり収まりそう」といった声も聞かれ、具体的な暮らしをイメージしていただける空間となりました。

2. 圧倒的な反響を呼んだ「猫との暮らし」空間

会場内で特に多くのお客様の足を止めたのが、猫との暮らしを提案する空間。壁面に飾られた猫のオーダーラグや、ネコ穴付きのテーブルなどを展示しました。「うちの子（猫）の写真でも作ってみたい」「こんな家具があるんだ」といった声が寄せられました。

3. プロの目も惹きつけた、素材とディテール

会期中には、建築関係などデザインや設計に精通したお客様も、多数ご来場いただきました。テーブル裏側の構造やエッジの仕上げ、金属脚の溶接の美しさなどを熱心にご覧になる姿も見られ、プロの厳しい視点からもKANADEMONOのプロダクトに深い興味関心を持っていただく貴重な機会となりました。

■ブランド初の試み：専任プランナーによる「インテリア相談会」

新生活や模様替えに向けたインテリア相談会も開催。本企画は、普段オフィスや店舗などの空間設計を手掛ける法人向けスタイリングサービスを、個人のお客様向けに提供したブランド初の試みです。



サイズやレイアウト、色の調和といったリアルなお悩みに対し、プロの視点からコーディネートツールを用いた提案を実施。その場で実際の家具や素材サンプルに触れていただくことで、空間づくりの課題解決をサポートしました。

＜ご参加いただいたお客様の声（一例）＞

・「実際の動線や適正なサイズ感がイメージできて安心した」

・「色や素材の組み合わせ方に自信がなかったが、プロのアドバイスで理想の形が見えた」

・「実際の部屋の図面と画面上のツールを使い、パズルを解くように配置を一緒に組み立てるプロセスが分かりやすかった」

■イベント総括

実体験を通じたブランド価値の提供とともに、オンラインでは完結し得ない「素材感の確認」や「パーソナライズ提案」に対する強い需要を再認識する貴重な機会となりました。 家具と書籍を融合させた空間展示は、単なる商品紹介の枠を超え、お客様一人ひとりが理想のライフスタイルを具体的に描き出すための、確かなインスピレーションを提供できたと考えております。

KANADEMONOは今後も、皆様からの貴重な声やリアルな気づきを糧に、商品開発やサービスの拡充に努め、一人ひとりの個性や好みにマッチする「自分らしいライフスタイル」のデザインをサポートしてまいります。

店舗や施設、イベント等での空間演出や展示協力も積極的に行っております。あらゆる空間にフィットする「サイズオーダー家具」を軸とした共創にご興味のある企業・団体様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



【問い合わせ先】

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/



商品を実際にご覧いただけるショールームへのご案内も承っております。

・KANADEMONO YOYOGI PARK

東京都渋谷区代々木5-7-5 Portal Point Yoyogi-koen 1F（アクセス情報）

・KANADEMONO TOKYO（法人さま向け）

東京都目黒区中目黒一丁目9番3号（アクセス情報）

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

https://support.kanademono.design/support/tickets/new

◼︎本リリースに関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/