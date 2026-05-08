がん生検市場 2035年に1,966億8,000万米ドル到達 高CAGR18.33％で進化する液体生検と個別化医療の最前線 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がん生検市場は、2025年の365億5,000万米ドルから2035年には1,966億8,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年～2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は18.33％に達すると見込まれています。近年、がん診断領域では「早期発見」と「個別化医療」が極めて重要なテーマとなっており、従来型の組織生検に加え、低侵襲で高精度な液体生検技術への注目が急速に高まっています。特に次世代シーケンシング（NGS）との統合が進んだことで、がん遺伝子変異の検出精度が飛躍的に向上しており、製薬企業、病院、検査ラボ、診断機器メーカーによる投資拡大が市場成長を加速させています。
新しい腫瘍診断技術の臨床実装が市場成長を加速
近年の腫瘍学分野では、研究段階にあった高度ながん診断技術が急速に臨床現場へ導入され始めています。年間約800万人ががんによって死亡している現状は、各国の医療制度に深刻な負担を与えており、早期診断技術への需要はこれまで以上に高まっています。特に、経皮的生検や外科的切除による病理診断は現在でも標準的な診断プロセスとして利用されており、生検機器および関連検査市場の需要を下支えしています。さらに、高齢化の進行に伴い乳がん、肺がん、大腸がんなどの患者数が増加していることも市場拡大を後押ししています。医療機関は、より迅速かつ高精度な診断技術を求めており、この流れがグローバル市場全体の成長エンジンとなっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/cancer-biopsy-market
液体生検が次世代がん診断の中核技術として急成長
種類別では、液体生検セグメントが予測期間中に市場を主導すると見込まれています。液体生検は血液などの体液から腫瘍由来DNAを検出する技術であり、患者への身体的負担を大幅に軽減できる点が大きな強みです。また、腫瘍の遺伝子変異解析や治療薬選定、再発モニタリングなどにも利用可能であり、プレシジョンオンコロジー分野との親和性が非常に高いことから、急速に導入が進んでいます。2023年にはGuardant Health社の「Guardant360 CDx」がESR1変異型乳がん向けコンパニオン診断薬としてFDA承認を取得し、市場の注目を集めました。さらに、2025年にはAltum Sequencing社が乳がん再発を従来より最大6ヶ月早く検出可能な液体生検技術を発表しており、業界全体で革新的な技術開発競争が加速しています。
主要市場のハイライト
● がん生検市場は2035年までに1,966億8,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間CAGRは18.33％
● 液体生検セグメントが市場成長を主導
● NGS（次世代シーケンシング）との統合が急速に進展
● アジア太平洋地域が世界市場をリード
● 日本では高齢化とゲノム医療推進が市場拡大を後押し
● プレシジョンオンコロジー需要が急増
● 製薬企業によるコンパニオン診断薬開発が加速
● 低侵襲・高精度診断への需要が市場を拡大
● AI・分子診断統合による次世代検査プラットフォームが注目分野
主要企業のリスト：
● QIAGEN
● Illumina, Inc.
● ANGLE plc
● BD (Becton, Dickinson and Company)
● Myriad Genetics, Inc.
● Hologic, Inc.
● Biocept, Inc.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Danaher
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Lucence Health Inc.
● GRAIL, Inc.
● Guardant Health Inc.
新しい腫瘍診断技術の臨床実装が市場成長を加速
近年の腫瘍学分野では、研究段階にあった高度ながん診断技術が急速に臨床現場へ導入され始めています。年間約800万人ががんによって死亡している現状は、各国の医療制度に深刻な負担を与えており、早期診断技術への需要はこれまで以上に高まっています。特に、経皮的生検や外科的切除による病理診断は現在でも標準的な診断プロセスとして利用されており、生検機器および関連検査市場の需要を下支えしています。さらに、高齢化の進行に伴い乳がん、肺がん、大腸がんなどの患者数が増加していることも市場拡大を後押ししています。医療機関は、より迅速かつ高精度な診断技術を求めており、この流れがグローバル市場全体の成長エンジンとなっています。
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液体生検が次世代がん診断の中核技術として急成長
種類別では、液体生検セグメントが予測期間中に市場を主導すると見込まれています。液体生検は血液などの体液から腫瘍由来DNAを検出する技術であり、患者への身体的負担を大幅に軽減できる点が大きな強みです。また、腫瘍の遺伝子変異解析や治療薬選定、再発モニタリングなどにも利用可能であり、プレシジョンオンコロジー分野との親和性が非常に高いことから、急速に導入が進んでいます。2023年にはGuardant Health社の「Guardant360 CDx」がESR1変異型乳がん向けコンパニオン診断薬としてFDA承認を取得し、市場の注目を集めました。さらに、2025年にはAltum Sequencing社が乳がん再発を従来より最大6ヶ月早く検出可能な液体生検技術を発表しており、業界全体で革新的な技術開発競争が加速しています。
主要市場のハイライト
● がん生検市場は2035年までに1,966億8,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間CAGRは18.33％
● 液体生検セグメントが市場成長を主導
● NGS（次世代シーケンシング）との統合が急速に進展
● アジア太平洋地域が世界市場をリード
● 日本では高齢化とゲノム医療推進が市場拡大を後押し
● プレシジョンオンコロジー需要が急増
● 製薬企業によるコンパニオン診断薬開発が加速
● 低侵襲・高精度診断への需要が市場を拡大
● AI・分子診断統合による次世代検査プラットフォームが注目分野
主要企業のリスト：
● QIAGEN
● Illumina, Inc.
● ANGLE plc
● BD (Becton, Dickinson and Company)
● Myriad Genetics, Inc.
● Hologic, Inc.
● Biocept, Inc.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Danaher
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Lucence Health Inc.
● GRAIL, Inc.
● Guardant Health Inc.