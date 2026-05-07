サッと広げて、サッとしまえる。持ち歩きたくなる折り畳み式ウォーキングポール「レビータ ポータブルZ」が国産杖メーカー「シナノ」より2026年5月12日（火）発売。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348594/images/bodyimage1】
2026年5月12日（火）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
直感的に扱える折り畳み機構と、業界最軽量クラス*の軽さを兼ね備えた
ウォーキングポール「レビータ ポータブルZ」が発売。
収納時は約37cmまで小さくなり、バッグにもすっきり収まるコンパクト設計。
レバーで長さを調節しやすく、手になじむ発泡グリップで快適な使用感を実現しました。
https://sinano.co.jp/revita/functionality/portablez.php
サッと広げて、サッとしまえる。
持ち歩きたくなるウォーキングポール。
簡単に折り畳めて、軽く、コンパクトに持ち運べるウォーキングポールです。
力に自信がない方でも扱いやすい設計と約37cmまで小さくなる携帯性で、
毎日のお出かけをもっと快適にします。
引っ張ってたたむだけの簡単操作
レビータ ポータブルZは、引っ張ってたたむだけのわかりやすい折り畳み機構を採用。
シンプルで扱いやすい設計だから、初めて使う方でも迷いにくく、日常の中で自然に使えます。
また、手を離せばサッと組み立てやすいため、出先でもスムーズ。
使いたいときにすぐ使えて、しまいたいときにすぐしまえる。
その手軽さが、習慣にしたい毎日のウォーキングをもっと身近にします。
業界最軽量クラス*の軽さ
*アルミ製折り畳みウォーキングポールにおいて、業界最軽量クラスの軽さを実現。
長時間の歩行でも腕への負担が少なく、疲れにくい設計です。
毎日使うものだからこそ、軽さは大切なポイント。
持ち歩く負担が少ないため、外出や旅行、日々のお出かけにも気軽に持って行けます。
レビータ ポータブルZ
カラー：【ショート】ホワイト・レッド/【ロング】ネイビー
対応身長：【ショート】約135～167cm/【ロング】約150～183cm
調節：レバー固定式・伸縮タイプ
使用サイズ：【ショート】85～105cm/【ロング】95～115cm
収納サイズ：37cm
重量：【ショート】約225g/本/【ロング】約235g/本
材質：アルミ合金φ16、φ14
先端直径：8mm
先ゴム：PP-MW-8mm
収納袋付き
価格：\19,250/組（税込）
日本製
◆ポールウォーキングとは
両手に2本の専用ポールを持って歩くだけで手軽、安全、少ない負担で効果の高い運動ができます。
誰でもすぐに始められるポールウォーキングを運動習慣にすれば
姿勢改善・ダイエット・筋力アップ、手軽に「健康と美」を始めましょう！
◆シナノのウォーキングポールは
スキーポールで培った100年の歴史あるポール加工技術と加飾、
データ・設計による握りやすさ、使いやすさを日々研究、アップデートし
ウォーキングポールの販売から20年、確かな品質と様々なオンリーワン機能で
日常に取り入れやすい手軽なスポーツギアとしてご好評いただいています。
https://sinano.co.jp/revita/
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
シナノオンラインストア（https://sinanostore.shop-pro.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348594/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
2026年5月12日（火）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
直感的に扱える折り畳み機構と、業界最軽量クラス*の軽さを兼ね備えた
ウォーキングポール「レビータ ポータブルZ」が発売。
収納時は約37cmまで小さくなり、バッグにもすっきり収まるコンパクト設計。
レバーで長さを調節しやすく、手になじむ発泡グリップで快適な使用感を実現しました。
https://sinano.co.jp/revita/functionality/portablez.php
持ち歩きたくなるウォーキングポール。
簡単に折り畳めて、軽く、コンパクトに持ち運べるウォーキングポールです。
力に自信がない方でも扱いやすい設計と約37cmまで小さくなる携帯性で、
毎日のお出かけをもっと快適にします。
引っ張ってたたむだけの簡単操作
レビータ ポータブルZは、引っ張ってたたむだけのわかりやすい折り畳み機構を採用。
シンプルで扱いやすい設計だから、初めて使う方でも迷いにくく、日常の中で自然に使えます。
また、手を離せばサッと組み立てやすいため、出先でもスムーズ。
使いたいときにすぐ使えて、しまいたいときにすぐしまえる。
その手軽さが、習慣にしたい毎日のウォーキングをもっと身近にします。
業界最軽量クラス*の軽さ
*アルミ製折り畳みウォーキングポールにおいて、業界最軽量クラスの軽さを実現。
長時間の歩行でも腕への負担が少なく、疲れにくい設計です。
毎日使うものだからこそ、軽さは大切なポイント。
持ち歩く負担が少ないため、外出や旅行、日々のお出かけにも気軽に持って行けます。
レビータ ポータブルZ
カラー：【ショート】ホワイト・レッド/【ロング】ネイビー
対応身長：【ショート】約135～167cm/【ロング】約150～183cm
調節：レバー固定式・伸縮タイプ
使用サイズ：【ショート】85～105cm/【ロング】95～115cm
収納サイズ：37cm
重量：【ショート】約225g/本/【ロング】約235g/本
材質：アルミ合金φ16、φ14
先端直径：8mm
先ゴム：PP-MW-8mm
収納袋付き
価格：\19,250/組（税込）
日本製
◆ポールウォーキングとは
両手に2本の専用ポールを持って歩くだけで手軽、安全、少ない負担で効果の高い運動ができます。
誰でもすぐに始められるポールウォーキングを運動習慣にすれば
姿勢改善・ダイエット・筋力アップ、手軽に「健康と美」を始めましょう！
◆シナノのウォーキングポールは
スキーポールで培った100年の歴史あるポール加工技術と加飾、
データ・設計による握りやすさ、使いやすさを日々研究、アップデートし
ウォーキングポールの販売から20年、確かな品質と様々なオンリーワン機能で
日常に取り入れやすい手軽なスポーツギアとしてご好評いただいています。
https://sinano.co.jp/revita/
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
シナノオンラインストア（https://sinanostore.shop-pro.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348594/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
プレスリリース詳細へ