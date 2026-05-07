サッと広げて、サッとしまえる。持ち歩きたくなる折り畳み式ウォーキングポール「レビータ ポータブルZ」が国産杖メーカー「シナノ」より2026年5月12日（火）発売。

サッと広げて、サッとしまえる。持ち歩きたくなる折り畳み式ウォーキングポール「レビータ ポータブルZ」が国産杖メーカー「シナノ」より2026年5月12日（火）発売。