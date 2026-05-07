しゃぶ葉で今年は爽やか“レモンづくし”＆「牛テールだし」が新登場！昨年約671万皿（※）提供の「初夏の牛たんフェア」復活

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」 では、2026年5月14日（木）より、「初夏の牛たんフェア」を期間限定（※1）で開催いたします。

詳細URL ： https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_may/index.html(https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_may/index.html)

紹介動画URL： https://youtu.be/kSnY1qzT7wU(https://youtu.be/kSnY1qzT7wU)

＼初夏の牛たんフェアおすすめポイント／

１. 昨年提供約671万皿（※）の人気「牛たん食べ放題」が今年は爽やか“レモンづくし”で復活！

しゃぶ葉の中でもトップを争う人気で、独特な食感と旨味溢れるお肉の食べ放題が帰ってきました。

２. さっぱりしたい初夏に！定番の「レモンハーブだし」復活＆「瀬戸内塩レモンだれ」が新登場

大好評の「塩だれ」がリニューアル！檸檬堂も復活し、デザートに「レモンゼリー」も登場で、爽やかさが更にUP！

３. ファンコミュニティでも好評！「牛たん」に合うだしとして新開発した「牛テールだし」も登場

すっきり、かつ牛テールの旨みが詰まった新だしに加え、アレンジアイテムや箸休めにもなる旨辛な「カクテキ」が新登場。

※ 昨年「牛たん食べ放題」の実施時（2025年2月27日～3月12日 / 5月15日～9月10日）「牛たん」の提供皿数です

※1 期間限定商品はなくなり次第終了

初夏の牛たんフェア 概要

■対象期間

2026年5月14日（木）～ 7月中旬

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

■販売店舗

しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なります

■対象コース

牛たん 食べ放題コース ／ 牛たん＆国産牛 食べ放題コース

＜牛たん 食べ放題コース＞

牛たん 食べ放題コース

平日ランチ16時まで時間無制限（※）で3,199円(税込3,519円)！

小学生は全コース税込1,099円！幼児は無料！

※14:40以降のご注文は80分時間制限。また、一部店舗では実施しておりません

＼ 再開希望の声続出！初夏のしゃぶ葉に「牛たん 食べ放題」 が復活 ／

昨年の累計提供数約671万皿（※）を記録した、しゃぶ葉の人気企画「牛たん食べ放題」が、今年も復活いたします。開催期間中は「食べに行きたい」「おいしすぎる」といった声などSNSでも話題化し、フェア終了後にも「再開してほしい」といった復活を望むお問い合わせを多くいただくなど、しゃぶ葉の中でもトップクラスの支持を集める企画。旨み溢れる深い味わいと、独特の食感で、焼肉でも人気な部位。食感にこだわり、世界中から厳選した牛たんはしゃぶしゃぶする事で、ヘルシーにお召し上がりいただけます。しゃぶ葉ならではの自由度の高いスタイルで、人気の牛たんを心ゆくまでご堪能ください。

※ 昨年「牛たん食べ放題」の実施時（2025年2月27日～3月12日 / 5月15日～9月10日）「牛たん」の提供皿数です

あわせて復活！「赤城山麓豚」 ―「牛たん」と同時に楽しめる“厳選国産豚”

赤城山麓豚

群馬県赤城山の自然の中で育てられた、

あっさりとした脂身ときめ細やかな舌ざわりが特長の豚肉です。

= 厳選“牛たん”を味わい尽くす！「初夏の牛たんフェア」の楽しみ方 =

おすすめ１. 王道の組み合わせ！初夏にぴったりの爽やかさを感じる“レモンづくし”でさっぱり

レモンハーブだし

鶏がらスープとレモン果汁に柑橘系の爽やかな香りが特徴のコブミカンの葉を加え、牛たんによく合う酸味と香りが楽しめるだしです。

＼ さっぱり爽やかな〆におすすめのアレンジ！ ／

冷やしレモンラーメン

レモンハーブだしに、中華麺・お好みの具材を入れ、取り皿に盛り付け。最後に氷を入れればひんやりラーメンに！

まろやかな塩味とレモンのやさしい酸味が、牛たんにぴったりのたれが新登場！【NEW!】瀬戸内塩レモンだれ

毎年好評の塩だれをリニューアル。 ベースに瀬戸内産レモンと、瀬戸内花藻塩を使用。ほどよい塩味とレモンの優しい酸味が、初夏にふさわしい爽やかな味わいです。

＼ たれ・薬味コーナーから作れる新だれおすすめアレンジ ／

おすすめ２. 本フェアに合わせて開発されたコク旨「牛テールだし」でひと味違ったおいしさを堪能

【NEW!】牛テールだし

～ 無料で選択可能 ～

牛テールの白湯スープと野菜のだしを合わせた、優しいだし感や旨みが特徴。胡椒の香りとすっきりとした味わいが楽しめます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17486/table/641_1_b03ef5ef692f3390ddb9c6fde796eea2.jpg?v=202605070252 ]

《しゃぶ葉 ファンコミュニティ 「しゃぶしゃ部」のお声》

《牛たんと相性抜群！箸休めにもなる食材登場》

※形状が異なる場合がございます【NEW!】カクテキ

～ 牛たんコースご注文で食べ放題 ～

大根の甘味と旨辛な味わいが、やみつきになること間違いなしの一品。

＼ 牛テールだしを使ったおすすめ〆アレンジレシピ2選 ／

おすすめ３. 楽しみ方はあなた次第！牛たんと相性抜群の食材とアレンジの数々！

全コース食べ放題！野菜コーナーのおすすめ食材

【シャキシャキ食感】小ねぎ

【夏野菜】ミニトマト

レモンの爽やかな風味がうれしい、食後のデザートにもぴったりな「レモンゼリー」

レモンゼリー

はちみつ仕立てで、ほろ苦く甘さ控えめ。さっぱりとした味わいのゼリーです。

食後のデザートにピッタリなアレンジ

かき氷（レモンゼリートッピング）

※20歳未満、またはお車・自転車等を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします

※画像はすべてイメージです

しゃぶ葉情報

●しゃぶ葉ホームページ URL： https://www.skylark.co.jp/syabuyo/

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