この夏、大きく成長する大冒険にでかけよう！ “ビクセンアイランドジャーニー 2026” 。 5月11日（月）12時より参加小学生募集開始。

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、野外活動家 大木ハカセ氏とコラボレーションし、8月6日（木）夜～11日（火）の期間で “ビクセンアイランドジャーニー2026”を実施。お申込みは5月11日（月）12:00からです。

目的地はどこかの離島。到着するまで目的地はわからない秘密の旅が始まります。

冒険者は8名の小学生。過去10年以上にわたり少年少女たちとの冒険の旅を企画実施してきたアウトドアのプロフェッショナル大木ハカセ氏が冒険をサポートします。

家族と別れ船に乗り、仲間と寝食をともにしながら、毎日、船が到着した島を冒険します。

携帯ゲームやオンライン動画などは一切なし。

日中は登山に挑戦したり、海に飛び込んでみたり、崖を越えて絶景探検をしたりと心躍る冒険が盛りだくさん。夜は満天の星を見あげて宇宙体験。もちろん天体望遠鏡での星空観察も行います。食事はみんなでアウトドア料理、寝るのはテントに寝袋です。

アイランドジャーニーは、子どもたちの忘れられない思い出になるとともに、大きな成長につながるイベントです。

冒険者には、冒険に役立つビクセン製品をプレゼント。

参加者プレゼント

お申し込みはこちらから :https://hitotabi.co.jp/special/vixenislandjourney_2026.html（5月11日 12:00～）

■商品名：お月見望遠鏡 ミルムーン 三脚セット

「天体観察はむずかしそう…」 そんなイメージをくつがえす、手軽なお月見望遠鏡「ミルムーン」。天体観察に親しんでもらうための、確かなこだわりを詰め込みました。

製品ページ：https://www.vixen.co.jp/product/33003_4/

プロモーションページ：https://www.vixen.co.jp/lp/mirumoon/

※お子さまのご出発後、ご自宅へお届けします。

旅から帰ってきた後も、おうちで星空の冒険をお楽しみいただけます。

ビクセンアイランドジャーニー2026

■日程：2026年8月6日（木）夜～8月11日（火） 5.5日間

■定員：8名（先着順）

■参加条件：小学校４、５、６年生

※集合・解散場所へ、保護者の送迎ができる方

■集合・解散場所：竹芝客船ターミナル

■イベントのスケジュール：

8月6日（木）夜 竹芝港を出発

8月7日（金）～10日（月）：とある島でアウトドア体験

8月11日（火）夕方 竹芝港に到着、解散

■旅行代金：125,400円（税込）

■主催：株式会社ビクセン

■エスコート（引率）：大木ハカセ(野外活動家)、他スタッフ

■お申込みページ：https://hitotabi.co.jp/special/vixenislandjourney_2026.html

（ひとたび）

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー