「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！

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株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2026年5月5日（火）より、サミー株式会社の「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」アプリを配信いたします。




　あの「甲鉄城のカバネリ」が、舞台を劇場版の舞台である「海門（うなと）」に移し登場！


自力特化ゾーンに進化した”カバネリATTACK”では1G最大上乗せ3,000枚！？”裏美馬”を超えるプレミアムSTとして期待枚数3,600枚の”裏景之ST”を搭載！「甲鉄城のカバネリ」がスマスロでも貫く！


　


　懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！


　いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！




【スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦　アプリ概要】


・配信開始日：2026年5月5日（火）


・価格：無料（アイテム課金制）


・配信サイト


　App Store


　└https://itunes.apple.com/jp/app/id6761885987


　　※上記はスマートフォン専用のURLです。


　Google Play


　└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0230







(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy




「777Real」とは



・URL：https://777real.go.link/fvfpZ


※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト：https://www.777real.net/


・公式SNS：https://x.com/777Realofficial





「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。


アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。


この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど


様々な景品へ応募できます。




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