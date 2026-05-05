「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2026年5月5日（火）より、サミー株式会社の「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」アプリを配信いたします。
あの「甲鉄城のカバネリ」が、舞台を劇場版の舞台である「海門（うなと）」に移し登場！
自力特化ゾーンに進化した”カバネリATTACK”では1G最大上乗せ3,000枚！？”裏美馬”を超えるプレミアムSTとして期待枚数3,600枚の”裏景之ST”を搭載！「甲鉄城のカバネリ」がスマスロでも貫く！
懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！
いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！
【スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 アプリ概要】
・配信開始日：2026年5月5日（火）
・価格：無料（アイテム課金制）
・配信サイト
App Store
└https://itunes.apple.com/jp/app/id6761885987
※上記はスマートフォン専用のURLです。
Google Play
└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0230
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy
「777Real」とは
・URL：https://777real.go.link/fvfpZ
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・公式サイト：https://www.777real.net/
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「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
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