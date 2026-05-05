「大『ダイヤのA actII』原画展」名古屋にて開催決定！
東海テレビ放送株式会社
主催：大『ダイヤのA actII』原画展名古屋製作委員会
週刊少年マガジン(講談社)で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ(『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』)。『ダイヤのA』シリーズ連載20周年を記念し、「大『ダイヤのA actII』原画展」を2026年7月4日(土)から名古屋・テレピアホールにて開催決定！
開催概要
会期：2026年7月4日(土)～8月16日(日)
会場：テレピアホール
開催時間：10:00～17:00 ※最終入場は16:30
主催：大『ダイヤのA actII』原画展名古屋製作委員会
企画：大『ダイヤのA actII』原画展製作委員会
協力：講談社 週刊少年マガジン編集部
イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定です。
■イベント公式HP：https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/
■イベント公式X：https://x.com/dia2_exhibition
作品情報
原作：寺嶋裕二
連載：週刊少年マガジン（講談社刊）
講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)
・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中
・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中
・「ダイヤの A actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中
ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)
アニメ公式HP(https://diaace.com/)
アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)
【権利表記】
(C)寺嶋裕二／講談社