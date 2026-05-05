「大『ダイヤのA actII』原画展」名古屋にて開催決定！

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東海テレビ放送株式会社

週刊少年マガジン(講談社)で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ(『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』)。『ダイヤのA』シリーズ連載20周年を記念し、「大『ダイヤのA actII』原画展」を2026年7月4日(土)から名古屋・テレピアホールにて開催決定！





開催概要


会期：2026年7月4日(土)～8月16日(日)


会場：テレピアホール


開催時間：10:00～17:00　※最終入場は16:30


主催：大『ダイヤのA actII』原画展名古屋製作委員会
企画：大『ダイヤのA actII』原画展製作委員会


協力：講談社　週刊少年マガジン編集部



イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定です。


■イベント公式HP：https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/


■イベント公式X：https://x.com/dia2_exhibition


作品情報






原作：寺嶋裕二


連載：週刊少年マガジン（講談社刊）


講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)


・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中


・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中


・「ダイヤの A actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中


ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)


アニメ公式HP(https://diaace.com/)


アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)



【権利表記】


　(C)寺嶋裕二／講談社