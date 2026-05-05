『にゃんこ大戦争』13と1/2周年記念イベント第2弾開催のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』13と1/2周年を記念して、2026年5月5日（火）11:00から「13と1/2周年記念イベント」の第2弾を開始いたしました。

13と1/2周年イベント開催期間

2026年4月17日（金）11:00 ～ 5月22日（金）10:59

13と1/2周年記念「にゃんこスロットII」2回目開催！

下記期間中、ネコカン1013個以上が必ず当たる「にゃんこスロットII」を再び回せるようになりました！

何個ネコカンが当たるかはスロットを回してからのお楽しみ！結果は揃った絵によって変わるので、ぜひチャレンジして、ネコカンをたくさん手に入れてくださいね！

「にゃんこスロットII」2回目開催期間（予定）

2026年5月5日（火）11:00 ～ 5月22日（金）10:59

「にゃんこレンジャー」第3週まで開催中！！

にゃんこレンジャーが活躍するステージ「第5話 宿敵再び」が登場！

また「魅惑の堕天楼」では新たな階層へ挑戦可能になります！

さらににゃんこレンジャーが様々な場所に続々登場！5体のにゃんこレンジャーを全て仲間にして、限定超激レアキャラクターを入手しましょう！

13と1/2周年記念限定！レジェンドチケット登場！

下記期間中、「レジェンドチケット」を販売いたします。

あのシークレットキャラクターが登場するかも！？ 超激レア以上が必ず当たるガチャ「レジェンドガチャ」で使えます。

プラチナチケットよりもさらにパワーアップした超お得なチケットを、ぜひこの機会にゲットしてくださいね。

「レジェンドチケット」販売期間（予定）

2026年5月1日（金）11:00 ～ 5月22日（金）10:59

今がお得！豪華イベントが大集結！

レアガチャの初回利用に限り、大幅値引きのサービス中！

また、「EX」キャラの半額セールと必要統率力の半減も引き続き開催中！

その他の13と1/2周年イベントや第１弾のイベントも引き続き開催中！

・ステージクリアでにゃんこチケットがゲットできる「大逆襲のメタックマ」を開催！

・最強キャラクター編成で腕試し！「ネコ道場」で期間限定ランキングステージ開催！

・限定敵キャラクターが出現！？限定ステージ「黄金週間ゴールデンウィーク」復刻！

・ステージクリアでネコカン20個をゲットできる13と1/2周年記念「バースデープレゼント！」ステージ開催！

・迫りくる強敵たちを撃破せよ！降臨祭ステージ＆ミッション開催！

開催期間は2026年4月24日（金）11:00 ～ 5月8日（金）10:59予定！

・大量の経験値をゲット！「超ゲリ経験値スペシャル」開催！

開催期間は2026年5月1日（金）11:00 ～ 5月15日（金）10:59予定！

・13と1/2周年記念限定EXキャラクター「レアガチャネコ」が、お得なネコカンパックになって販売！

・「トレフェス☆フェスティバル」開催！期間限定で日本編、未来編、宇宙編のお宝出現率が大幅UP！

・ガマトト探検隊にキャッツアイをいつもより多くゲットできる期間限定エリア「超ねこの目洞窟」登場！

開催期間は2026年5月1日（金）11:00 ～ 5月15日（金）10:59予定！

・30日間ログインでにゃんチケ、レアチケ10枚ずつゲット！記念ログインスタンプキャンペーン開催！

開催期間は2026年4月17日（金）11:00 ～ 2026年10月15日（木）10:59予定！

・13と1/2周年記念の超お得な「大感謝パック」と「超限定セール」を期間限定で販売いたします。

販売期間は2026年5月1日（金）11:00 ～ 5月16日（土）10:59予定！

・他にもイベント盛りだくさん！詳細はアプリ内の告知ページをご確認ください。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/721_1_52a620a41f7ac3fbd6de22d4f62341d7.jpg?v=202605051151 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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