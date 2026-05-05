契約書がないテナントのビルが、再生して売れた理由

株式会社SA

一部テナントに賃貸借契約書がなく、低廉な条件で貸し出されていた店舗ビル。さらに建物は雨漏りがひどく、改修も難しいという複数の課題を抱えていました。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、まずテナントと協議を行い、新たな賃貸借契約を正式に締結。その後、工事業者と協力して建物の状態を調査し、雨漏りの原因を特定。複数回の検査と修繕を重ねて問題を解消し、法務と建物の両面のリスクを整理したうえで売却を実現しました。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gWmjlGRul_E ]

【開催概要】

日時：2026年5月12日 18:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

登壇者：

酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供の機会です。

個別取材を含め、情報提供の方法については柔軟に対応いたします。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件超の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/