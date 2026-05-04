物語への入り口はすぐそこに──マンガ配信サービス「サイコミ」10周年を記念して、渋谷駅に大型ポスター広告を掲出！

株式会社Cygames

株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」が2026年5月8日(金)にサービス開始10周年を迎えることを記念し、「キミが知る街の、知らない物語。」をコンセプトとした大型交通広告を、2026年5月4日(月)から2026年5月10日(日)まで渋谷駅構内に掲出します。

また、2026年5月4日(月)より、10周年に先駆けて、Amazonギフトカード総額50万円分が当たる「10周年記念フォロー＆リポストキャンペーン」を開催します。

「サイコミ」人気6作品が集結した大型ポスター広告が渋谷駅構内に掲出

「キミが知る街の、知らない物語。」をコンセプトに、何気なく過ごす日常のすぐそばに“あるかもしれない”物語を描いた交通広告を、渋谷駅構内にて期間限定で掲出します。『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』をはじめとする、「サイコミ」で連載中の人気6作品のキャラクターたちが、現実の街並みを背景に、まるでAR（拡張現実）のようにリアルと溶け合うグラフィックで登場します。

通勤・通学路や散歩道など、見慣れた風景のすぐそばには、まだ知らない驚きやスリル、そして少しの闇を秘めた物語が潜んでいるかもしれません。本広告は、そうした日常に隠れた“物語の気配”を表現し、作品の世界観をより身近に感じていただける内容となっています。

「サイコミ」では、日常に寄り添いながら、多彩な感情やドラマを描く作品を多数掲載しています。日常に潜む物語への入り口を、ぜひ「サイコミ」を通じて見つけていただければ幸いです。

お近くにお越しの際は、ぜひ本広告にお立ち寄りください。

【掲載先情報】

・掲出場所：渋谷駅 東急 道玄坂ハッピーボードA（東急田園都市線渋谷駅 B1F改札外 A0・A1出口方面）

・掲出期間：2026年5月4日(月) ～ 2026年5月10日(日)

※駅および、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

▲全体▲部分1▲部分2▲部分3

・広告掲載作品

『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』 (第1話試し読み https://cycomi.com/viewer/chapter/6029 )

『剣に焦ぐ』 (第1話試し読み https://cycomi.com/viewer/chapter/6074 )

『日陰者でもやり直していいですか？』 (第1話試し読み https://cycomi.com/viewer/chapter/18959 )

『パーフェクトグリッター』 (第1話試し読み https://cycomi.com/viewer/chapter/18961 )

『終の退魔師―エンダーガイスター』 (第1話試し読み https://cycomi.com/viewer/chapter/8007 )

『今どきの若いモンは』 (第1話試し読み https://cycomi.com/viewer/chapter/4522 )

「10周年記念フォロー＆リポストキャンペーン」開催！

「サイコミ」10周年に先駆けて、サイコミ公式Xアカウント（@cycomi https://x.com/cycomi ）をフォローのうえ、対象投稿をリポストした方の中から、抽選で100名様にAmazonギフトカード5,000円分が当たるキャンペーンを実施します。サイコミ公式Xアカウントでは、連載作品の最新情報や10周年に関するお得な情報を随時お知らせします。ぜひフォローしてご確認ください。

・プレゼント内容

Amazonギフトカード5,000円分 100名様

・応募期間

2026年5月4日(月)12:00 ～ 2026年5月10日(日)11:59

・応募方法

１.サイコミ公式Xアカウント(@cycomi https://x.com/cycomi )をフォローします。

２.サイコミ公式アカウント(@cycomi https://x.com/cycomi )から投稿される対象ポストをリポストもしくは引用リポストします。

以上で応募が完了します。

※対象ポスト以外のリポストまたは引用リポストは応募対象外となります

※当選結果は当選者のみに連絡します。2026年6月上旬以降、順次サイコミ公式Xアカウントにて個別にご案内予定です

※ご応募の際は、以下のお知らせに記載の内容をご確認いただき、「応募規約」にご同意のうえご応募ください

「サイコミ」内お知らせページ： https://cycomi.com/info/1352

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日：2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら( https://cycomi.com/requirements )をご参照ください。

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【権利表記】

※ご掲載の際は下記権利表記をご記載くださいますよう、お願いいたします

(C) Cygames, Inc.

(C) Kyosuke Maruyama ・ Zoo / Cygames, Inc.

(C) Shuku Asaoka / Cygames, Inc.

(C) Mikumi Yuchi / Cygames, Inc.

(C) Hinao Wono / Cygames, Inc.

(C) Takashi Yomoyama / Cygames, Inc.

(C) Kohei Yoshitani / Cygames, Inc.

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