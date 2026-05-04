【ＢＳ日テレ】六角精児が見届け人！ 「わが家の最寄りは秘境駅」～山口・錦川鉄道～　全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！

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俳優・六角精児さんがナビゲーターを務める「わが家の最寄りは秘境駅」は、全国各地の秘境駅に暮らす人々を捜索し、その生活に迫ります。

今回は、山口県を走る錦川鉄道。川のせせらぎに包まれた秘境駅に生きる人々の人生を覗き見ます。

花を愛する住人を発見。30年以上駅を守り続ける理由とは？

１日の乗降客数はわずか４人…そんな無人駅で出会ったのは、数十年ぶりに故郷に戻り、日常的に駅を使っている住人。

六角精児が、秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。

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【番組名】

わが家の最寄りは秘境駅

【放送日時】

５月６日（水）よる８時～９時

【番組概要】

全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！

人里離れた山奥にたたずむ無人駅で発見した人に密着すると…。

鉄道を愛する俳優・六角精児が秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。

【出演】

六角精児

【画像クレジット】

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