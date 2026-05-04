【ＢＳ日テレ】六角精児が見届け人！ 「わが家の最寄りは秘境駅」～山口・錦川鉄道～ 全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！
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俳優・六角精児さんがナビゲーターを務める「わが家の最寄りは秘境駅」は、全国各地の秘境駅に暮らす人々を捜索し、その生活に迫ります。
今回は、山口県を走る錦川鉄道。川のせせらぎに包まれた秘境駅に生きる人々の人生を覗き見ます。
花を愛する住人を発見。30年以上駅を守り続ける理由とは？
１日の乗降客数はわずか４人…そんな無人駅で出会ったのは、数十年ぶりに故郷に戻り、日常的に駅を使っている住人。
六角精児が、秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。
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【番組名】
わが家の最寄りは秘境駅
【放送日時】
５月６日（水）よる８時～９時
【番組概要】
全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！
人里離れた山奥にたたずむ無人駅で発見した人に密着すると…。
鉄道を愛する俳優・六角精児が秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。
【出演】
六角精児
【画像クレジット】
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