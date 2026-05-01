フリークアウト・ホールディングスがUDN SPORTSをグループ化

株式会社フリークアウト・ホールディングス

株式会社フリークアウト・ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 Global CEO：本田 謙、以下「フリークアウト」）は2026年5月1日、現役の日本代表選手を含むトッププロサッカー選手（香川 真司 氏、清武 弘嗣氏、山口 蛍氏、原口 元気氏、柴崎 岳氏、小川 航基氏、冨安 健洋氏、佐野 海舟氏、山本 理仁氏、佐野 航大氏、長谷川 唯氏ら）や陸上選手のサニブラウン アブデル ハキーム氏、バドミントン選手の桃田 賢斗氏ら約180名のアスリートのマネジメントと社会貢献活動を支援する株式会社UDN SPORTS（本社：東京都港区、代表取締役社長：伴野 力哉、以下「UDN SPORTS」）の一部株式を取得し、連結子会社化することを決定しました。本グループ化に基づき、フリークアウトとUDN SPORTSおよびUUUM株式会社（以下「UUUM」）をはじめとするフリークアウト・グループ各社は共同でアスリート価値最大化プロジェクトを始動します。

アスリートファーストの理念を最大化

近年、日本サッカーは劇的な進化を遂げ、世界最高峰のリーグで主力として活躍する日本人選手も少なくなく、その実力は世界が認めるところとなりました。また、陸上競技やバドミントンなどさまざまなスポーツにおいても日本人選手が目覚ましい活躍を見せています。選手のパフォーマンスを最大化するためには、アスリート自身が競技に専念できる環境を用意することが極めて重要であり、チームとの契約交渉や競技環境の整備、ブランディング支援、スポーツを通じた社会貢献活動の実現など、アスリート個々のニーズに応じた最適なサポートの提供が求められています。UDN SPORTSはこれまで、所属選手一人ひとりのキャリアと利益を最優先に考えることを基本姿勢として、エージェント事業を推進してきました。本グループ化は、この考え方を前提に、その価値をさらに拡張していくことを目的としています。

本グループ化が生み出す価値

本グループ化によって、UDN SPORTSのエージェントとしての確固たる実績とフリークアウト・グループが持つさまざまなノウハウを融合し、従来のエージェント機能にとどまらず、以下のサポートを提供することで、アスリートの価値を最大化します。

目指す姿～「アスリート・バリュー最大化カンパニー」創出へ～

広告の最大化- フリークアウトが最も得意とする広告案件の獲得と最先端アドテクノロジーの提供情報発信の多角化と最適化- UUUMが持つ膨大なインフルエンサーアセットとノウハウの活用- SNS発信力強化とイベント価値向上、グッズ販売など多様なマネタイズ手段を実現グローバル展開の戦略的強化- 北米、アジアを中心としたフリークアウト海外拠点ネットワークを、UDN SPORTS所属アスリートの海外進出における次なる成長エンジンとして再定義、強化

フリークアウトは、インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化したマーケティングテクノロジーカンパニーで、国内外の広告業界において、広告主の広告価値最大化、媒体社の収益最大化を目指し、広告・マーケティング事業などを拡大してきました。2025年2月には、国内トップクラスのYouTubeクリエイター事務所であるUUUMを完全子会社化し、アドテクノロジーとインフルエンサーマーケティングの両者をアセットに持つ唯一無二のグループへと成長を遂げ、多種多様な知見とノウハウを所持しています。また、生成AIを活用した事業領域にも戦略的な投資を実行しており、すでに数事業が収益化しています。

一方で、AIによって失われない領域にも、UUUMの子会社化を含めて戦略的な投資を実行してきました。この点、今回グループ入りするUDN SPORTSが行っている事業は、スポーツという人の根源的な体験に根ざした事業であるとともに、また、サッカーを中心に成長著しい日本人アスリートのグローバルでの活躍を支える事業であり、決してAIによって失われることがない人間の営みを代表する「人らしい」事業です。フリークアウトはこれまで蓄積した広告やSNS、アドテクノロジー、UUUMが所有するインフルエンサーマーケティングの全リソースを挙げて、UDN SPORTS創業者 伴野 力哉の志である「アスリートの価値最大化」を実現し、将来における日本発の「アスリート・バリュー最大化カンパニー」の創出を目指していきます。

なお、本日の一部報道におきまして、本件の取引額に関する記載がありましたが、これは報道機関による憶測です。フリークアウトやUDN SPORTSから発表したものではなく、金額は非公表です。

【フリークアウト・ホールディングスについて】

【UDN SPORTSについて】

- 会社名：株式会社フリークアウト・ホールディングス（FreakOut Holdings, inc.）- 代表者：代表取締役社長 Global CEO 本田 謙- 本社：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー- 事業内容：フリークアウト・ホールディングスは、広告事業を中心に、マーケティングテクノロジー全般の事業を展開する企業グループの持株会社です。インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化し、広告取引を人の手からコンピュータ間の取引に変えていくことを目指したのが当社グループのはじまりです。コーポレートミッション「人に人らしい仕事を。」を掲げ、高度なテクノロジーにより、人らしい仕事に価値をもたらすサービスの創出を推進してきました。現在は、日本のみならずアメリカ、アジア各国へ事業展開しています。- URL：https://www.fout.co.jp/- 会社名：株式会社UDN SPORTS- 代表者：代表取締役社長 伴野 力哉- 本社：東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP 808- 事業内容：UDN SPORTSは、アスリートの競技環境を整えるための各所との調整、交渉や、アスリート自身のブランディングや将来設計を行うマネジメント事業を手掛けています。また、アスリートと共に、社会貢献活動も積極的に行っており、UDN FOUNDATIONというプラットフォームの下で、スポーツを通じて社会をより良い方向に変えていくために、恒常的且つ多様な活動を実施しています。- URL：https://www.udnsports.com/