5/1(金)より発売の、Americana×THOUSAND MILE×FREAK’S STOREの三者による コラボレーション第2弾。 都会的で機能的な限定ラインナップ7型をぜひご覧ください。

株式会社デイトナ・インターナショナル詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1074278

別注 Tスカートセットアップ\24,970 tax in

トップスは身幅ゆったり＆フレンチスリーブの丸みシルエットで、体型カバーも叶う優れもの。スカートはたっぷりとしたボリュームのバルーンシルエットで華やかさを演出

別注 サッカーオールインワン\22,000 tax in

カジュアルすぎず程よい肌見せで、すっきりとした抜け感のあるオールインワン。

インナーとのレイヤードを楽しめる、深めのVネックデザインで着こなしの幅が広がります

別注 天竺Tシャツ \11,880 tax in

2本の糸を同時に編み立てるプレーティング編みにし、表面は天然素材見え裏面は吸汗性を高めるポリエステル糸が現れカジュアルな見た目と機能性を両立させています

別注スキッパーブラウス パンツセットアップ\24,970 tax in

天竺素材のカットソーとナイロンパンツがセットになった、大人のための機能性セットアップ。トップスはスキッパーデザイン、抜け感のある首元ながらゆとりのあるシルエットでリラックスした着心地。

別注 スキッパーネック Tシャツワンピース\15,950 tax in

胸元とバックにダブルネームのロゴ刺繍をあしらったデザイン。

フレンチスリーブデザインと首元のスキッパーデザインでカジュアルさを軽減し、抜け感のある大人っぽいシルエットに。サイドの裾スリットはジップで開閉可能。

別注ワッフルTシャツ \11,880 tax in

凹凸のあるワッフル素材で肌離れが良く、涼しげでカジュアルな着こなしにぴったりの一枚.

肩周りをすっきりと、二の腕のカバーしてくれるフレアデザインのフレンチスリーブ

別注 天竺サッカーセットアップ\24,970 tax in

天竺素材のカットソーとサッカー素材のパンツがセットになった、大人のための機能性セットアップ。パンツはカーゴディテールを取り入れ、程よくゆとりのあるカジュアルな印象に

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1074278

【Americana / アメリカーナ】

2000年の立ち上げ当初から、トレンドに左右されることなく、一貫した世界観のコレクションを発表し続けてきました。とくにスウェットやTシャツ、デニムなどは、アメカジ好きな大人の女性を中心にファンが多いアイテム。アメリカーナのデザインの根底に流れるのは、デザイナー小嶋浩さんの、アメリカ古着への愛着です。作りたいのは、あくまでデイリーウェアであり、自分を飾ったり、どこかを隠したりするための服ではないとのこと。小嶋さんがアメリカーナを「初デートではなく、4回目のデートで着てほしい服」という表現でたとえるように、内面をさらけ出し、素の自分を魅力的に見せてくれるデザインなのです。

【THOUSAND MILE/サウザンドマイル】

カリフォルニア州サンディエゴのライフガード達によって設立されたブランド。元々地元のライフガード達が自分達の気に入った洋服が見つからなかった為、自分達でブランドを作り、着たいウエアを作ってしまおうという考えからブランドがスタート。ブランド名の「THOUSAND MILE」はその名の通り、長旅に出かけるときにもって行き、様々な場面で身に付けて欲しいという願いから名付けられました。スタイリッシュさを表現しつつも、耐久性や快適さを兼ね備えた、アウターやパンツ、Ｔシャツやスウェット等といった、機能的なウェアを提案しています。

【FREAK’S STORE/フリークス ストア】

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。