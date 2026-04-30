出張買取MAX、山口県全域にサービス対応開始

株式会社アイスタ

株式会社アイスタ（本社：埼玉県、代表取締役：穐山泰郎）が運営する出張買取サービス「出張買取MAX」は、このたび山口県全域への対応を開始いたしました。これにより、当社サービスの対応エリアはさらに拡大し、日本国内における人口カバー率は91％に到達しました。

山口県全域対応で、さらなる利便性向上へ

出張買取MAXはこれまで、関東エリアを中心に全国へとサービス拡大を進めてまいりました。今回、新たに山口県全域での出張対応が可能となったことで、中国地方におけるサービス網が大きく強化されました。

これにより、これまで対応が難しかったエリアのお客様にも、「自宅にいながら売れる」利便性を提供できるようになります。

下関市、山口市、宇部市、周南市、岩国市、防府市、下松市、光市、萩市、長門市、美祢市、柳井市 など山口県全域

日本の人口カバー率91％を実現

今回のエリア拡大により、出張買取MAXのサービスは日本国内の人口の約91％をカバーする規模となりました。

大型家電や家具など、「重くて運べない」「処分に困る」といった課題を抱えるお客様に対し、より広い地域で迅速かつ柔軟な対応が可能となります。

出張費・査定費すべて無料、最短即日対応も可能

出張買取MAXでは、以下のサービスをすべて無料で提供しています。

・出張費

・査定費

・キャンセル料

また、エリアや予約状況に応じて、最短即日での訪問にも対応しています。

電話・LINE・メールなど複数の窓口から簡単に申し込みが可能で、忙しい方でもスムーズにご利用いただけます。

中古でも安心「最大3年保証」との連携

当社は買取事業だけでなく、中古家電販売事業も展開しており、自社で整備・クリーニングを行った商品には最大3年間の保証を提供しています。

買取から販売までを一貫して行うことで、中間コストを削減しつつ、品質と安心を両立したサービスを実現しています。

中古家電専門店 リサイクルショップアイスタ

https://www.recycleshop-aisuta.com/

出張買取MAXの強み

出張買取MAXは、以下の特徴を強みとしています。

- 出張費・査定費・キャンセル料すべて無料- 最短即日対応可能（エリア・状況による）- 家電・家具など大型商材に強い- 買取から販売まで一貫した自社運営

また、中古家電販売においては最大3年間の長期保証を提供しており、安心してご利用いただけるサービス体制を構築しています。

今後の展開について

今後も出張買取MAXは、未対応エリアの解消およびサービス品質の向上を進め、全国どこでも安心して利用できる買取インフラの構築を目指してまいります。

また、地域パートナーとの連携強化により、よりきめ細やかな対応体制を整備し、さらなる顧客満足度の向上を図ってまいります。

全国でパートナー・加盟店を募集中

出張買取MAXでは、サービス拡大に伴い、全国各地でパートナーおよび加盟店の募集を開始しております。

地域に根ざした事業者様と連携することで、以下のような価値提供を実現します。

・既存店舗への送客（買取・販売双方）

・WEBサイト・広告・ビジネスプロフィールからの集客供給

・本部による問い合わせ一次対応・業務支援

・ブランド力を活用した信頼性の向上

これにより、パートナー企業様は新たな収益源の確保と来店機会の創出が可能となります。

サービス概要

サービス名：出張買取MAX

対応内容：家電・家具・ブランド品などの出張買取

対応エリア：日本全国（※一部地域を除く）

料金：出張費・査定費無料

公式サイト：https://www.kaden-max.com/

会社概要

会社名：株式会社アイスタ

代表者：代表取締役 穐山泰郎

事業内容：リユース事業（出張買取・中古家電販売）

文化放送「ビジネスフロンティア」出演

このたび、株式会社アイスタ 代表取締役 穐山泰郎が、文化放送の人気番組「ビジネスフロンティア」に出演いたしました。

番組内では、出張買取MAXのサービス内容や、「重くて運べない家電・家具を自宅で手軽に売却できる仕組み」、そして中古家電でも安心して利用できる取り組みについて紹介されています。

実際のサービスの考え方や取り組みを音声でご確認いただけますので、初めてご利用される方にも安心してご検討いただけます。

▼番組はこちら

https://podcastqr.joqr.co.jp/programs/business/episodes/a1a4e762-3988-44b1-b9b6-29d7cc187a4f