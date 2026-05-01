『自分たちで運用しているから大丈夫！』 そのMEO対策、やってる ″つもり″ になっていませんか？ ～13万店舗が ″やるべき″ と感じた、本部・現場双方で向き合う運用とは～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年5月19日（火）・20日（水）・21日（木）の3日程で「『自分たちで運用しているから大丈夫！』 そのMEO対策、やってる "つもり" になっていませんか？ ～13万店舗が "やるべき" と感じた、本部・現場双方で向き合う運用とは～」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seo3j6EzUp6k?s=n9uqgg2eovs&utm_source=260519_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimeshttps://attendee.bizibl.tv/sessions/seo3j6EzUp6k?s=n9uqgg2eovs&utm_source=260519_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

「自社でやっているから、大丈夫」

-- MEO対策を進めるなかで、そう感じていないでしょうか。

店舗情報の整備、クチコミへの返信、写真の追加。やるべきことはできている。

しかし、その運用が本当に成果につながっているのか、自信を持って言い切れる企業は意外にも多くありません。

「運用できている」と「運用をやりきれている」の間には、本部と現場の両輪で向き合うべき大きな差があります。

情報整備だけで満足してしまうと、Googleマップの本来の力は引き出せません。

本セミナーでは、弊社が保有する13万店舗の支援で培われた知見と、

商談現場で数多くの運用を見てきたセールスマネージャーの実体験をもとに、

"やってるつもり"の運用と成果につなげる運用の違いを紐解きます。

MEO対策を見直したい方、Googleマップ活用の次の一手を探している方は、

ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

- 自分たちでMEO対策を運用している方- これからMEO対策に取り組みたい方- 本部・現場双方のGoogleマップ運用体制を整えたい方

■参加するメリット

- "やっているつもり"から抜け出すヒントが得られる- 始める前に知っておきたいつまずきポイントがわかる- 本部と現場、両輪で進める運用像が見える

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：5月19日（火） 14時00分～14時45分

録画配信 ：5月20日（水） 14時00分～14時45分

録画配信 ：5月21日（木） 14時00分～14時45分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：『自分たちで運用しているから大丈夫！』

そのMEO対策、やってる "つもり" になっていませんか？

～13万店舗が "やるべき" と感じた、本部・現場双方で向き合う運用とは～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seo3j6EzUp6k?s=n9uqgg2eovs&utm_source=260519_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seo3j6EzUp6k?s=n9uqgg2eovs&utm_source=260519_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

ソリューションセールス部 マネージャー 菊川 敬也

2017年、東海旅客鉄道株式会社（JR東海）に入社。

2022年、ENECHANGE株式会社に転じ、EV充電スタンドの全国普及を担う提案営業と並行して、マネージャーとしてチームを牽引。

2023年にカンリーへ参画後、マネージャーに就任。

現在はフィールドセールスのミドル領域責任者として、事業拡大に向けた組織開発を推進。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com