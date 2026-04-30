【WOWs所属・アヤノダガネ】FM AICHI新番組「K-TREND STATION」パーソナリティに就任

WOWs

クリエイターの才能を事業化するエージェンシー、株式会社WOWs（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李晟在、以下「WOWs」）は、当社所属クリエイター・アヤノダガネが、FM AICHI（株式会社エフエム愛知）にて2026年5月よりスタートする新ラジオ番組「名古屋外国語大学 presents アヤノダガネのK-TREND STATION」にて、パーソナリティを務めることをお知らせいたします。

■FM AICHI新番組「K-TREND STATION」スタート！

アヤノダガネが、FM AICHIにて放送される新番組「名古屋外国語大学 presents アヤノダガネのK-TREND STATION」にてパーソナリティを担当します。

本番組は、音楽・ファッション・美容など、世界的に注目を集める韓国カルチャーの最新トレンドを、5分間に凝縮してお届けする情報番組です。K-POPをはじめとした韓国文化は若年層を中心に共通言語として定着しており、近年では旅行・美容・ライフスタイル領域においても影響力を拡大しています。本番組では、そうした“今”の韓国トレンドを、週末や週明けの会話に使える形で、アヤノダガネならではの視点から分かりやすく発信していきます。

■番組概要

タイトル：名古屋外国語大学 presents アヤノダガネのK-TREND STATION

放送日時：毎週金曜 22:55～23:00

※初回放送：2026年5月1日（金）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260501225500(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260501225500)

※放送後1週間以内はタイムフリー機能で視聴可能

■アヤノダガネ プロフィール

アヤノダガネ

名古屋出身のポジティブ海外ガール！

幸せオーラ溢れるクリエイティブで、ディズニーメイクからダンスまで幅広い投稿が国内外で大人気。

Instagram：https://www.instagram.com/ayanodagane/

TikTok：https://www.tiktok.com/@ayanodagane32

株式会社WOWs 会社概要

WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。

所属する国内トップクラスのクリエイターを強みに、企業プロモーション支援からBtoC事業まで、クリエイタードリブンな事業運営を行っています。

画一的な育成ではなく、それぞれの才能に向き合うパートナーとして、企画・ブランド・プロジェクト・事業開発まで多角的な価値創出を行っています。

会社名： 株式会社WOWs

代表者： 代表取締役CEO 李晟在

設立 ： 2024年2月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目19－18 コマツローリエビル 9階

事業 ： クリエイターエージェンシー

URL ：https://wows-agency.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社WOWs 広報チーム

Email: pr@wows.co.jp