「らぁ麺はやし田」「CONA」などを展開するINGSが、クラウドシフト管理「らくしふ」を導入

株式会社クロスビット

「シフト」を切り口に「働く体験」の価値最大化を目指す株式会社クロスビット（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小久保孝咲、以下「クロスビット」）は、「らぁ麺はやし田」や「CONA」などを展開する株式会社ＩＮＧＳ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：青柳誠希、以下「INGS」）が、クラウドシフト管理「らくしふ」を導入し、シフト業務の効率化および労務管理の高度化を実現したことをお知らせします。

あわせて、導入の背景や成果について取材した事例記事を公開しました。

クラウドシフト管理「らくしふ」導入背景・課題

事例記事を見る :https://rakushifu.jp/case/food-service/ingsinc/INGSにおける「らくしふ」導入事例

INGSでは、「らぁ麺はやし田」「CONA」など複数ブランドを展開し、店舗数の拡大とともに、多様な雇用形態・働き方のスタッフが在籍しています。一方で、シフト管理は、スタッフからLINEや口頭で提出された希望休をもとに、店長がExcelへ手入力して作成するなど、アナログな運用が中心となっていました。

この運用により、以下の課題が発生し、現場・本部ともに事務作業の負担が大きくなっていました。

- 希望シフトの回収から転記、作成までに多くの工数が発生- 入力ミスや提出漏れの確認対応が頻発- 確定後のシフトを勤怠システムへ再度手入力する必要がある

また、他店舗のシフト状況が把握できないため、ヘルプ調整は個別の連絡に依存し、属人的で非効率な状態でした。さらに、店舗数の拡大に伴い、人件費や人員配置の状況をより正確に把握・コントロールできる仕組みの必要性が高まっていました。

クラウドシフト管理「らくしふ」導入後の変化・成果

「らくしふ」の導入により、LINEを活用した希望シフトの回収からシフト作成までが連携され、これまで発生していた転記作業が不要になりました。これにより、店長のシフト作成時間は従来約2時間から約1時間へと半減し、業務負担が大幅に削減されています。

さらに、勤怠システムとの連携によって、これまで手作業で行っていたシフトの入力作業も不要となり、労務部門の業務負担も大幅に削減されました。加えて、全店舗のシフト状況が可視化されたことで、店舗間のヘルプ調整がスムーズになり、これまで属人的だったやり取りの効率化も進んでいます。

また、時間帯ごとの理想人数を設定できる機能の活用により、人員の過不足が一目で把握できるようになり、より精度の高いシフト作成が可能となりました。その結果、人件費の余剰を抑えながら、売上に応じた最適な人員配置の実現にもつながっています。

これらの変化により、現場では接客やスタッフ教育といった本来業務に充てる時間が生まれ、店舗運営全体の質の向上にも寄与しています。

担当者様のコメント

株式会社ＩＮＧＳ 取締役 人事部長 磯野 勇様

以前は、希望シフトの回収から作成、勤怠システムへの入力まで、多くの手作業が発生しており、現場・本部ともに大きな負担となっていました。「らくしふ」導入後は、LINEで回収した希望シフトがそのまま反映されることで転記作業が不要になり、シフト作成時間も半減しました。さらに、勤怠システムとの連携によって入力作業もなくなり、業務の進め方が大きく変わったと感じています。

また、時間帯ごとの理想人数を設定できることで、人員の過不足が一目で分かるようになり、人件費をコントロールしながら、より精度の高いシフトを組めるようになりました。

こうして生まれた時間を、接客やスタッフ教育といった本来の業務に充てられるようになったことが、最も大きな変化です。今後も、店舗運営の質を高めながら、スタッフにとって働きやすい環境づくりを進めていきたいと考えています。

INGS 企業情報

事例記事を見る :https://rakushifu.jp/case/food-service/ingsinc/INGSにおける「らくしふ」導入事例

社名：株式会社INGS

所在地：東京都新宿区新宿6-28-8 ラ・ベルティ新宿3階

代表：代表取締役社長 青柳 誠希

設立：2009年3月18日

従業員数：1,000名以上

店舗数：80店舗超

URL：https://ingsinc.co.jp/

「らくしふ シリーズ」について

「らくしふ シリーズ」は、現場の“はたらく力”を解き放つサービス群です。

クラウドシフト管理「らくしふ」、公式アプリ「らくしふ TeamApp」、シフトを自動作成する「らくしふオートメーション」、自社専用スポットワークサービス「らくしふ タレントプール」などを通じて、シフト作成・コミュニケーション・人材活用までを一気通貫で支援します。

「らくしふ」サービスサイトの詳細：https://rakushifu.jp

「らくしふ TeamApp」の詳細：https://page.rakushifu.jp/teamapp

「らくしふ タレントプール」の詳細：https://page.rakushifu.jp/talentpool

クロスビットについて

クロスビットは、労働市場において、働く人を管理する「Workforce Management」から、一人ひとりの可能性を解放する「Workforce Enablement」への変革を掲げ、働く体験価値の最大化に取り組んでいます。「らくしふ シリーズ」の提供をはじめ、シフトワーカーを擁するあらゆる業種の働く現場を包括的に支える事業を展開しています。必要な労働力を最適に配置するために、AIをはじめとするテクノロジーを活用して、企業の持続的な成長に貢献します。

企業情報

社名：株式会社クロスビット

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19階

代表：代表取締役 小久保 孝咲

設立：2016年4月

企業URL：https://x-bit.co.jp