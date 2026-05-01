経済産業省 令和７年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金（IP新規創出支援）事務局に株式会社CANTEENが決定

株式会社CANTEEN

株式会社CANTEEN（代表取締役：遠山啓一／所在地：東京都港区）は、経済産業省 令和７年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）において、「IP新規創出支援」の事務局（補助事業者）に採択されました。 詳細な事業の詳細・応募要件に関しては特設HP( https://new-ip.jp/ )からご確認ください。

株式会社CANTEENは、「IP新規創出支援」の事務局として、以下の2つの支援メニューの運営を担当いたします。

■ メニュー1. IP新規創出支援（スタートアップ支援）『創風（そうふう）』

新たにコンテンツ製作・開発に取り組む個人クリエイターやチームのスタートアップを対象に、コンテンツの製作・開発を伴走・広報しながら支援するプログラムです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160234/table/3_1_0a1d3c69e32f895ca77b304dcf587b11.jpg?v=202605010651 ]

支援内容（予定）

- 専門家による伴走支援（メンタリング）- 講義の実施（レクチャー）- 進捗管理の支援- 国際的な展示会への出展機会の提供- パブリッシャーとのビジネスマッチングの機会提供- 中間成果発表会（9~10月頃）／最終発表会（2月頃）

※ゲーム分野では、第1回公募（上限500万円）と第2回公募（上限500万円）の2段階で審査を実施。両公募に採択された場合は最大1,000万円の補助となります。なお、第1回、第2回公募で補助対象経費を重複して申請することはできません。

なお、ゲーム分野の伴走支援は株式会社マーベラス（https://www.marv.jp/）、実写・アニメ分野の伴走支援は株式会社NOTHING NEW（https://nothingnew.ltd/）、音楽分野の伴走支援は株式会社CANTEENが実施します。

■ メニュー2. IP新規創出支援（新規IP企画支援）

コンテンツ製作・開発に取り組んできた[W1] [中礼2] 事業者が、新たにコンテンツの初期段階の製作・開発や、社内ベンチャー等を通じた新規事業としての製作・開発に取り組む事業を支援するプログラムです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160234/table/3_2_4070644175f2949e1d036618fef7bec1.jpg?v=202605010651 ]

■ 公募について

公募締切：2026年5月13日（水）17:00

※多くのお問い合わせをいただいているところ、回答まで時間を要しておりご不便をおかけしております。このような状況を踏まえ、当初の公募締切は2026年4月30日（木）17:00としておりましたが、上記の通り公募期間を延長いたしました。なお、その他の公募要領内容および申請方法に変更はございません。

公募要領、申請書類、申請フォームは下記よりご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/menu_contents.html

※メニュー2（新規IP企画支援）にご応募予定の方は、 事前に「GビズID」の取得が必要です。新規登録には1週間程度かかる可能性がございますので、

ご準備ください。

※補助金事業に関するお問い合わせは、上記ページの問い合わせフォームよりお願いいたします。お問い合わせへの回答は3～5営業日程度を要しますので、お早めにお問い合わせください。

■ 会社概要

株式会社CANTEENは、アーティストやクリエイターのビジネスを持続的に成長させることを目的として2019年に設立。アーティストが原盤権をはじめとする権利を自ら保有する契約体系のもと、音楽アーティスト・DJ・クリエイターなど30組以上のマネジメントを行い、楽曲制作からライブ・イベント制作、海外展開まで、活動の持続と成長に必要な機能を包括的に提供する。また、ファイン・アートのアーティストをサポートするギャラリー「CON_」を運営。インディペンデントなアーティストやクリエイターが自らの意思で活動を拡張できる環境の構築に取り組んでいる。

HP: https://canteen302.com/

本事業特設HP: https://new-ip.jp/

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社CANTEEN

E-mail：ip360.info@canteen302.com

※補助金事業に関するお問い合わせは、事務局ホームページの問い合わせフォームよりお願いいたします。