8,000万円の負債から完全無借金経営へ。AI Lab株式会社が「本物のDX支援」で企業の未来を変える理由

AI Lab 株式会社

現代のビジネスシーンにおいて「AI活用」や「DX（デジタルトランスフォーメーション）」は不可避の課題となっています。しかし、ツールを導入したものの現場に定着せず、本質的な生産性向上に繋がっていない企業も少なくありません。

そんな中、法人向けのAI研修および実務定着支援に特化し、設立以来、強固な無借金経営で急成長を遂げているのが「AI Lab株式会社」です。 今回は、過去に8,000万円もの多額の負債を抱えながらも、自らの力で完済し、現在は洗練されたプロフェッショナル組織を牽引する代表取締役オーナー・金河辰哉に、創業の背景と事業への熱い想い、そして今後のビジョンをインタビューしました。

1. 絶望からの生還。8,000万円の負債と「逃げない」覚悟

ーー現在の順調な経営基盤からは想像できませんが、過去には大きな困難があったと伺いました。

金河辰哉（以下、金河）： はい。事業を拡大していく過程で、約8,000万円という多額の負債を抱えた時期がありました。毎月数百万円の返済は、経営者として決して生半可なプレッシャーではありませんでした。

しかし、私はそこで「逃げる」という選択肢を完全に捨てました。ビジネスに真正面から向き合い、組織の在り方を根本から見直し、圧倒的な結果を出すことだけにフォーカスしました。結果として、2026年の春にこの負債をすべて自力で完済することができました。この時の「どんな困難も論理と行動で突破できる」という強烈な原体験が、現在のAI Labのブレない経営哲学と、完全無借金経営という強固な財務基盤の土台になっています。

2. 「AI Lab」の誕生。本物の価値と実務定着へのこだわり

ーーそこから、なぜAI Lab株式会社を立ち上げ、DX支援事業をスタートさせたのでしょうか？

金河： 様々な業界を見てくる中で、日本企業における「IT・情報格差」に強い課題意識を持ったからです。 世の中には「AIツールを導入して終わり」という表層的なコンサルティングが少なくありません。しかし、現場の人間がそれを使いこなし、売上や業務効率化という「リアルな利益」に変換できなければ、全く意味がありません。

だからこそ私たちは、単なる研修ではなく、クライアントの現場に深く入り込み、営業資料の作成から顧客対応の効率化まで、実務に直接紐づく「本質的な伴走支援」を提供したいと考えました。品質とコンプライアンスを最優先し、質の高い法人様や個人事業主様にターゲットを絞り込んでいます。

3. 属人化を排除した「完全分業制」のプロフェッショナル集団

ーーAI Labの強みはどこにあるのでしょうか？

金河： 最大の強みは、組織内に敷いている「完全なプロフェッショナル分業制」です。 通常、コンサルティングや営業の現場は、個人のセンスや能力に依存する「属人化」が起きがちです。しかし私たちは、マーケティング、ソリューションの提案、そして導入後のフォローアップと、各工程に特化した専属のプロフェッショナルを配置しています。

誰か一人の力ではなく、組織全体の「システム」として顧客を成功へ導く。この洗練されたチーム連携があるからこそ、高い顧客満足度を維持したまま、事業をスピーディーにスケールさせることが可能になっています。

4. 圧倒的な熱量を生む組織マネジメントと、次なる次元へ

ーー共に働くメンバーの熱量が非常に高いとお聞きしました。

金河： 現在、最前線となるSOHO型のオフィスには、何がなんでも自己実現を果たしたいという強烈な熱量を持った「トップコアメンバー」が集結しています。

私たちが大切にしているのは、会社から一方的なノルマを課すことではありません。メンバー一人ひとりの「人生の目標やキャリアビジョン」を徹底的にすり合わせ、それを日々の業務目標と完全にリンクさせることです。「自分の理想の未来を叶えるために、今日このクライアントに最高の価値を届ける」。この思考が定着しているため、オフィスでは四六時中、前向きで熱い議論が飛び交っています。

ーー最後に、今後の展望をお聞かせください。

金河： 私自身、経営判断のスピードと精度を極限まで高めるために、日々の健康管理や自己投資をストイックに行い、常に心身を最高の状態に保っています。プライベートでも支えてくれる家族のおかげで、事業に100％フルコミットできる最高の環境が整っています。

現在は月間利益の目標を軽々と超え、さらなる高みを目指して組織全体がロケットのように加速している状態です。これからも、一切の言い訳をせず「圧倒的な実力と結果」で企業の成長を支援し、日本のビジネスシーンに本物の価値を提供し続けていきます。



