BFSI分野におけるデジタルトランスフォーメーション市場の発展、動向、需要、成長分析および予測（2024年～2033年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「BFSI市場におけるデジタル変革」に関する調査レポートを発行したと発表した。コンポーネント別（ソリューション、サービス）、導入形態別（オンプレミス、クラウド、SaaS、PaaS、IaaS）、企業規模別（大企業、中小企業）、テクノロジー別（人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、ビッグデータおよびビジネス分析、サイバーセキュリティ、その他）、 エンドユーザー別（銀行、保険会社、その他）、ソリューション別（コアバンキングソリューション、リスクおよびコンプライアンス管理ソリューション、決済ソリューション、データ分析およびビジネスインテリジェンスソリューション、人工知能および機械学習ソリューション）、ビジネス機能別（顧客関係管理、エンタープライズリソースプランニング、財務管理、リスク管理、業務）、業種別（銀行、保険、ウェルスマネジメント） - BFSI市場におけるデジタル変革の予測評価を提供する「グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年」。BFSI市場におけるデジタル変革の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場力学を強調している。
金融サービス市場におけるデジタル変革 概要
BFSI市場におけるデジタル変革とは、AI、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、自動化などの先進技術を採用し、銀行、金融サービス、保険（BFSI）分野における効率性、安全性、顧客体験を向上させることを指す。この変革により、モバイルおよびオンラインプラットフォームを介したデジタル決済、パーソナライズされたバンキング、不正検出、シームレスな顧客とのやりとりが可能になる。主な推進要因としては、フィンテックの採用拡大、規制順守、リアルタイムの金融サービスに対する需要の高まりが挙げられる。BFSI機関がデジタルファースト戦略を採用することで、業務の俊敏性、コスト削減、リスク管理の改善を実現し、テクノロジー主導のエコシステムにおける金融サービスの未来を形作っている。
Surveyreportsの専門家は、BFSI市場におけるデジタルトランスフォーメーションに関する調査分析を行い、BFSI市場におけるデジタルトランスフォーメーションの規模は2024年には943億米ドルに達すると予測した。さらに、デジタルトランスフォーメーションのBFSI市場シェアは、2033年末までに4015億米ドルに達すると予測されている。デジタルトランスフォーメーションのBFSI市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、約16.5%のCAGRで成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037810
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348476/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なBFSI市場におけるデジタルトランスフォーメーション分析によると、BFSIにおけるデジタルトランスフォーメーションの市場規模は、銀行におけるデジタルサービスの需要の高まり、AIとMLの統合、持続可能性の採用拡大、AI、クラウド、ブロックチェーンの採用拡大、シームレスなデジタルバンキングおよび決済に対する需要の高まりを要因として拡大するだろう。BFSIのデジタル変革市場における主要企業の一部は、Oracle、富士通、アクセンチュア、HID Global Corporation.、SAP SE、Google LLC、AlphaSense Inc.、Cognizant、Microsoft Corporation、International Business Machines Corporationなどである。
金融サービス市場におけるデジタル変革 概要
BFSI市場におけるデジタル変革とは、AI、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、自動化などの先進技術を採用し、銀行、金融サービス、保険（BFSI）分野における効率性、安全性、顧客体験を向上させることを指す。この変革により、モバイルおよびオンラインプラットフォームを介したデジタル決済、パーソナライズされたバンキング、不正検出、シームレスな顧客とのやりとりが可能になる。主な推進要因としては、フィンテックの採用拡大、規制順守、リアルタイムの金融サービスに対する需要の高まりが挙げられる。BFSI機関がデジタルファースト戦略を採用することで、業務の俊敏性、コスト削減、リスク管理の改善を実現し、テクノロジー主導のエコシステムにおける金融サービスの未来を形作っている。
Surveyreportsの専門家は、BFSI市場におけるデジタルトランスフォーメーションに関する調査分析を行い、BFSI市場におけるデジタルトランスフォーメーションの規模は2024年には943億米ドルに達すると予測した。さらに、デジタルトランスフォーメーションのBFSI市場シェアは、2033年末までに4015億米ドルに達すると予測されている。デジタルトランスフォーメーションのBFSI市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、約16.5%のCAGRで成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037810
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348476/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なBFSI市場におけるデジタルトランスフォーメーション分析によると、BFSIにおけるデジタルトランスフォーメーションの市場規模は、銀行におけるデジタルサービスの需要の高まり、AIとMLの統合、持続可能性の採用拡大、AI、クラウド、ブロックチェーンの採用拡大、シームレスなデジタルバンキングおよび決済に対する需要の高まりを要因として拡大するだろう。BFSIのデジタル変革市場における主要企業の一部は、Oracle、富士通、アクセンチュア、HID Global Corporation.、SAP SE、Google LLC、AlphaSense Inc.、Cognizant、Microsoft Corporation、International Business Machines Corporationなどである。