ダンク セキ株式会社(本社：長野県長野市、代表取締役社長：関 武士)が運営する人気フォトブックサービス『PhotoRevo(フォトレボ)』は、新商品「フォトアートフレーム」の販売を2026年4月30日より開始いたしました。





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■「フォトアートフレーム」の主な特徴

「一瞬の輝きを、永遠に」をコンセプトに、140年以上の歴史を誇るイギリスの老舗写真用品ブランド『ILFORD』のギャラリーフレームを採用した特別な商品です。

フォトレボの高品位プリントと組み合わさることで、大切な一枚を美術館のような本格的なアートに仕立て上げます。面倒な組み立て作業は不要で、額装した状態でお届けするため、届いた瞬間からすぐにインテリアとしてお楽しみいただけます。





商品1

商品2





■製品仕様・通常価格

用紙は、滑らかな質感で写真の発色を引き立てるサテン(半光沢紙)を使用しております。





・フォトアートフレーム A4 外寸：H306mm×W219mm

通常価格：8,800円(税込)





・フォトアートフレーム A3 外寸：H429mm×W306mm

通常価格：11,000円(税込)









■リリース記念キャンペーン詳細

商品1個につき本体価格より10％OFFとなる割引キャンペーンを開催いたします。





開催期間 ： 2026年4月30日(木)～2026年8月31日(月)まで

・A4サイズ： 通常8,800円 → 7,920円(税込)

・A3サイズ： 通常11,000円 → 9,900円(税込)





商品3

商品4

商品専用箱





■『PhotoRevo(フォトレボ)』について

「高品質」「低価格」「短納期」「自由編集」を実現し、圧倒的なコストパフォーマンスでご好評をいただいているフォトブックサービスです。無料編集ソフトでデータを作成し注文するだけで、オリジナルフォトブック、フォトグッズを1つから簡単に作成可能です。