【富士桜高原麦酒】ゴールデンウィーク5/1～5/6開催「THE MEAT SAITAMA2026」に出店！

富士観光開発株式会社ゴールデンウィーク 5/1～5/6開催の「THE MEAT SAITAMA」

富士観光開発株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町船津 代表取締役社長 志村和也）が製造・販売するクラフトビール「富士桜高原麦酒」では、ゴールデンウィークの5月1日（金）～5月6日（水・振休）の6日間、さいたま新都心・けやきひろばで開催される「THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）」に出店中です。

会場では、「ヴァイツェン」や「ラオホ」をはじめ、「ホッピーケルシュ」や「シャインマスカットブリュット」など、様々な種類のビールを提供いたします。

■「THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）」とは

『肉が、人をつなぐ。』をコンセプトにしたお肉がテーマのフードイベント「THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）」は、2026年5月1日（金）～5月6日（水・振休）の6日間、さいたま新都心・けやきひろばにて開催されます。

豪快にかぶりつきたい“THE肉料理”から、友達・家族・恋人とシェアして楽しめる一皿、さらに香りと旨みで食欲を刺激する逸品まで、多彩な肉料理が勢ぞろいするそうです。

圧倒的な食べ応えを誇るステーキメニューをはじめ、肉寿司やローストビーフ、牛レアカツ、メンチカツ、牛タン料理、鉄板焼きなど多彩なメニューが登場予定です。

https://themeat.jp/saitama2026/

■富士桜高原麦酒の出店内容

「THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）」での「富士桜高原麦酒」ラインナップは、フルーティな香りと味わいの「ヴァイツェン」や、ローストモルトの酸味が心地よく甘香ばしい黒ビールの「シュヴァルツヴァイツェン」をはじめ、清涼感あふれるホップ好きにおすすめの「ホッピーケルシュ」や山梨県産のシャインマスカットをふんだんに使用した「シャインマスカットブリュット」などの限定ビールが登場します。

なかでも、定番の「ラオホ」は、スモークモルトを使用した燻煙ビールで、お肉料理との相性抜群です。

「THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）」では、様々なスタイルのビールをご用意しておりますので、ぜひ、お肉料理とビールのマリアージュをこの機会にお楽しみください。

「THE MEAT SAITAMA 2026」富士桜高原麦酒ラインナップ

・富士桜ラガー

・ホッピーケルシュ

・ヴァイツェン

・シュヴァルツヴァイツェン

・ラオホ

・旨辛スパイスラガー

・シャインマスカットブリュット

各1杯800円／飲み比べセット（４種類）1600円

※限定ビールは売り切れの場合はご容赦ください。

【THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）】

開催期間：2026年5月1日（金）～5月6日（水・振休）

開催時間：10：00～20：00

会 場：さいたま新都心 けやきひろば（さいたま市中央区新都心10）

アクセス：JR「さいたま新都心」駅からすぐ

料 金：入場料無料 ※飲食代別途（食券・電子マネー・クレジットカード利用可）

主 催：LAF Entertainment

制作協力：SHIFT、さいたまアリーナ

協 賛：サントリージン翠 / 翠ジンソーダ

後 援：J-WAVE 81.3FM

https://themeat.jp/saitama2026/

★富士桜高原麦酒とは

富士桜高原麦酒は、富士山から数十年間の歳月をかけて湧出する貴重な伏流水を使用し、ドイツでも数少ない国家認定校「デーメンス醸造専門学校」で培った醸造技術で造るビールです。原料の多くはドイツより輸入し、モルト100％のビール（一部除く）です。また、濾過しないため、生きた酵母が多く含まれており、ビール本来の味と香りがお楽しみいただけます。

富士観光開発株式会社のレジャー施設や山梨県内一部スーパー、コンビニエンスストアの他、楽天市場など各種インターネット通販でも販売しております。

富士桜高原麦酒 定番ビール（ピルス、ヴァイツェン、ラオホ、シュヴァルツヴァイツェン）

★富士桜高原麦酒 定番4種類とは

ピルス …アロマホップとビターホップのバランスが特徴のプレミアムラガービール

（アルコール5.0％）

ヴァイツェン …ビールが苦手な人でも飲みやすいフルーティーな香りと上品な味わい

（アルコール5.5％）

ラオホ …ドイツ・バンベルグ特産。日本ではほとんど味わえない燻煙ビール

（アルコール5.5％）

シュヴァルツヴァイツェン …キレと甘芳ばしさが共存した黒ビールの新しいスタンダード

（アルコール5.0％）

富士桜高原麦酒 常温保存可能ビール（ヴァイツェン ろ過・ピルス ろ過）

また、2025年10月より、富士桜高原麦酒では、遠心分離機による酵母を「ろ過」した常温保存可能な「ピルス ろ過」「ヴァイツェン ろ過」を新発売いたしました。

これまでの富士桜高原麦酒のクオリティーを保ち、可能な範囲での「ろ過」を行うことで、常温保存が可能となりました。

今後は、用途にあわせ「ピルス ろ過」「ヴァイツェン ろ過」もお楽しみください。

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

お問い合わせ：TEL 0555-83-2236

HP：https://www.fujizakura-beer.jp/