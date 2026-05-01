【日本橋エリア】地域の移動を支える無料巡回シャトルで「オルタナバス」運行開始

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」）は、日本橋エリアの無料巡回バス「メトロリンク日本橋Eライン」（運行：日の丸自動車興業株式会社）にて、オルタナティブ投資サービス「ALTERNA（オルタナ）」のラッピングバスの運行を開始いたします。三井グループゆかりの日本橋の街を走るバスを通じ、日々の暮らしの中で資産形成について考えるきっかけをお届けします。

実施背景

無料巡回バス「メトロリンク日本橋Eライン」は、日本橋を起点に三井本館や三越日本橋本店、日本銀行、高島屋、東京駅周辺を結ぶ無料のコミュニティバスです。



メトロリンク日本橋各路線は、日本橋エリアで年間約85万人のビジネスパーソンや来街者に利用されており（※）、三井本館や三越日本橋本店など、三井グループゆかりの地を結ぶルートを平日・休日を問わず運行し、買い物客や観光客など多様な方々に日常的に利用されています。

当社オフィスが所在する日本橋堀留町にも停留所があり、三井グループの一員として地域に根ざす当社にとってゆかりの深いエリアです。日本橋の街を行き交う方々の暮らしやビジネスに寄り添い、地域とともに歩む企業として、地域の交通インフラを通じて資産形成の新たな選択肢を知っていただく機会を創出したいとの思いから、バスラッピングを行うこととしました。



オルタナバスを通じ、バスを利用する方々が日常生活の中で資産形成を考えるきっかけの一助となればと考えております。

*）日の丸自動車興業株式会社調べ。利用者数は、2025年4月～2026年3月の累計。

無料巡回バス「メトロリンク日本橋Eライン」の運行時間は、平日・休日問わず11:00～18:00。25～28分間隔で運行しています。東京駅八重洲口や浜町、人形町、兜町などを廻る一周50分のルートです。

詳しくは、ウェブサイトをご覧ください：メトロリンク日本橋Eライン | 無料巡回バス(https://www.hinomaru-bus.co.jp/free-shuttle/nihonbashi_eline/)

オルタナバス運行概要

運行エリア：日本橋・東京駅周辺エリアを巡回する「メトロリンク日本橋Eライン」

運行期間：2026年5月1日～

掲出台数：1台

運行会社：日の丸自動車興業株式会社

オルタナバス デザイン

抽選で10名様に総額10万円分のAmazonギフトカードが当たるX投稿キャンペーンを実施

オルタナバスの運行開始にあわせて、X（旧Twitter）上で写真投稿キャンペーンを実施いたします。詳細は特典ページをご覧ください。

実施期間：2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）

参加方法：

・オルタナ公式X（@ALTERNA_mdm）をフォロー

・「メトロリンク日本橋Eライン」のオルタナのラッピングバスの写真とあわせて、ハッシュタグ「#オルタナバス見つけた」を付けて投稿

賞品：Amazonギフトカード 10,000円分 × 10名様（抽選）

当選発表：当選者へはXのダイレクトメッセージ（DM）でご連絡いたします



※応募条件の詳細、注意事項（公開アカウントのみ対象、第三者の写り込みへの配慮、危険行為の禁止等）は別途キャンペーンページにてご案内いたします。

特典ページ :https://alterna-z.com/news/alterna-bus-campaign-2026-spring?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid03072

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは都心の大型不動産や、物流施設をはじめとしたインフラなど安定的な賃料等収入が期待できる実物資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる個人向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：Security Token）を活用することで、今まで個人投資家にはアクセスが難しかったさまざまな安定資産(*)へ、10万円からの小口単位で、個別投資を実現。個人投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

公式サイトはこちら :https://alterna-z.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid03051

公式サイト：https://alterna-z.com/

公式LINE ：https://tiny.alterna-z.com/line

公式X ：https://x.com/ALTERNA_mdm

公式Instagram ：https://www.instagram.com/alterna_mdm/

公式Facebook ：https://www.facebook.com/alterna.mdm

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@ALTERNA_mdm

事業拡大に伴い採用活動を強化

当社では業容拡大に伴い各ポジションの採用活動を強化しています。

ご興味をお持ちの方は以下よりエントリーをお待ちしています。

採用ページ：https://jobs.corp.mitsui-x.com/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/mitsui-x/

会社概要

当社は不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。



商号 ：三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

本社 ：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者 ：代表取締役社長 上野 貴司

設立 ：2020年4月1日

資本金 ：30億円（資本準備金を含む）

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（2）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 資産運用業協会

コーポレートサイト：https://corp.mitsui-x.com/

公式note：https://note.com/mitsui_x

本件のお問い合わせ：pr@mitsui-x.com

＜ディスクレーマー＞

※こちらに記載の内容は、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付型セキュリティトークンの取扱いについて、一般向けの公表のみを目的としたプレスリリースであり、日本国内外を問わず個別の金融商品等への募集・勧誘を目的とするものではありません。個別商品の募集・勧誘は、オルタナを通じて目論見書を使用して行います。

※ 「安定資産」とは、不動産やインフラなど、オルタナが提供を予定する金融商品の投資対象資産を指し、当資産の持続的な稼働により、中長期での安定的な投資成果の獲得を期待するものです。なおオルタナが提供する金融商品は元本保証や将来の投資成果を保証するものではありません。

※口座開設には所定の審査がございます。

※リスク等に関する記載は一般的なリスク評価等を踏まえ当社の独自の判断・評価に基づき記載されたものであり、実際の金融商品ごとにリスク等は異なりますので、ご注意ください。

※金融商品には、関連する特殊リスクがあり、国内外の政治・経済・金融情勢、為替相場、株式相場、商品相場、金利水準等の市場情勢、発行体等の信用力、その他指標とされた原資産の変動により、多額の損失が生じる恐れ（元本欠損リスク）があります。

※当社が取り扱う金融商品は、元本や利回りが保証されているものではなく、原資産たる不動産等の価額や賃料、金利水準、為替相場の変動その他の状況の変化等によって、価値や収益が変動することがあり、期待されていた配当を得られないリスクや当初元本を超過する損失が発生し、当初元本を毀損するリスクがございます。

※当社が取り扱う金融商品は、その特性および対象とする原資産（不動産等）の特性から、その金融商品ごとに、リスクの内容や程度が異なりますので、金融商品取引契約のお申し込みにあたっては契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みいただいたうえ、金融商品取引契約締結の判断はご自身でされるようお願いします。

※なお、当社が取り扱う金融商品は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）。

※当社が取り扱う金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等や諸経費等をご負担いただく場合があります。具体的な手数料等の金額は、商品・取引金額・取引方法等の契約条件により異なり多岐にわたるため、具体的な金額又は計算方法を記載することができません。手数料等の詳細につきましては、各金融商品の契約締結前交付書面、目論見書等の内容をよくお読みください。