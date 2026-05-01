HIBIYA OKUROJI Music Month 2026

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株式会社ジェイアール東日本都市開発


　




　日比谷OKUROJIでは、2026年5月のゴールデンウィークから月末にかけて多彩な音楽イベントを連続開催いたします。5月3日の「ラ・フォル・ジュルネ2026 エリアコンサート」を皮切りに、5月5日の「MOS凱旋ライブ」、5月16日・17日の「HIBIYA LIVE FESTIVAL」、そして5月30日・31日の「日比谷音楽祭2026」ほかまで、ジャンルを横断した音楽プログラムが集結。クラシックからライブパフォーマンス、大型フェスまで幅広いコンテンツを通じて、街全体に賑わいと回遊を生み出します。初夏の心地よい空気の中、誰もが気軽に音楽に触れられる特別な1か月を創出します。



【イベント概要】



「ラ・フォル・ジュルネ2026　エリアコンサート」


■会　場： 日比谷OKUROJI　 H11前（リトルギャング前） H03前（岐阜トーキョー前）


■会　期： 2026年5月3日(日)


　　　　 16:00～ 45分間程度 H11前（リトルギャング前） ※15時から開催箇所にて整理券を配布


　　　 　　19:00～ 45分間程度 H03前（岐阜トーキョー前） ※18時から開催箇所にて整理券を配布


■出　演： ピアノ／ ヒビキpiano ヴァイオリン／MAiSA　 チェロ／福崎 茉莉子　


■公式HP: https://www.lfj.jp/lfj_2026/















「MOS凱旋ライブ」


■会　 場 ： 日比谷OKUROJI　H03前（岐阜トーキョー前）スペシャルライブ


　　　　　　 日比谷OKUROJI　G13区画　POPUP


■会　 期 ：2026年5月5日(火・祝)


　　　　　　スペシャルライブ　　17:00～　


■出　 演：MOS（Erna・Miyu・AMI・Lotta）


■公式HP： https://mos.bitfan.id/(https://mos.bitfan.id/)







「HIBIYA LIVE FESTIVAL2026」（ヒビヤライブフェスティバル）


■会　 場 ： 日比谷OKUROJI　H11前（リトルギャング前）


■会　 期 ： 2026年5月16日(土)～5月17日(日)


　　　　　　16日　16:00～21:00


　　　　　　17日　12:00～17:00


■出演予定：中島有美(Vo) × 眞間麻美(P) Duo/榎本有希(Sax) × 瀬川千鶴(Gt)/TamiKiyo/


　　　　　　柴田一輝(Key)、帆足昌太(Bs)、2人ぼっち/松下美月(Sax) × 吉田一成(Gt)Duo/Spicy &


　　　　　　Hot Sax Quartet/横濱良太郎(Tb)カルテット/冨永悟(Tb)×前田勇作(P)DUO/石脇サンタ


　　　　　　(Sax) × 田中亮輔(Gt) Duo/後藤天太(Sax) × 宮本憲(Gt) Duo


　　　　　　※詳細な出演者情報、タイムテーブルは特設WEBをご覧ください。


　　　　　　　https://hibiya-festival.artistmerge.jp/#top


■主催企業：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント


■公式HP：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-live-festival/


「日比谷音楽祭2026」


■会　 場 ： 日比谷公園


■会　 期 ： 2026年5月30日(土)～5月31日(日)


■主催企業：日比谷音楽祭実行委員会 / 一般社団法人日比谷音楽祭


■公式HP：https://hibiyamusicfes.jp/2026/



■日比谷OKUROJIのスポンサーブース出展


　日比谷OKUROJIでは、日比谷音楽祭2026にて、協賛出店をいたします。


　「懐かしさは、もっとも静かな感動である。」をコンセプトにノスタルジック × 上質×静かな体験を目指して「オリジナルコーヒー」の販売を行います。是非お立ち寄りください。


　【開催概要】


　出店場所：日比谷公園


　販売商品：オリジナルブレンドコーヒー


　　　　　（OKUROJIコード）　ＨＯＴ・ＩＣＥ（美鈴コーヒープロデュース）500円（税込）など


　出店協力：株式会社共栄メディア　　


　※日比谷OKUROJIで使える「特別クーポン券」の配布を行います。



(C)日比谷音楽祭実行委員会

(C)日比谷音楽祭実行委員会

「5月のOTOROJI street live」」


5月で250回を迎えたOTOROJI street liveの日程は下記の通り！


■会　 場 ： 日比谷OKUROJI　H03前（岐阜トーキョー前）


■会　 期 ： 2026年5月14日(木)　CHUN．


　　　　　　 2026年5月15日(金)　ハイダンシークドロシー


　　　　　　 2026年5月21日(木)　Cocochi-kit


　　　　　　 2026年5月22日(金)　LiCaCo


■公式HP：https://hibiyamusicfes.jp/2026/(https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/)


■公式インスタグラム　@hibiya_okuroji_official