HIBIYA OKUROJI Music Month 2026
日比谷OKUROJIでは、2026年5月のゴールデンウィークから月末にかけて多彩な音楽イベントを連続開催いたします。5月3日の「ラ・フォル・ジュルネ2026 エリアコンサート」を皮切りに、5月5日の「MOS凱旋ライブ」、5月16日・17日の「HIBIYA LIVE FESTIVAL」、そして5月30日・31日の「日比谷音楽祭2026」ほかまで、ジャンルを横断した音楽プログラムが集結。クラシックからライブパフォーマンス、大型フェスまで幅広いコンテンツを通じて、街全体に賑わいと回遊を生み出します。初夏の心地よい空気の中、誰もが気軽に音楽に触れられる特別な1か月を創出します。
【イベント概要】
「ラ・フォル・ジュルネ2026 エリアコンサート」
■会 場： 日比谷OKUROJI H11前（リトルギャング前） H03前（岐阜トーキョー前）
■会 期： 2026年5月3日(日)
16:00～ 45分間程度 H11前（リトルギャング前） ※15時から開催箇所にて整理券を配布
19:00～ 45分間程度 H03前（岐阜トーキョー前） ※18時から開催箇所にて整理券を配布
■出 演： ピアノ／ ヒビキpiano ヴァイオリン／MAiSA チェロ／福崎 茉莉子
■公式HP: https://www.lfj.jp/lfj_2026/
「MOS凱旋ライブ」
■会 場 ： 日比谷OKUROJI H03前（岐阜トーキョー前）スペシャルライブ
日比谷OKUROJI G13区画 POPUP
■会 期 ：2026年5月5日(火・祝)
スペシャルライブ 17:00～
■出 演：MOS（Erna・Miyu・AMI・Lotta）
■公式HP： https://mos.bitfan.id/(https://mos.bitfan.id/)
「HIBIYA LIVE FESTIVAL2026」（ヒビヤライブフェスティバル）
■会 場 ： 日比谷OKUROJI H11前（リトルギャング前）
■会 期 ： 2026年5月16日(土)～5月17日(日)
16日 16:00～21:00
17日 12:00～17:00
■出演予定：中島有美(Vo) × 眞間麻美(P) Duo/榎本有希(Sax) × 瀬川千鶴(Gt)/TamiKiyo/
柴田一輝(Key)、帆足昌太(Bs)、2人ぼっち/松下美月(Sax) × 吉田一成(Gt)Duo/Spicy &
Hot Sax Quartet/横濱良太郎(Tb)カルテット/冨永悟(Tb)×前田勇作(P)DUO/石脇サンタ
(Sax) × 田中亮輔(Gt) Duo/後藤天太(Sax) × 宮本憲(Gt) Duo
※詳細な出演者情報、タイムテーブルは特設WEBをご覧ください。
https://hibiya-festival.artistmerge.jp/#top
■主催企業：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント
■公式HP：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-live-festival/
「日比谷音楽祭2026」
■会 場 ： 日比谷公園
■会 期 ： 2026年5月30日(土)～5月31日(日)
■主催企業：日比谷音楽祭実行委員会 / 一般社団法人日比谷音楽祭
■公式HP：https://hibiyamusicfes.jp/2026/
■日比谷OKUROJIのスポンサーブース出展
日比谷OKUROJIでは、日比谷音楽祭2026にて、協賛出店をいたします。
「懐かしさは、もっとも静かな感動である。」をコンセプトにノスタルジック × 上質×静かな体験を目指して「オリジナルコーヒー」の販売を行います。是非お立ち寄りください。
【開催概要】
出店場所：日比谷公園
販売商品：オリジナルブレンドコーヒー
（OKUROJIコード） ＨＯＴ・ＩＣＥ（美鈴コーヒープロデュース）500円（税込）など
出店協力：株式会社共栄メディア
※日比谷OKUROJIで使える「特別クーポン券」の配布を行います。
(C)日比谷音楽祭実行委員会
(C)日比谷音楽祭実行委員会
「5月のOTOROJI street live」」
5月で250回を迎えたOTOROJI street liveの日程は下記の通り！
■会 場 ： 日比谷OKUROJI H03前（岐阜トーキョー前）
■会 期 ： 2026年5月14日(木) CHUN．
2026年5月15日(金) ハイダンシークドロシー
2026年5月21日(木) Cocochi-kit
2026年5月22日(金) LiCaCo
■公式HP：https://hibiyamusicfes.jp/2026/(https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/)
■公式インスタグラム @hibiya_okuroji_official