“THE FASCINATED”×MEN′S BIGI 別注Tシャツを発売

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するMEN'S BIGI（メンズビギ）は、静岡を拠点に活動するアーティスト横江亮介氏が手がける「THE FASCINATED」とのコラボレーションによる別注Tシャツを、全国のMEN'S BIGI店舗およびオンラインサイトにて近日販売開始いたします。また、本発売を記念し、期間限定のPOPUPイベントを開催いたします。

本コラボレーションでは、横江氏が長年向き合ってきた“奇形サボテン”の独特な造形美をモチーフに、その魅力をグラフィックとして落とし込んだTシャツを展開。アートとファッションを横断する視点から生まれたデザインは、日常に取り入れやすいプロダクトでありながら、強い存在感を放つアイテムに仕上がっています。

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ラインナップは全3型。いずれも「THE FASCINATED」ならではの世界観を表現したグラフィックを採用し、シンプルなスタイリングにアクセントを加える一着です。

■商品概要

商品名：【THE FASCINATED/ザ ファシネイテッド】コラボ サボテングラフィックTシャツ

価格：7,700円（税込）

販売：全国のMEN'S BIGI店舗・オンラインサイトにて販売

商品ページ：https://store.mens-bigi.co.jp/item?goods_group_id=3118

さらに、発売を記念したPOPUPイベントでは、別注Tシャツの販売に加え、横江氏が手がけるサボテンの展示・販売も実施。実際の植物とグラフィックが共存することで、ブランドの世界観をより体感できる空間を演出します。

■POPUP EVENT 開催概要

開催期間：2026年5月8日（金）～5月17日（日）

開催場所：MEN’S BIGI 有楽町マルイ 6F

■THE FASCINATED

「THE FASCINATED」は、横江亮介氏が主宰するプロジェクト。奇形サボテンの栽培・販売を軸に、全国各地で巡回展を開催するほか、その造形をグラフィックへと昇華したアパレルやポスター制作も行っています。静岡市のセレクトショップ〈doodle & haptic〉のオーナーであり、ウェブマガジン「GOOD ERROR MAGAZINE」の編集長としても活動するなど、多角的にカルチャーを発信しています。