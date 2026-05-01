AI検索で推薦される「1位」は、同じ質問を繰り返しても一致率が66.9%にとどまる ― 3,450試行の反復調査で判明した推薦順位の揺らぎ

AI検索で推薦される「1位」は、同じ質問を繰り返しても一致率が66.9%にとどまる ― 3,450試行の反復調査で判明した推薦順位の揺らぎ