関東圏に30店舗の飲食店・古着屋を展開する株式会社ココロオドル(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：杉本 健司)は、2026年4月14日(火)、東京都新宿区西新宿で人気の隠れ家バル「魚介イタリアン&チーズUMIバル新宿店」(ギョカイイタリアン＆チーズ ウミバルシンジュクテン)をリニューアルオープンいたしました。





本リニューアルでは、これまでご好評いただいてきた「牡蠣料理」を軸に、「鍋焼きスープ生パスタ」等の新メニューを強化。

“映える×美味しい”を兼ね備えつつ、落ち着く空間をお過ごしいただけるよう細部までこだわりました。





内観





■リニューアルのポイント

(1) 牡蠣メニューが更に充実

同店の看板である牡蠣メニューを更に充実させました。

生牡蠣はクリーミーで粒の大きい坂越産を使用。

8ピースの生牡蠣を色々な味付けで楽しめる「オイスタープラッター」を初めとして、ハーブの香りがふわっと香る「牡蠣とハーブのカンカン焼」や、贅沢に雲丹いくらをトッピングして見た目も美しい「雲丹いくら生牡蠣」等、“牡蠣を飽きずに楽しめる体験”を提供します。





(2) 新名物「鍋焼きスープ生パスタ」登場

リニューアルに合わせ、熱々で楽しめる新感覚パスタを展開。

魚介の旨味を凝縮したスープともちもちとした生パスタの食感が特徴で、全8種と豊富なラインナップで何度ご来店いただいても飽きさせません。

カルボナーラやラグーを使用した魚介以外のメニューも採用し、より多くのお客様に楽しんでいただける内容となっております。





(3) デート・女子会に最適な隠れ家空間

地下に広がる落ち着いた空間はそのままに、木の温もりを感じる内装とゆったりとした席配置で、デートや女子会、記念日利用にも適した雰囲気に。

新宿駅から徒歩圏内ながら、“都会の喧騒を忘れる隠れ家”としての魅力を強化しています。





ドリンクイメージ





■コース・利用シーン

飲み放題付きコースでは、牡蠣グラタンやアヒージョなどを含むバランスの良い内容を提供し、宴会やカジュアルな飲み会にも対応。

牡蠣や名物メニューを織り込んだ複数プランで、ご予算やご利用シーンに合わせてお選びいただけます。

昼飲み・ランチ利用から、ディナー・貸切まで幅広く対応可能です。









■注目の新メニュー





牡蠣の絶望ソース 生スパゲティ(その他鍋焼きスープ生パスタ含む)





・牡蠣の絶望ソース 生スパゲティ 2,079円(税込)

新名物の鍋焼きスープ生パスタ。

魚介の旨味が凝縮されたピリッと辛い“絶望ソース”ともちもちとした生パスタがよく絡んでいて、たっぷり入った牡蠣がお酒のアテにもなります。





牡蠣とハーブのカンカン焼





・牡蠣とハーブのカンカン焼(牡蠣8ピース) 4,180円(税込)

生牡蠣だけでなく、噛んだ瞬間に旨味を感じられるカンカン焼もオススメです。

ふわっと香るハーブがアクセントになって白ワインととても相性が良く、メインディッシュの前にぜひ頼んでいただきたい一品です。





イカ肝クリームソースフォンデュ





・イカ肝クリームソースフォンデュ 649円(税込)

イカ肝の塩味とまろやかなクリームソースが絶妙なバランスで合わさった新メニュー。

バゲットのお代わりは厚切り・薄切り2種類ご用意しており、お好みでお選びいただけます。





New炙りバスクチーズケーキ





・New炙りバスクチーズケーキ 1,100円(税込)

リニューアル前から大好評だった炙りバスクチーズケーキを更にパワーアップさせた「New炙りバスクチーズケーキ」。

より食感はなめらかに、ナッツの風味とフルーティーなソースもポイントです。





コースイメージ





・コースプラン各種 2,200円(税込)～

単品飲み放題2,200円(税込)を初めとして、ランチから堪能できる平日ランチコースや人気メニューを楽しめるUMIバルコース、記念日等のお祝いにオススメなプレミアムコース等様々なシーンに最適なプランをご用意。

それぞれ飲み放題が付いているのもポイントです。





内観2





■今後の展望

「UMIバル 新宿店」は、

新宿エリアにおける新たなバル体験を提供してまいります。

リニューアルを機に、より多くのお客様に“また来たくなる一軒”として選ばれる店舗づくりを目指します。





外観





【店舗概要】

店舗名 ： 魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店

(ギョカイイタリアン＆チーズ ウミバルシンジュクテン)

所在地 ： 東京都新宿区西新宿7-16-6 森正ビルB1

電話番号 ： 050-5597-2248

オープン日： 2026年4月14日(火)

アクセス ： JR「新宿駅」西口より徒歩10分

JR「新宿駅」東口より徒歩12分

営業時間 ： 平日 11:30～23:00(フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30)

土日祝 11:00～23:00(フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30)

定休日 ： 無(年末年始を除く)

席数 ： 55席／個室あり

食べログ ： https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13200918/

Instagram ： https://www.instagram.com/umibal.shinjuku?igsh=ZHA0YXZjaTF2NDU2&utm_source=qr









【会社概要】

株式会社ココロオドルは『食をアートにする』をミッションに、『見た目から楽しむ』にフォーカスした飲食事業を展開しております。





会社名 ： 株式会社ココロオドル

所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号

新宿アイランドタワー27階(27005号室)

代表者 ： 代表取締役社長 杉本 健司

設立 ： 2019年3月

資本金 ： 5,000,000円

事業内容： 飲食店運営

URL ： https://www.kokoroodoru2019.com/