【タウンライフ株式会社】健康優良企業「銀の認定」を取得いたしました

【認定概要】

タウンライフ株式会社

認定名称

健康優良企業「銀の認定」

認定番号

協銀第4132号

認定期間：

2026年4月7日 ～ 2028年4月30日

当社は、従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける環境づくりが、企業の持続的な成長において不可欠であると考えております。

今後も引き続き、従業員の健康増進をサポートし、より働きやすい職場環境の構築を目指してまいります。

タウンライフ株式会社について

■会社概要

名 称：タウンライフ株式会社

設立年月：2003年9月

代表者：笹沢竜市

所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

アクセス：京王新線「初台駅」東口直結

FAX：03-6381-6357

URL：https://townlife.co.jp/(https://townlife.co.jp/)

■事業内容

・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)

・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)

・クリエイティブ事業・広告代理事業

・民泊事業

・HRテック事業