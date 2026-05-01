映画監督 / 作家 の「森 達也」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、映画監督 / 作家の森達也氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

森達也氏のコメント

真実は人の数だけあります。虚と実は二項対立ではなくグラデーションなのです。これはリテラシーの基本になります。そんな視点からのメディア批評に重点を置きながら、日々の思いを月に一回のペースで綴ります。同時に、2015年に小学館から刊行された「人間臨終考」を月に一章ずつ配信します。この「人間臨終考2026」とメディア批評をベースにした日々の思いの二本立てで、「虚実亭日乗２」は進行します。僕にとっても実験的な試みなので、読んでくれた方々の感想や反応は楽しみです。

森達也の「虚実亭日乗２」：https://moritatsuya.theletter.jp/(https://moritatsuya.theletter.jp/)

「すべての情報には、必ず誰かのフィルター（主観）が入っている」という視点を軸に、メディア批評や独自の思考を綴るニュースレター。あわせて、過去に発表した『人間臨終考』を月に一章ずつ再配信する。

＜森達也氏プロフィール ＞

映画監督・作家。1980年代前半からテレビ・ディレクターとして、主に報道とドキュメンタリーのジャンルで活動する。1998年にドキュメンタリー映画『Ａ』を公開。ベルリンなど世界各国の国際映画祭に招待され、高い評価を得る。2001年、続編『Ａ２』が、山形国際ドキュメンタリー映画祭で特別賞・市民賞を受賞。同時期に執筆も始め、『Ａ』『クォン・デ』（角川文庫）、『Ａ２』、（現代書館）、『放送禁止歌』（光文社知恵の森文庫）、 『下山事件』『東京番外地』（新潮社）、『死刑』（朝日出版社）など著書多数。2023年に発表した映画『福田村事件』が第47回日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞。

theLetter について

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