リアルタイムバトルゲーム「大戦乱!!三国志バトル」が14周年！皆さまのご愛顧に感謝し「祝!!14周年記念イベント」を開催

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、スマートフォン向けゲームの運営・開発を行う子会社の株式会社マイネットゲームス（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）が運営する「大戦乱!!三国志バトル」が2026年5月に14周年を迎えることをお知らせいたします。

14周年を記念して、「祝!!14周年記念イベント」を開催いたします。

■祝!!14周年記念イベント

1．14周年記念イベント「奇創天外」

開催期間：5月1日（金）00:00 ～ 5月31日（日）23:59

昨年好評のイベントが再び!!本イベントでは、限定カード「劉洪」をプレゼント!!

毎日ログイン・決戦に参加して限定アビリティを獲得し、自分だけのカードを創ろう!!

2．14周年 特別ログインボーナス+

開催期間：5月12日（火）00:00 ～ 5月25日（月）23:59

14周年当日の5月25日は「覚醒絆の黒珠」「開花の白珠」「伝承の翠珠」の豪華セットをGET!!

さらに毎日もらえる「大戦乱!!くじ」を集めて､蒼天カード獲得の大チャンス!!

3．14周年 大戦乱!!ルーレットガチャ

開催期間：5月12日（火）00:00 ～ 5月25日（月）23:59

期間中、毎日SSレア＋カードが１枚引ける!!

さらに最終日まで欠かさず参加すると、強力な武将/軍師P33のカードが必ず獲得できる!!

4．14周年記念決戦イベント「官渡前哨戦・官渡の戦い」

開催期間：5月18日（月）00:00 ～ 5月24日（日）23:59

袁紹陣営と曹操陣営に分かれ、官渡を舞台に繰り広げられる大規模決戦イベント!!

参加者全員のチカラで豪華になる報酬を目指し、いざ開戦!!

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

※各イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。

マイネットゲームス及び「大戦乱!!三国志バトル」は、ユーザーの皆さまのご愛顧に感謝し、今後も皆さまに長くワクワクをお届けできるようさらなる歩みを続けてまいります。

■大戦乱!!三国志バトル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/80_1_5d14076ede216de5d2a7ba7a06069b8e.jpg?v=202605010251 ]

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp