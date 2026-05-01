純烈と航く！ ライブ＆トークショー付き3日間コスタセレーナの特別クルーズを発表

株式会社ベストワンドットコム

クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、歌謡コーラスグループ「純烈」との特別コラボレーション企画として、大規模リニューアルをした大型イタリア客船「コスタ セレーナ」を利用する特別企画クルーズの販売を本日より開始いたしました。本企画は、2026年9月12日出発、釜山発・神戸着の2泊3日で実施する、ライブ＆トークショー付きの特別プランです。船内では純烈によるパフォーマンスを間近で楽しめるほか、クルーズならではの非日常空間で特別な時間をお過ごしいただけます。

■純烈による船内ライブ＆トークショー

本クルーズ最大の魅力は、コスタ セレーナのメインステージで開催される純烈のライブステージです。

約1,200名収容の吹き抜け空間で行われるパフォーマンスは、陸上とは一味違う臨場感と一体感を演出します。

NHK紅白歌合戦に8年連続で出場している純烈の歌声に加え、トークもお楽しみいただけます。クルーズならではの特別な空間と純烈のステージが融合した、ここでしか体験できないエンターテインメントをご提供します。

■改装後のコスタ セレーナで快適な船旅

本クルーズは、2025年11月に大規模リニューアルをしたコスタ セレーナで実施されます。船内はより明るくモダンな空間へと刷新され、レストラン、ラウンジ、シアター、プール、スパなど、クルーズ中の時間そのものを楽しめる施設が充実しています。

コスタクルーズは、イタリアらしい陽気さとエレガントな雰囲気が魅力のクルーズブランドです。船内では、本格的なイタリア料理をはじめ、ビュッフェやラウンジでの軽食、バーでのドリンクなど、多彩な食の楽しみをご用意しています。

また、船内ではダンスレッスン、イタリア語講座、ビンゴゲーム、カクテルデモなど、参加型イベントも多数開催されます。夜にはシアターやラウンジでショー、コンサート、ミュージカル、マジックショーなども楽しめ、純烈のライブ＆トークショーとあわせて、船内で過ごす時間そのものが特別な思い出になります。

さらに、ビールやソフトドリンクの飲み放題が付いたプランのため、船上での滞在をよりおトクにお楽しみいただけます（グラスタイプのドリンク対象。対象外メニュー・レストランあり）。

■気軽に参加できるショートクルーズ

本コースは2泊3日とコンパクトな日程で、初めてのクルーズにも参加しやすい内容です。料金は49,800円からと手頃な設定で、短期間でクルーズとエンターテインメントを同時に楽しめる点も大きな魅力です。

■コース概要

出発日：2026年9月12日（土）

日数：2泊3日

発着地：釜山発 / 神戸着

客船：コスタ セレーナ

旅行代金：（2名1室利用時・お一人様）

内側客室49,800円、海側客室69,800円、バルコニー客室99,800円、スイート客室159,800円

コース名：ベストワンクルーズ特別企画!8年連続紅白出場の純烈と航くコスタセレーナ ドラマチッククルーズ

https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_2N__112127.html

■今後の展開

ベストワンクルーズでは、クルーズ旅行にエンターテインメント要素を掛け合わせた企画を積極的に展開してまいります。今後も他では体験できない付加価値の高いクルーズ商品の提供を通じて、新たな旅の魅力をお届けしてまいります。

【株式会社ベストワンドットコムについて】

同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。

会社名：株式会社ベストワンドットコム

本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階

設立：2005 年 9 月 5 日

代表取締役社長：野本 洋平

URL：https://www.best1cruise.com/

コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）

TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com