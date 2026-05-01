神谷浩史×河西健吾×上坂すみれによるドラマ版『テッド』の魅力満載コメント到着！『テッド ザ・シリーズ２』U-NEXT独占配信開始！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年5月1日（金）より『テッド ザ・シリーズ２』の独占配信を開始いたしました。

同時配信となる日本語吹替版には、神谷浩史、河西健吾、上坂すみれ等人気声優陣が前作から続投。配信にあわせて、吹替版の魅力やシリーズ2配信への想いを語るコメントも到着しました。さらに、神谷浩史＆河西健吾による特別インタビュー映像および、新予告編も同時解禁いたします。

見た目はもふもふで可愛いらしい一方で、中身は口の悪いテディベアという斬新な設定で話題を呼んだ映画『テッド』は、世界興行収入5億496万ドルを突破し大ヒットを記録。その前日譚である本シリーズも大きな成功を収めており、シリーズ2の配信開始以降、米国のすべてのストリーミングサービスにおいてオリジナルコメディ作品の中で第1位となっています。

家族の絆が試される？笑いあり、涙あり、モザイクありの新シリーズ

本作の舞台は1994年のボストン。口の悪いテディベアのテッドと高校生のジョンは、高校最後の年を迎えていた。頑固で家父長的な父マティ、思いやりにあふれる母スーザン、そして物怖じしない率直な性格の従姉妹ブレアとともに暮らす中で、テッドとジョンは相変わらずの最低で最高な高校生活を過ごしていく。

新たに解禁された予告編では、恋愛や将来に悩みながらも、テッドとジョンの軽はずみな行動が思わぬ騒動へと発展し、波乱だらけの高校生活が描かれます。一方で、トラブルに直面した際には家族が力を合わせて乗り越えていく様子も描かれ、騒がしくもどこか温かな家族の絆を感じられる内容となっています。さらに、テッドらしい過激な下ネタやモザイク処理されたシーンも満載で、よりスケールアップしたドタバタ劇が繰り広げられます。

【予告編】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UorEDCsV8As ]

豪華声優陣が語る、ドラマ版『テッド』吹替版の魅力とは？

吹替版には、前作から引き続き豪華声優陣が続投。テッド役を神谷浩史、相棒ジョン役を河西健吾、そしてブレア役を上坂すみれが担当します。シリーズ2配信開始に合わせて、声優陣からコメントが到着。吹替版の魅力やシリーズ2配信への想いを語っていただきました。

■テッド

CV：神谷浩史

（『ONE PIECE』トラファルガー・ロー役、『おそ松さん』松野チョロ松役 ほか）

【吹替版の魅力】

20代の頃は「映画は字幕で観るもの」と背伸びした時期もありましたが、今は吹替版が大好きです。日本語ならではのニュアンスがしっかり表現されていて、日本人の感性で作られているからこそ、よりストレートに心に届くものがあると思います。字幕を追う必要がない分、映像や物語に集中できるのも大きな魅力です。

【シリーズ2について一言】

シーズン1を楽しんでくださった方は、間違いなく今回も楽しんでいただけると思います。あらゆる面でパワーアップしています。 初めての方は、ぜひシーズン1から観て、この作品の勢いを体感していただきたいです。

■ジョン

CV：河西健吾

（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』三日月・オーガス役、『鬼滅の刃』時透無一郎・時透有一郎役 ほか）

【吹替版の魅力】

シーンによっては、日本語で聞くことで情報がダイレクトに伝わるのが吹替版の良さだと思います。余計な負担なく、作品の世界観に純粋に集中できるのは大きな魅力です。

【シリーズ2について一言】

誤解なきようお伝えしておきますが、僕たちはあくまで台本に忠実に演じています。アドリブは一切やっていません。 倫理観や常識はいったん脇に置いて、この無茶苦茶な世界観そのものを楽しんでいただけたら嬉しいです。

■ブレア

CV：上坂すみれ

（『うる星やつら』ラム役、『機動警察パトレイバーEZY』久我十和役 ほか）

【吹替版の魅力】

画面に没頭しながら楽しめるのが吹替版の魅力だと思います。『テッド』ではアメリカンジョークも日本向けに工夫されているので、字幕と見比べながら観ると発見があって面白いです。

【シリーズ2について一言】

今シリーズでは、ブレアのこれまでにない一面が描かれています。自暴自棄になったり、泥酔したり、少し危うい状況に陥ったりと、かなり振り切った姿も見どころです。ジョンたちとの関係性が深まったからこその、伸び伸びとやらかすブレアをぜひ見守ってほしいです！

■U-NEXT公式YouTubeにて特別インタビュー公開中

さらにU-NEXT公式YouTubeでは、神谷浩史と河西健吾による特別インタビューを公開中。タイトル『テッド』にちなんだ企画として、「T・E・D」の各アルファベットをテーマにトークを展開し、それぞれの視点から作品やキャラクターについてたっぷりと語っています。「T＝Teenager」ではそれぞれの青春時代の思い出、「E＝Episode」では印象に残っているエピソード、「D＝Dubbing」では吹替版ならではの魅力や演じる上でのこだわりについて触れており、作品理解がより深まる内容となっています。

【神谷浩史&河西健吾 特別インタビュー】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kqhKRWPQ8Ys ]

『テッド ザ・シリーズ２』（全8話）

【配信開始日時】2026年5月1日（金）全8話一挙独占配信（字幕版・吹替版）

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0287908

【配信形態】見放題

【スタッフ】

製作総指揮・脚本・監督・共同ショーランナー・「テッド」役：セス・マクファーレン

製作総指揮・脚本・共同ショーランナー：ポール・コリガン、ブラッド・ウォルシュ

製作総指揮：エリカ・ハギンズ、アラナ・クレイマン、ジェイソン・クラーク、エイミー・カールソン（Fuzzy Door）

製作： UCP, a division of Universal Studio Group, Fuzzy Door and MRC

【キャスト／日本語吹替キャスト】

テッド役：セス・マクファーレン／神谷 浩史

ジョン・ベネット役：マックス・バークホルダー／河西 健吾

マット・ベネット役：スコット・グライムズ／渡辺 穣

スーザン・ベネット役：アラナ・ユーバック／浅野 まゆみ

ブレア役：ジョルジア・ウィッガム／上坂 すみれ

(C) 2026 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.

U-NEXTでは、映画・ドラマあわせて『テッド』シリーズをまるごと見放題で配信中。

【作品名】テッド

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0029270

【配信形態】見放題

【作品名】テッド２

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0021136

【配信形態】見放題

【作品名】テッド ザ・シリーズ１

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0097108

【配信形態】見放題

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。