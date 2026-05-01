「こどもたちの“えがお”のために」　イオンファンタジーが全国の社会福祉施設・幼稚園等を無料招待　遊びを通じた地域貢献「お店へのご招待会」公募開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、地域社会への貢献活動の一環として、子どもたちに笑顔と遊びを提供する「お店へのご招待会」を全国の店舗で実施しています。この度、子どもたちの課外活動やレクリエーションの場としてより多くの団体様にご活用いただくため、2026年度（2027年2月開催分まで）の招待会の参加団体を一斉公募いたします 。

♦詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/sdgsforkids/news/20260501_01/

■ 「お店へのご招待会」公募概要

子どもたちの「いつもと違う喜ぶ姿」が見られる特別な体験をご提供します。

１．募集対象団体：養護学校・児童福祉施設・障害児通所／入所施設・発達支援・放課後等デイ・保育園・幼稚園・こども園など（主に小学生以下）※個人団体は対象外です。

２．実施内容：モーリーファンタジー店舗での「よくばりパス」体験／プレイグラウンド店舗での遊びの体験

３．費用：無料（招待枠の範囲内。 ※店舗までの交通費等はご参加者様の負担となります。）

４．所要時間：30分～1時間程度

５．受入人数：1回につき15人程度（要相談）

６．実施期間：2027年2月までの平日 ※店舗との調整の上決定。繁忙日や長期休暇期間は除きます。

７．実施場所：当社運営の対象店舗 ※対象店舗はこちら(https://www.fantasy.co.jp/sdgsforkids/wp-content/uploads/2026/05/FINAL_aeonfantasyinvitational%20events2026_list.pdf)

８．応募期間：2026年５月１日（金）～6月21日（日）

【お申し込み・お問い合わせ】

・お申込フォームURL: https://forms.gle/jzTDrdZ3mxGJNm628

（外部サイトへ遷移します。）

・お問い合わせ: fantasy-csr@aeonfantasy.jp（ご質問・申し込みのキャンセル等はこちらから）

■ 実際にご参加いただいた施設・園の声

多くの皆さまから、喜びの声をいただいております。

・発達支援・放課後等デイサービス： 「子どもたちと地域との交流の場として毎年利用しています。いつもと違う子どもたちの喜ぶ姿が見られるので、利用者様からも好評です。」

・児童養護施設： 「クリスマス会の一環として利用しました。なかなかできない特別な体験をさせてあげることができました。少人数（1～2名）でも受け入れてくださり感謝しています。」

■当社が運営するアミューズメント施設・プレイグラウンド施設

●「モーリーファンタジー」

「モーリーファンタジー」は、小さなお子さまでも遊べる乗り物から、大人気のクレーンゲーム・メダルゲームなど目移りするような楽しい遊びがいっぱいのファミリーアミューズメント施設です。

時間内定額であそび放題「よくばりパス」：

カードリーダーに「よくばりパス」カードをかざすだけで、様々なゲーム機で遊んでいただけます。時間内であれば、何度でも楽しむことできてとってもおトクです。

時間制遊具施設「わいわいぱーく・のびっこ」：

モーリーファンタジー併設のキッズスペースです。対象は０歳～小学２年生までのお子さまとなります。

●「ちきゅうのにわ」

「ちきゅうのにわ」は０歳から12歳までのお子さまとそのファミリーを対象に、地球や自然をテーマにしたプレイグラウンド。火山や氷山をモチーフにした遊具や、SDGsや自然の大切さを学べるワークショップなど、子どもたちの「こころ・からだ・あたま」の成長を促す楽しいあそびがたくさん詰まっています。

ちきゅうのにわ公式WEBサイト：

https://www.fantasy.co.jp/chikyunoniwa/

●「スキッズガーデン」

スキッズガーデンは、子どもがひとりで遊べるプレイグラウンドです。施設内ではプレイリーダー（保育士・幼稚園教諭、または当社の教育プログラムを受けた有資格者）が遊びをサポート。対象は０歳～小学2年生。３歳以上はお子さまだけで入場することができます。

（※ご招待会の際は、職員の方と一緒にご入場いただきます。）

スキッズガーデン公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/skidsgarden/

●「にこはぴきっず」

「にこはぴきっず」は、遊びと学びが融合したキッズエデュテイメント施設。

NHK Eテレの人気幼児番組のキャラクターたちに親しみながら、考えたり、からだを動かしたりして楽しめるコーナーを取り揃えました。

「遊び」によって、お子さまのからだ・こころ・あたまの成長をサポートします。

にこはぴきっず公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/nicohapikids/

※画像はイメージです。