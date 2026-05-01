株式会社サウナド、社外取締役にトモハッピー（齋藤友晴）氏が就任

株式会社サウナドトモハッピー（齋藤友晴）氏

株式会社サウナド（本社：東京都中央区、代表取締役：山本 絢太）は、2026年5月1日より、トモハッピー（齋藤友晴）氏が社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

同氏は、カードショップ事業を40店舗以上展開するなど、経営者として豊富な経験を持つほか、YouTubeやSNS等を通じた高い発信力を持つ人物です。

近年ではサウナ愛好家としても知られており、当社は同氏の経営知見、発信力、ならびにこれまでの事業活動を通じて培ってきた幅広いネットワークを活かし、「ふろビジョン」の認知拡大および新たな事業展開を推進してまいります。

社外取締役就任の背景

株式会社サウナドは、銭湯をはじめとする温浴施設向けデジタルサイネージ「ふろビジョン」を運営し、温浴施設内における新たな広告接点の創出、および温浴施設の新たな収益源の創出に取り組んでまいりました。

「ふろビジョン」は、2026年5月1日現在で全国142店舗に設置され、月間の利用者数は100万人に達するなど、温浴施設を活用した広告メディアとして急速に成長しています。

一方で、今後さらに媒体価値を高め、広告主に対する提案力を強化していくためには、「ふろビジョン」の認知拡大に加え、広告主との接点づくりや、新たな事業連携が重要な課題となっています。

こうした成長フェーズにおいて、カードショップ事業を40店舗以上展開するなど、経営者として豊富な経験を持ち、YouTubeやSNS等を通じた高い発信力を有するトモハッピー氏を社外取締役として迎えることといたしました。

当社は今後、同氏の経営知見、発信力、ならびに事業活動を通じて培ってきた幅広いネットワークを活かし、「ふろビジョン」のさらなる認知拡大と、温浴施設を起点とした持続的な価値創出を推進してまいります。

プロフィール：新社外取締役 トモハッピー（齋藤友晴）

株式会社カードン 会長、株式会社ハッピー商店 代表取締役。

トレーディングカードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」のプロプレイヤー活動で世界一にも輝いた後、トレーディングカード専門店「晴れる屋」を創業。

店舗運営、イベント企画、オンライン販売などを通じて、国内トレーディングカードゲーム市場の拡大に貢献。

現在は超総合カードショップ「カードン」を運営する株式会社カードンの会長、ワンピースカードゲーム専門店「ワンハッピー」などを含む40店舗以上のカードショップを経営する株式会社ハッピー商店の社長として、カードゲーム関連事業を展開。



また、YouTuberとして7年以上にわたり毎日投稿を継続するほか、SNSを通じた情報発信にも積極的に取り組み、経済エンタメ番組「REAL VALUE」への出演など、活動の幅を広げている。



現在はサウナ愛好家としても知られ、全国各地のサウナ施設を訪れるほか、経営者向けのサウナ会を主催するなど、サウナを通じた交流活動も行っている。

新サービス「鏡広告」を開始妙法湯（豊島区）に設置している実際の「鏡広告」の様子

弊社はこの度、温浴施設のデジタルサイネージ「ふろビジョン」に加え、新たに浴室内の鏡まわりのスペースを活用したオフライン広告サービス「鏡広告」の取り扱いを開始いたしました。

鏡広告は、銭湯や温浴施設の洗い場にある鏡まわりのスペースへ広告を掲出する、昔ながらの広告手法です。洗体や洗髪の際に自然と目に入る広告媒体として活用できます。

従来の鏡広告は、鏡そのものに広告を入れるため、施設ごとにことなる規格や、施工の必要性、入替時期が限定される不便さがありました。

当社の「鏡広告」では、既存の鏡にアクリルプレートを貼り付けることで、施設ごとの規格を統一（297ｍｍ×100mm）し、広告内容の貼り替えも可能な形へとアップデートいたしました。

これにより、温浴施設は大きな設備投資や運用負担をかけることなく、浴室内のスペースを新たな収益機会として活用できます。

広告主様にとっても、来店圏内の生活者へ自然に情報を届けられる、よりローカルな広告展開が可能となります。

取扱店舗の一覧は以下を参照ください。

取扱店舗の一覧 :https://saunad.jp/news/%E9%8F%A1%E5%BA%83%E5%91%8A-%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/

＜掲出期間＞

3か月・6か月・12か月

＜掲出料＞

- 1枚（男湯または女湯のみ） 7,500円/月（税抜）- 男女セット（男湯・女湯1枚ずつ） 10,000円/月（税抜）

※別途、アクリルプレート制作費が1枚につき10,000円（税抜）かかります。

※12か月掲出いただいた場合、2か月分の掲出料を割引いたします。

会社概要

会社名：株式会社サウナド

代表者：代表取締役 山本 絢太

所在地：東京都中央区月島 4-21-6

設立：2023年12月6日

事業内容：温浴施設のデジタルサイネージ「ふろビジョン」の運営、広告配信事業

URL：https://saunad.jp/

お問い合わせ :https://saunad.jp/contact/