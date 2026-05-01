農業スタートアップ初の上場から、 異業種M&Aの決断へ

株式会社ストライクグループ

株式会社ストライク(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 金田和也)は、2026年5月28日(木)に、スタートアップと事業会社の提携を加速するオープンイノベーションイベント『S venture Lab.』を開催いたします。

第57回となる今回は、農業スタートアップとして初の上場を果たし、2025年12月SOMPOホールディングスによる公開買付け(TOB)でも大きな話題を呼んだ、株式会社農業総合研究所（本社和歌山市）代表取締役会長CEOの及川 智正 氏をお招きします。

第57回：S venture Lab.開催のお知らせ

全国の生産者と小売店をITでダイレクトに繋ぎ、「農家の直売所」を展開する農業総合研究所。2016年に農業スタートアップとして日本初の上場を果たし、業界のフロントランナーとして自立成長を続けてきた同社が、なぜ今、大手金融グループSOMPOの傘下入りを決断したのか。

本イベントでは、「農業×保険」という一見“飛び地”に見える両者が、どのようなシナジーを描き、社会課題の解決を目指そうとしているのか、その真意に迫ります。単なる資本提携の枠を超えた「事業成長を加速させるための戦略的提携」の舞台裏とは。大手のリソースを取り込み、異業種連携によって更なる飛躍を遂げるための要諦を、及川会長自らが語ります。オープンイノベーションの最前線を知る本セッションでは、起業家・事業会社・投資家にとって必聴の内容です。

■開催概要

詳細・お申込みはこちら :https://www.sventurelab.com/event26_0528

【日時】2026年5月28日(木) 18:30~20:30

【会場】Tokyo Venture Capital Hub（東京都港区虎ノ門 5 丁目 9 番 1 号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザ B, 5 階） / Zoom

【主催】S venture Lab.(株式会社ストライク)

【後援】森ビル株式会社

【協力】特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ

【お問合せ先】

株式会社ストライク イノベーション支援室

Mail：info-slab@strike.co.jp

■イベント詳細

■イントロダクション

■第1部：トークセッション

■第2部：スタートアップ各社によるピッチ

■第3部：名刺交換会 ※名刺交換会については、現地参加者様のみとなります。

■登壇者

■第１部：スピーカー

株式会社農業総合研究所 代表取締役会長CEO 及川 智正 氏株式会社農業総合研究所 代表取締役会長CEO 及川 智正 氏

学生時代から農業への危機感を覚え、会社員を６年間経験後、農業界へ転身。自分で農業を３年、青果店を１年実践し、その経験を活かし、２００７年に現金５０万円で農業総合研究所を設立。起業後１３年で取扱高１００億円を達成。多数のメディア出演や講演活動、農林水産省の委員、大学の講師も務める。農業界の急成長企業、そして、農業ベンチャー初の上場企業として全国から注目を浴びている。趣味はタップダンス。

■モデレーター

株式会社ABAKAM 代表取締役 松本 直人 氏

2002年フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（以下「FVC」）入社。2016年に、上場金融会社として最年少でFVC代表取締役社長に就任、6年半で、約50本総額240億円のファンドを設立し、IPOに依存しないビジネスモデルを確立。2022年定時株主総会にてFVC社長を退任。同じく2022年に株式会社ストライクのエグゼクティブパートナーに就任。

株式会社ABAKAM 代表取締役 松本 直人 氏お申し込みはこちら :https://www.sventurelab.com/application26_0528S venture Lab.【S venture Lab.について】

S venture Lab.はストライクのミッションである「世界を変える仲間をつくる。」の一環として運営中のサービスです。S venture Lab.ではスタートアップ企業と事業会社の連携を促進させるために多角的な情報発信を行うことで企業同士の交流機会を創出しております。

株式会社ストライク株式会社ストライク

代表者：代表取締役社長 金田 和也

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

事業内容：M&A仲介

代表番号：03-6848-0101(#)

U R L：https://www.strike.co.jp