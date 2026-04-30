「BWAピッチコンテスト2026」が今年も開催！フィガロジャポンが主催する大人の女性のためのビジネスコンテスト、３部門で応募受付中。事業への思いを、自身の言葉で社会に発信！

株式会社ＣＥメディアハウス

自分らしい多様な働き方をとおして、より良い未来を創る女性たちを応援するフィガロジャポンのコミュニティ、Business with Attitude（BWA）(https://madamefigaro.jp/society-business/)は、今年も大人の女性のためのビジネスコンテスト「BWAピッチコンテスト2026」を開催。7月22日（水）に都内で開かれる本選への出場者を募集しています。



BWAピッチコンテスト2026の詳細・応募はこちら(https://madamefigaro.jp/society-business/260420-bwa-pitch2026/)

応募締切：2026年5月22日（金）23:59

実現したい未来がある。でも、まだ言葉にしきれていない。

そんな思いを抱えたまま、日々を過ごしていませんか？

フィガロジャポンは、「思いを言葉に」をテーマに2022年からスタートしたBWAピッチコンテストを今年も開催します。大切にするのは、事業規模や完成度ではなく、「なぜその事業をあなたがやるのか」というAttitude（姿勢）です。

事業を通して、どんな未来を創りたいのかを、自分自身の言葉で社会に発信する。

その経験が次の一歩に繋がります。



5回目となる今年は、以下3つの部門で出場者を募集します。

いずれの部門も、副業や個人での取り組みを含め、幅広く応募が可能です。

1. Dream部門

社会や日常の課題に対する強い問題意識と、実現への意思を持つ創業前～初期フェーズ（目安：創業1年以内）の女性が対象。起業前やアイデアレベルからの応募も可能です。

2. Professional部門

すでに事業として一定の形を持ち、顧客や社会との接点を持ちながら継続的に活動している女性（目安：創業5年以内）が対象。さらなる成長や展開のきっかけを提供します。

3. 社内起業部門

企業に所属しながら、新規事業やプロジェクトに取り組む女性が対象。既存の枠組みや前提に向き合いながら、自らの意思で変化を起こそうとする姿勢（Attitude）を評価します。



書類選考を通過したファイナリストは、7月22日（水）に都内で開催される本選に出場していただきます。ビジネスにかける思いをピッチで発表してもらい、その中から審査員の協議に基づき、各部門の受賞者を選出します。上記3部門に加え、今年も観覧者の投票によって決める「Audience Award」を実施予定です。

ピッチの様子は、フィガロジャポンのメディアおよびライブ配信を通じて発信され、多くの視聴者に届けられます。

ファイナリストには、

・フィガロジャポンでの記事掲載などのメディア露出、

・先輩起業家やアドバイザーが参加するBWAコミュニティへの参加

・プレゼンテーションやセルフプロデュースのサポート

などを提供し、フィガロジャポンBWA事務局が、ビジネスの実現・推進に向けた挑戦を多方面から後押しします。

応募締切は、2026年5月22日（金）23:59まで。以下、応募要項をよく読み、ページ最下部の「応募はこちらから」ボタンよりお申し込みください。



また、2026年4月30日（木）20:00～21:00には、無料オンラインセミナー「あなたの思いをビジネスプランにする方法」を開催。“まだ形になっていない思い”を、ビジネスプランへと落とし込む方法を学びます。セミナーはアーカイブでもご視聴いただけます。ピッチコンテストの応募を検討している方はぜひご参加ください。

セミナーのお申し込みはこちら：

4月30日（木）20:00～21:00開催

BWAピッチコンテスト連動オンラインセミナー「あなたの思いをビジネスプランにする方法」

https://madamefigaro.jp/society-business/260417-bwa-seminer-hemmikaori/(https://madamefigaro.jp/society-business/260417-bwa-seminer-hemmikaori/)

より良い未来を創るビジネスは、自分の思いを周りに伝えるところから始まる--

フィガロジャポンBWAは、あなたの思いが詰まった挑戦の物語を募集しています。

【BWAピッチコンテスト2026応募要項】

※応募の際に必ずお読みください。

■ 主催者

株式会社CEメディアハウス

■ 募集部門

本コンテストでは、3つの部門を設けて応募を受け付けます。

なお、部門の区分はあくまで目安です。事業内容やフェーズに応じて、事務局の判断により、応募された部門から他の部門に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1. Dream部門

構想段階または初期段階において、社会や日常の課題に対する強い問題意識と、実現への意思を持つ創業前～初期フェーズ（目安：創業1年以内）の女性が対象です。

ビジネスの完成度や実績よりも、その人ならではの視点や動機、実現に向けた意志を重視します。



2. Professional部門

すでに事業として一定の形を持ち、すでに事業として一定の形を持ち、顧客や社会との接点を持ちながら継続的に活動している女性（目安：創業5年以内）が対象です。

事業のさらなる成長や発信、次のステージへの展開を目指す方を歓迎します。

※事業の規模や成長速度に関わらず、継続的に事業を運営していることを重視します。

3. 社内起業部門

企業や組織に所属しながら、新しい価値や事業の創出に挑戦している女性が対象です。

既存の枠組みや前提に向き合いながら、自らの意思で変化を起こそうとする姿勢（Attitude）を評価します。

※新規事業、社内プロジェクトなどを含みます。事業のフェーズや年数は問いません。

※社内起業部門に応募される方は、所属企業・組織との関係性に十分配慮の上、必要に応じて事前に承認を得てください。応募に関するトラブルについて、主催者は一切の責任を負いかねます。

■ 審査ポイント

以下の観点を基準に総合的に評価します。

● Attitude（動機）

なぜその人がその事業に取り組むのか

● Vision（ビジョン）

その事業を通じて、どのような未来や社会を描いているか

● Authenticity（その人らしさ・美学）

価値観や経験が、どのように事業に反映されているか

● Impact（社会的インパクト）

その事業が社会や人々にどのような影響を与えるか

● Feasibility（実現性・持続性）

継続的に取り組むための現実的な計画・収益モデルがあるか

■ 応募資格

● 日常の課題を解決し、社会や暮らしをより豊かにするビジネス構想を持つ、18歳以上(*1)の女性（*2）、またはそのような女性が代表を務める法人・グループ（*3）

*1 事前登録フォームへの入力・登録時点で18歳以上の方が対象です。

*2 性自認が女性である方が対象です。

*3 法人・グループのメンバー構成の性別・人数は問いません。

● 次の事項が対応可能な方

・日本語による応募書類の作成

・フィガロジャポンBWA事務局が提供する事前プログラム（オンライン予定）への参加

・都内会場で開催予定の最終選考（2026年7月予定）に参加し、日本語にて自ら発表(*4)できる方

*4 発表時に介助者等の付き添いが必要な場合は、応募書類に記載してください。

● 応募者の国籍・居住地は問いません。

■ 応募方法

１.事前登録フォームに入力・登録申請

※申請後、事前登録フォームに入力されたメールアドレス宛に、登録完了メールが送信されますので、必ずご確認ください。

２.登録完了メールに記載されたURLをクリックし、表示されたウェブページ上にアップロードする方法にて、事業企画書を提出

３.応募完了

■ 応募期間

2026年4月17日（金）～2026年5月22日（金）23:59

※やむを得ない事情により、応募期間を予告なく変更・短縮、または本コンテスト自体を中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 応募書類

次の2点をご用意・ご提出ください。

1）指定の事前登録フォーム（オンライン登録／日本語で入力）

以下の内容をご入力ください。

● 「フィガロジャポンBWA」への登録メールアドレス（*5）

*5 応募の際には、「フィガロジャポンBWA」への登録（無料）が必要です。

● 年齢（法人・グループの場合は、メンバー代表者の年齢）

● 居住地・本店所在地の住所（グループの場合はメンバー代表者の居住地）

● 応募要項内「事業企画書作成にあたっての注意事項」と「応募に関する注意事項」及び株式会社CEメディアハウスの「個人に関わる情報の取扱いについて」への同意

● 募集部門の選択

● 事業／ビジネスアイデアの概要（500字以内）

● 取り組む社会課題のジャンル

● 応募動機

● 本コンテストを知ったきっかけ

● その他アンケート

2）事業企画書（PDF形式／日本語で作成）

以下の要件に従い、事業企画書をご提出ください。

■ 事業企画書の形式

PDF形式（最大10MBまで）

最大15ページ以内（PowerPointまたはGoogleスライドでの作成を推奨）

■ 必須構成

以下の構成・順番に沿って作成してください。

各項目は1～2枚以内を目安とします。

１. 表紙

● 事業／アイデアのタイトル（30字程度）

● 応募者氏名（日本語表記・アルファベット表記）

● 企業・グループ名（あれば）

２.なぜあなたがやるのか（Attitude）

● 原体験・問題意識

● なぜこのテーマに取り組むのか

● なぜあなたがやるのか

※個人的な経験やメンバーで共有した経験、価値観が伝わる内容を歓迎します

３. 課題

● 解決したい社会・日常の課題

● 誰のどんな困りごとか

４. 解決策

● 提供するサービス／プロダクト

● 課題に対するアプローチ

● 既存との違い

５. ビジネスモデル

● どのように収益を得るか

● 主な収益構造

※構想段階の場合は仮説でも構いません

６. 現状

※Dream部門は任意

● 実績（売上・ユーザー数など）

● 検証状況

● 現在のフェーズ

７. 今後の計画

● 1～3年の展開

● 成長の方向性

８. ビジョン

● 10年後、どのような社会を実現したいか

９. 補足（任意）

● チーム紹介

● その他補足情報

■ 事業企画書作成にあたっての注意事項

● 上記の指定構成に沿って作成してください。

● 情報が不足している場合、審査対象外となる可能性があります。

● デザイン・図画・写真・数字等のみの資料で、内容が読み取れない場合は、評価対象外となる場合があります。

● 1スライド1メッセージを意識し、簡潔に説明してください。

● 企画書に使用する画像・イラスト・ロゴ・文章等については、第三者の権利を侵害しないものに限ります。必要な許諾は応募者ご自身の責任において取得してください。

● 複数のアイデアによる事業企画書で応募する場合は、同一の氏名（法人・グループの場合はメンバー代表者の氏名）とメールアドレスを使用し、企画別に事前登録の上、事業企画書を提出してください。

● 審査の過程で、事業企画書に関する写真・資料のデータの追加提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● 応募書類（デジタルデータ）は返却できかねます。必要に応じて、ご自身で控えを保管してください。

● 応募方法について、郵送、配送、持ち込みによる応募は受け付けません

● 事前登録フォームでの事前登録がない応募は受け付けません

● 応募受付期間中であれば、応募完了後に提出物の差し替えを受け付けます。希望する場合はメール件名に「差し替え希望：（氏名）」と明記の上、下記の問い合わせ窓口にメール送信でお送りください

● 応募方法が守られていない場合、応募は無効となります。

■ 選考スケジュール（目安）

2026年5月下旬以降： 書類選考・面談（オンライン）

2026年6月中旬： ファイナリスト発表

2026年6月中旬から同年7月初旬：事前プログラム開催

2026年7月中旬： 本選・受賞者決定

■ 応募・審査・受賞に関する注意事項

必ず以下の内容をご確認いただき、事前登録フォームの記載事項にご同意・ご記入の上ご応募ください。なお、ご同意いただけない場合はご応募できません。

１．同意について（グループ・法人共通）

● グループ・法人でご応募する場合は、メンバー全員の同意が必要です。

● グループ・法人でのご応募で、メンバーに未成年者が含まれる場合は、該当する未成年者全員分の法定代理人の同意が必要です。

２．応募内容の権利について

● ご応募できるのは、第三者の知的財産権、所有権、その他の一切の権利を侵害していない企画（著作物・アイデア等）に限ります。

● 応募内容に関して第三者から権利侵害などの申し立てがあった場合、主催者および本コンテストの関係者は一切責任を負いません。応募者ご自身の責任と費用で解決していただきます。

● 事業企画書等で使用する画像（写真・イラスト・ロゴ）、映像、音源、その他情報についても、著作権・肖像権・商標権等の知的財産権その他一切の権利に問題がないよう、必要な許可を事前に取得してください。

３．社内起業部門へのご応募について

● 応募前に、所属グループ・所属企業の承認を必ず得てください。

● 応募に関連して生じたグループ内外・社内外のトラブルについて、主催者は責任を負いません。

４．応募データについて

● 提出された応募データ・資料等は返却いたしません。

● 送付中（申込時を含みます）の破損・紛失等について、主催者は責任を負いません。

● 主催者は、受領した応募書類等の管理に万全の注意を払いますが、自然災害、戦争・テロ等の社会的混乱、行政機関の命令・規制、通信・ネットワーク障害その他主催者の責に帰さない事由により生じた応募書類の破損・紛失・消失等については一切の責任を負いません。

５．応募・選考にかかる費用について

● 本コンテストの参加費は無料です。

● 前項にかかわらず、本コンテストの応募にかかる応募書類作成費用（追加資料等の作成費用を含みます）、インターネット接続料、通信費、最終選考会場への宿泊交通費等は、すべて応募者のご負担となります。

６．応募要項の変更・応募の撤回について

● 応募要項に記載のない事項については、主催者の判断で決定する場合があります。

● 応募者は、その内容に同意できない場合は応募を撤回できますが、応募にかかった費用は返還されません。

● 応募を撤回した場合も、提出済みのデータ・資料等は原則返却いたしません。

７．審査対象外・受賞取消について

応募者が、次のいずれかに該当する場合、本コンテストの審査対象外となります。

また、本コンテストの受賞後であっても、次のいずれかに該当することが判明した場合は、受賞を取り消します。

● 応募書類の内容に、公序良俗や法令に反するもの、誹謗中傷、第三者の権利を侵害しているものが含まれていた場合。

● 応募者が公序良俗や法令に違反する行為を行ったり、第三者を誹謗中傷したり、第三者の権利を侵害していることが判明した場合。

８．反社会的勢力の排除について

● 応募者は、応募時点および応募期間中はもちろん、応募期間終了後においても、以下の事項を自ら表明し、かつ将来にわたり保証するものとします。

● 応募者（個人の場合は本人、法人・団体の場合はその役員、従業員、構成員を含む）が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます）に該当しないこと。

● 反社会的勢力に対し、資金提供、便宜供与、運営への協力、その他反社会的勢力の活動を助長または関与する行為を行っていないこと。

● 反社会的勢力を利用し、または関係を有することにより、主催者、他の応募者、第三者に対して不当な要求や威迫的言動を行っていないこと。

● 前項の表明・保証に違反している、またはその恐れがあると主催者が判断した場合、審査対象外とし、主催者は、応募者に事前の通知なく応募資格または受賞資格を取り消すことができます。また、受賞発表後に違反が判明した場合であっても、受賞は通知なしで取り消すことができます。なお、これにより応募者に損害が生じた場合においても、主催者は一切の責任を負いません。

９．審査・広報・取材について

審査や受賞発表後の取材等のために、応募者からの提出物を長期間お預かりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

● 主催者は、以下の情報を本コンテスト授賞式等のイベントおよび自己の媒体（雑誌、ウェブサイト、SNS等）、プレスリリースにて公表することがありますので、あらかじめご了承ください。

● 受賞作や優れた企画内容

● 受賞者の氏名、年齢など（グループ・法人での受賞の場合は、グループ名・法人名とメンバーの氏名、年齢など）

● 受賞者の肖像（写真・映像など）

１０．個人情報の取り扱いについて

● 応募時にご提供いただいた個人情報は、以下の目的で使用します。

● 応募受付および応募内容の確認・問い合わせ対応

● 審査結果の通知

● 書類選考通過者へのヒアリング・面談の案内、最終選考通過者への説明会・事前プログラムの案内

● 提出物の差し替え対応

● 上記各事項に付随する連絡

● フィガロジャポンおよびフィガロジャポンBWA事務局の活動案内（次回以降のBWAピッチコンテストの案内を含む）

● 個人を特定しない統計データとしての利用

● 個人情報は弊社にて適切に管理し、法令に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。

● 詳細は、株式会社CEメディアハウス「個人に関わる情報の取り扱いについて」をご確認ください。

１１．準拠法・裁判管轄について

本コンテストおよびこの募集要項に関する一切の紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

■ 本コンテストに関するお問い合わせ窓口

株式会社CEメディアハウス

フィガロジャポンBWA事務局

メールアドレス： BWA@cccmh.co.jp

※回答に１週間程度かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※応募受付および応募書類提出に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。

※選考状況および選考結果に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。

BWAピッチコンテスト2026に応募する :https://id.cccmh.jp/survey/Figaro_BWA_Pitch2026?client_id=PCCCMH0006「フィガロジャポンBWA」への登録（無料）が必要です。

BWAピッチコンテスト2026

主催：株式会社CEメディアハウス

応募締切日：2026年5月22日（金）23:59

本選日：2026年7月22日（水）都内にて開催

応募に関する問い合わせ

フィガロジャポンBWA事務局 BWA@cccmh.co.jp

参考記事：

社会課題に取り組む6人の女性起業家が思いを伝える、「フィガロジャポンBWAピッチコンテスト2025」をリポート！(https://madamefigaro.jp/society-business/250716-bwa2025pitch/)

BWAピッチコンテスト2024：より良い未来のために、思いを言葉に。(https://madamefigaro.jp/society-business/241129-bwa-pitchcontest-2024/)

BWAピッチコンテスト2023：起業を通して美しく豊かな社会を創る8組の女性たち。(https://madamefigaro.jp/society-business/230930-23pitch-finalists/)

BWAピッチコンテスト2022：暮らしを美しく豊かにする、 6組のビジネスアイデア。(https://madamefigaro.jp/society-business/221024-bwa-finalists-index/)