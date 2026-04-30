5月14日（木）19時よりオンライン開催！建築から賃貸管理・売却まで自社で完結　プロも欲しがる「東京23区×新築RC一棟」の強みとは

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は株式会社東京レーベル 建築チーム・岩元マネージャーによる無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、投資家自身がデベロッパーとなり中間業者を極限まで省くことで、利回り5.4％超※と売却益1億円を目指せる新築一棟開発投資の全貌を公開します。

※当該数値はシミュレーション等による想定値であり、利回りを保証するものではありません。詳細はセミナーをご受講ください。

開催概要

テーマ：国内不動産

開催日時：2026年5月14日（木）19:00～20:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

「都内23区」×「新築一棟」で 5.4％超 の利回り（※）を目指す！

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e98a0db576220a12000000

（※）当該数値はシミュレーション等による想定値であり、利回りを保証するものではありません。詳細はセミナーをご受講ください。

通常の不動産投資では、投資家が物件を購入するまでに、デベロッパーや売り側の仲介業者、買い側の仲介業者など多くの関係者が介入することで、必然的にマージン（利益や手数料、利息、諸経費など）が物件価格に上乗せされます。

しかし、東京レーベルが提案する「新築一棟開発投資」では、投資家（個人・法人）がデベロッパーとなり「中間業者」を極限まで省くことができるため、原価に近い価格で物件を獲得し、市場には出回らない高い利回りを狙うことができるのです。

ただし、「新築一棟開発投資」には、目利き、購入、設計、交渉、仕様書、リスク管理といった、いくつものハードルが存在します。そこで、顧客の4割近くが不動産業者という“プロ御用達”の企業である東京レーベルがトータルサポートすることより、実践が困難な「新築一棟開発投資」を成功に導きます。

「利回り5.4％超」と「売却益1億円」を目指せる土地と建物の秘密……本セミナーで、余すことなくお伝えします。

個人投資家の参入が少ないため、開発投資をするなら今がチャンスです。ぜひセミナーをご視聴し、実感してください。

【セミナー対象者、こんな方におススメ】

１.相続税対策で東京23区・築浅・高利回り物件をお探しの方（相続人または被相続人の方）

２.金融資産を5,000万円以上保有している方

３.医師の方、弁護士・会計士・税理士など士業の方

４.外資系企業や商社にお勤めの方、役員、経営者の方

５.不動産販売会社、管理会社などの「プロ」が仕入れる物件に投資したい方

【セミナー内容】

◆コロナで都内の賃貸が苦戦？…東京、不動産マーケットの現況

◆プロが欲しがる「東京23区×新築RC一棟」の強みとは

◆他社はマネできない？…「好立地かつ高利回り」を狙える仕組み

◆勝負は企画から…高くても早期満室！入居者から「選ばれる」物件の秘密

◆「机上の空論」で大惨事に…高利回りを追い求めすぎた新築一棟投資のリスク

◆約1年で1億円の売却益を実現…「プロも買う物件」実際の売買事例

※当日は本セミナー限定の具体的な案件も公開予定です。

※利回りは満室時を想定した割合です。上記記載の利回りは、将来にわたって保証するものではありません。

講師紹介

株式会社東京レーベル建築チーム・岩元マネージャー

都内のリノベーション会社にてPR業務に従事。多くの施工事例に触れる中で内装業に興味を持ち、都内特化型のシェアスペース内装事業を個人でスタート。3年間で約100件の内装を担当した後、東京レーベルに入社。

現在は建築コンサルティングチームにて、住宅設備の選定・提案や現場の工程管理など、新築一棟プロジェクトに関わる建築業務を包括的に担当している。

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お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp