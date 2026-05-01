HIKMICROサーマル単眼スコープ「CONDOR LRF 2.0 (コンドルLRF 2.0) 」シリーズを発売

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 社の新製品サーマル単眼スコープ「CONDOR LRF 2.0」シリーズ2モデルを発売いたします。2026年5月1日より受注を開始し、ご注文から1.5か月ほどでお届けいたします。

■製品特長

NETD (温度分解能) 15mK未満を実現

CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。

画期的なシャッターレスイメージシステム

従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。

※電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。

指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール

CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。

没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」

CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。

精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載

観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。

人間工学に基づくデザインと静音設計

人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。

・ブラインド操作

手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。

・ステルス性

ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。

・誤操作防止

電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。

その他の特長

- 独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。- 大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。- 新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。- ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。- 高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。- 電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。- ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。

■主な仕様

■発売概要

［商品名］HIKMICRO CONDOR CQ35L 2.0

［商品コード］HIK-CQ35L20

［希望小売価格(税込)］\710,050

［JANコード］4541607412170

［発売日］2026年5月1日（金）

［商品名］HIKMICRO CONDOR CQ50L 2.0

［商品コード］HIK-CQ50L20

［希望小売価格(税込)］\788,920

［JANコード］4541607412187

［発売日］2026年5月1日（金）

※ご注文後、通常約1.5か月でお届けいたします。

【製品についてのお問合せ】

株式会社サイトロンジャパン

お客様相談室 TEL：03-6908-3116

※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※お客様は日本国政府または関連する外国政府より必要な許可等を得ることなしに、製品の全部または一部を、直接または間接に輸出することはできません。適用される可能性のあるすべての米国またはその他の輸出および再輸出の制限に準拠する必要があります。製品の使用に際しては、核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイルなどの大量破壊兵器（「WMD」）その他の通常兵器の開発等の軍事用途には使用しないでください。

また、前述の目的を有する第三者に提供すること（輸出を含む）も禁じられています。

※上記製品は、軍事関連ユーザーまたは軍事関連用途でご使用になる方には販売することができません。

※ホットスポットの5GHz帯は屋外では使用しないでください。製品を屋外で使用する場合は2.4GHz帯をご使用ください。

※製品の外観、仕様、性能および同梱品は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HIKMICRO

サーマル画像機器およびソリューションの大手プロバイダーです。SoCおよびMEMSの設計、開発、製造を専門とする同社は、サーマル検出器、コア、モジュール、カメラ、およびトータル・ソリューションを世界市場に提供し、100を超える国と地域の顧客にサービスを提供しています。



ホームぺージ

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株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



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