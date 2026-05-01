株式会社タキザワ漢方廠(所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：瀧沢 努)では、日本国内で育った新鮮な生牡蠣から抽出した高濃度牡蠣肉エキスを凝縮した健康補助食品『牡蠣源(かきげん)』を、全国取引薬局・薬店にて2026年5月7日(木)より発売します。





牡蠣源





■ 商品の特長

牡蠣は古くから「滋養の宝庫」「海のミルク」として親しまれ、グリコーゲン、タウリン、亜鉛、鉄、カルシウムなど豊富な栄養素を含む食品として珍重されてきました。しかし、毎日食べ続けることは難しいもの。そこで誕生したのが『牡蠣源』です。国産牡蠣の栄養をぎゅっと凝縮し、毎日の健康維持をサポートします。

(1) 国産牡蠣100％の安心感

日本国内で育った牡蠣のみを使用。海の栄養をそのまま凝縮した高品質な牡蠣肉エキス末を、10粒中に2,000mgたっぷり配合しました。国産素材へのこだわりが生む、安心・安全の一粒です。





(2) 高濃度エキスでしっかり実感

牡蠣肉エキス末80％配合(10粒中)の高純度処方。生牡蠣の風味や栄養素をそのまま生かして抽出した牡蠣肉エキスを、セラックコーティングで飲みやすく仕上げました。





(3) 毎日続けやすい小粒設計

1粒わずか250mgの小粒サイズで、においを抑えるセラックコーティングを施しています。サプリメントが苦手な方でも続けやすい仕様で、1日の目安量5～10粒を生活のリズムや体調に合わせて調整できます。









■ 注目の成分について

・グリコーゲンについて

グリコーゲンとは、多数のブドウ糖が複雑につながった多糖類です。主に人の肝臓や骨格筋で合成されており、骨格筋で筋収縮のエネルギー源となるほか、肝臓のグリコーゲンは血糖値を一定に保つために使われるなど、様々な役割を担っています。疲労回復・集中力向上・血糖値の調節が期待できます。





・タウリンについて

タウリンとは含硫アミノ酸の一種で、主に魚介類に多く含まれている成分です。人間の体内で胆汁の主要な成分である胆汁酸と結合し、消化作用を助けるほか、神経伝達物質としても作用します。肝機能向上・コレステロール値を下げる・高血圧予防に役立ちます。





・亜鉛について

亜鉛は、カキやレバーなどに含有されている微量栄養素で、さまざまな生体機能と関わっていることが確認されています。酵素反応の活性化・たんぱく質合成・免疫機能・性腺機能などに関与し、不足すると味覚障害、免疫機能低下、男性機能不全などが起こることが知られています。









■ こんな方におすすめ

・毎日を元気に過ごしたい方

・食生活が不規則になりがちな方

・海のミネラルを手軽に補給したい方

・活力・スタミナを維持したい方

・国産・高純度にこだわりたい方









■ 対面相談販売専用製品について

タキザワ漢方廠は創業以来、対面相談販売のスタイルを大切にしています。信頼できる薬の専門家である薬局・薬店が「街の健康相談室」として、お客様一人ひとりの症状や悩みをしっかり把握した上で適切な製品を提案し、お客様の健康のために役立ててもらいたいという願いから、本製品は対面相談販売専用製品として展開します。









■ 安心・安全の品質管理

・製造はGMP認定工場

・原料から製造まで徹底した品質管理

・家族みんなで安心して続けられるサプリメント





【商品仕様】

商品名 ： 牡蠣源(かきげん)

内容量 ： 75g(1粒250mg×300粒)

商品形態 ： 錠剤

参考価格 ： 9,600円(税込10,368円)

原材料 ： 牡蠣肉エキス末(国内製造)／セルロース、微粒二酸化ケイ素、

ステアリン酸カルシウム、HPC、セラック

1日の目安量： 5～10粒(2～3回に分けて水などと共にお召し上がりください)

JANコード ： 4974961736130

製造工場 ： GMP認定工場

発売日 ： 2026年5月7日(木)

販売場所 ： 全国取引薬局・薬店(対面相談販売専用)

販売者 ： 株式会社タキザワ漢方廠









■ 会社概要

会社名： 株式会社タキザワ漢方廠

所在地： 埼玉県さいたま市見沼区片柳864-1

代表者： 代表取締役社長 瀧沢 努(たきざわ つとむ)

設立 ： 1967年3月

TEL ： 048-687-4455

FAX ： 048-687-4416

URL ： https://www.takizawa.asia/