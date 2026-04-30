【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)ヘッドスパが40代の睡眠不足・心身疲労に変化。仕事・育児・人間関係の疲れを抱えた女性が翌朝の目覚めと活力を取り戻した最新症例を公開

【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)ヘッドスパが40代の睡眠不足・心身疲労に変化。仕事・育児・人間関係の疲れを抱えた女性が翌朝の目覚めと活力を取り戻した最新症例を公開