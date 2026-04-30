【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)ヘッドスパが40代の睡眠不足・心身疲労に変化。仕事・育児・人間関係の疲れを抱えた女性が翌朝の目覚めと活力を取り戻した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――愛知県名古屋市・癒楽なお美の症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒楽なお美』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。転勤により勤務先が遠くなり遅番が多くなったことで慢性的な睡眠不足に。子ども2人の学費のため夫婦で仕事を掛け持ちし、ママ友との関係も重なり、心身ともに疲れが蓄積した状態でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用したヘッドスパトリートメントを実施。施術中はぐっすりとお休みになり、話をしてスッキリされたことも相まって、施術後には晴れやかな表情への変化が確認されました。
翌朝、お客様より直接ご連絡をいただきました。「朝、いつもグダグダになりますが、今日は目覚めがよく朝から疲れた感が無く起きられました。朝ヨガにも行け、夜ご飯も作れて、これから仕事へ行きます！」とのことでした。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で自律神経・頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒楽なお美（愛知県名古屋市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000483479/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347330/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347330/images/bodyimage2】
「自分が全然疲れないのに、鏡を見れば一目瞭然の効果。『もうバザルト(R)だけでいいじゃない！』となりました。」
愛知県名古屋市の『癒楽なお美』オーナー・若松氏は、もともとアロマトリートメントやもみほぐしをメインに施術していました。自分が疲れる割に効果がイマイチという悩みと、指が壊れるかもしれないという焦りを抱えていた頃、セラピスト仲間からバザルト(R)を紹介されパンフレットを見た瞬間に「これ習う！」と即決。フェイシャルを受講し、相モデルで初めて施術した際に「自分が全然疲れないのに鏡を見れば一目瞭然の効果が出る」と感動し、ボディも受講。足つぼのメニューだけ残してバザルト(R)専門店へと転換しました。その後インストラクターも取得し、常に最新の技術をアップデートし続けています。
「短時間で高い効果が出ます。エビデンスがあり、婦人科医のお墨付きがある。痛い施術が苦手な方にも安心して受けていただけるので差別化にもなります。大好きなセラピストという仕事を体力的・肉体的な理由で諦めなくて良くなる、ずっと続けられると思わせてくれる技術です」と若松氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、若松氏はこう語ります。「世の中に技術が多すぎて何を学べばいいかわからない方へ。バザルト(R)は基礎講座だけでも大きな武器になります。結果が出るとわかっているので、必死に頑張らなくてもお客様に満足していただけるし、自分も健康でいられる。女性の一生にお付き合いできる技術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、仕事・育児・人間関係の疲れが重なり慢性的な睡眠不足に陥っていた40代女性が、バザルト(R)ヘッドスパの遠赤外線による深部温熱アプローチにより、施術翌朝に目覚めの質と日中の活力に変化が確認されるという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、日常の疲労回復においても高い即効性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒楽なお美』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。転勤により勤務先が遠くなり遅番が多くなったことで慢性的な睡眠不足に。子ども2人の学費のため夫婦で仕事を掛け持ちし、ママ友との関係も重なり、心身ともに疲れが蓄積した状態でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用したヘッドスパトリートメントを実施。施術中はぐっすりとお休みになり、話をしてスッキリされたことも相まって、施術後には晴れやかな表情への変化が確認されました。
翌朝、お客様より直接ご連絡をいただきました。「朝、いつもグダグダになりますが、今日は目覚めがよく朝から疲れた感が無く起きられました。朝ヨガにも行け、夜ご飯も作れて、これから仕事へ行きます！」とのことでした。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で自律神経・頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒楽なお美（愛知県名古屋市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000483479/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347330/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347330/images/bodyimage2】
「自分が全然疲れないのに、鏡を見れば一目瞭然の効果。『もうバザルト(R)だけでいいじゃない！』となりました。」
愛知県名古屋市の『癒楽なお美』オーナー・若松氏は、もともとアロマトリートメントやもみほぐしをメインに施術していました。自分が疲れる割に効果がイマイチという悩みと、指が壊れるかもしれないという焦りを抱えていた頃、セラピスト仲間からバザルト(R)を紹介されパンフレットを見た瞬間に「これ習う！」と即決。フェイシャルを受講し、相モデルで初めて施術した際に「自分が全然疲れないのに鏡を見れば一目瞭然の効果が出る」と感動し、ボディも受講。足つぼのメニューだけ残してバザルト(R)専門店へと転換しました。その後インストラクターも取得し、常に最新の技術をアップデートし続けています。
「短時間で高い効果が出ます。エビデンスがあり、婦人科医のお墨付きがある。痛い施術が苦手な方にも安心して受けていただけるので差別化にもなります。大好きなセラピストという仕事を体力的・肉体的な理由で諦めなくて良くなる、ずっと続けられると思わせてくれる技術です」と若松氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、若松氏はこう語ります。「世の中に技術が多すぎて何を学べばいいかわからない方へ。バザルト(R)は基礎講座だけでも大きな武器になります。結果が出るとわかっているので、必死に頑張らなくてもお客様に満足していただけるし、自分も健康でいられる。女性の一生にお付き合いできる技術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、仕事・育児・人間関係の疲れが重なり慢性的な睡眠不足に陥っていた40代女性が、バザルト(R)ヘッドスパの遠赤外線による深部温熱アプローチにより、施術翌朝に目覚めの質と日中の活力に変化が確認されるという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、日常の疲労回復においても高い即効性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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