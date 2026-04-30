株式会社ユニバーサル園芸社(大阪府)は、母の日(2026年5月10日)に向けて、「長く楽しめる」「育てて楽しい」植物ギフトへの関心の高まりを背景に、関西最大級の植物テーマパーク「the Farm UNIVERSAL(大阪府茨木市)」にて、あじさい約60種を中心に多彩な植物ギフトを取り揃えた母の日フェアを開催いたします。





母の日ギフトとして展開される売り場(the Farm UNIVERSAL／大阪府茨木市)





■ 母の日ギフトに“植物”という選択肢

近年、母の日ギフトでは花束に加え、鉢植えの花や観葉植物を選ぶ人が増えています。

贈った後も育てながら楽しめる点や、日常の中で変化を感じられる点が支持されています。





母の日ギフトフラワー(the Farm UNIVERSAL／大阪府茨木市)





■ あじさい約60種、幅広い品揃え

the Farm UNIVERSALでは、母の日に向けてあじさいを約60種類展開。

ブルーやピンクなどの定番カラーに加え、ニュアンスカラーなど多様な品種が並び、贈る相手の好みに合わせて選べるラインナップとなっています。





母の日ギフトとしてあじさいを贈るシーン





■ “体験型”のギフト選びも広がる

店頭では、実際に色や咲き方を見比べながら選ぶことができます。

また、お母さんと一緒に来店し、その場でギフトを選んだ後にカフェで過ごすなど、“選ぶ時間も含めた母の日の過ごし方”としての利用も見られます。“母の日ラッピング”や全国配送も承っております。





選ぶ時間も含めた母の日“体験型”のギフト選びも広がる

母の日の外出需要、カフェで過ごす来店客(the Farm UNIVERSAL／大阪)





■ 育てて楽しめる贈りものとして定着

鉢植えの植物は、適切に管理することで翌年以降も花を楽しめるものが多いです。

こうした特性から、「長く楽しめる」「育てて楽しい」贈りものとして支持を集めています。









■ 人気ギフトラインナップ

・あじさい(約60種)

・育てやすいミニバラ

・実が楽しめるブルーベリー2種植え

・カーネーションをあしらったフラワーキャンドル





あじさい約60種が並ぶ売り場(the Farm UNIVERSAL／大阪府茨木市)

花の女王のバラ(ミニバラ)

実付きで人気のブルーベリー鉢(母の日ギフト向け)

母の日ギフトとして展開されるフラワーキャンドル商品





※入荷状況や店舗により取り扱いは異なります









■ 関西各地でもPOP UPを展開

the Farm UNIVERSAL(大阪府茨木市)の系列店舗でも、期間限定のPOP UPショップも実施しています。

母の日に向けた植物ギフト需要の高まりを背景に、展開エリアを広げている形です。









■ 【関西】母の日 POP UP

・万博エキスポシティ(4/29～5/10)

https://www.instagram.com/sowthefarm_expo/





・くずはモール(5/2～5/10)

https://www.instagram.com/sowthefarm_kuzuha/





・イオンモール四條畷(5/1～5/10)

https://www.instagram.com/ricochetshijonawate/





・ブランチ神戸学園都市(4/25～5/10)

https://www.instagram.com/ricochetkobe/





※店舗により取り扱い商品が異なります









■ GW～母の日直前がピーク

人気商品はゴールデンウィーク後半から母の日直前にかけて動きが活発になる傾向があります。

特にあじさいや人気の品種は数量が限られるため、早めの来店を呼びかけています。









■ 母の日フェア

期間： 開催中～2026年5月10日(日)

場所： the Farm UNIVERSAL(大阪府茨木市佐保193-2)

内容： あじさい・花鉢・観葉植物・ギフト商品の販売





施設名： the Farm UNIVERSAL大阪

HP ： https://the-farm.jp/

SNS ： https://www.instagram.com/thefarmuniversal/

所在地： 大阪府茨木市佐保193-2

特徴 ： 植物販売・カフェ・いちご園・ドッグランを併設した複合施設

駐車場300台無料