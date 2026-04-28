リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)は、2026年5月15日(金)～2026年9月17日(木)までの期間、3Fテラスエリア「ごろごろテラス」にて「Blooming Bay Terrace」を開催します。春から初夏にかけての季節の移ろいをテーマに、テラス空間を華やかに演出します。また5月15日(金)～7月16日(木)までは、装飾が施されたテラスエリアにて楽しめるピクニックプラン「Bay Side Picnic」を展開します。





＜詳細＞

https://hotel-liber.jp/event/2026_terrace_event/





Blooming Bay Terrace (1)





■昼と夜で表情を変える、初夏のテラス空間

春から初夏へと移ろう季節にあわせ、青と黄色を基調にしたフォトスポット「Blooming Bay Terrace」が登場します。フォトジェニックに彩られたごろごろテラスは、やわらかな光と爽やかな風を感じさせる、開放感あふれる空間に姿を変えます。

昼間は、青空の下で緑と花に囲まれた開放的なテラスとして、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。夕暮れから夜にかけては、やわらかな光に包まれる落ち着いた雰囲気へと変化し、大阪ベイの夜景とともに、さらに情緒あふれるテラスエリアに。

時間帯によって異なる表情を楽しめる空間で、初夏ならではの心地よさに包まれながら、記憶に残るひとときをお過ごしください。





Blooming Bay Terrace (2)

Blooming Bay Terrace (3)





【Blooming Bay Terrace概要】

実施期間：2026年5月15日(金)～2026年9月17日(木)

実施場所：3Fテラスエリア「ごろごろテラス」

実施時間：終日

料金 ：無料









■新たな体験をお届け！ごろごろテラスで楽しむ「Bay Side Picnic」

「Blooming Bay Terrace」では、期間限定でディナータイムに合わせて、開放的なロケーションの中でピクニックをお楽しみいただける「Bay Side Picnic」を展開します。

ピクニックのお供には、ビュッフェレストラン「Dining BRICKSIDE」の料理やスイーツを、専用BOXに一度だけ自由に詰め込んだ、自分だけのオリジナルのピクニックBOXをどうぞ。ピクニックを楽しみながらホテルビュッフェも味わえる、新しいスタイルです。

完成したピクニックBOXをテラスへ持ち出せば、夜風が心地よいロケーションの中で、開放感あふれるピクニック体験をお楽しみいただけます。バスケットやレジャーシートの無料貸出があり、手ぶらでお気軽にご利用いただけます。

また、宿泊とのセットプランのお客様は、お部屋でテイクアウトとしてゆっくりお楽しみいただくことも可能です。

リーベルホテル大阪がお届けする、新たなホテルステイをご堪能ください。





Bay Side Picnic

ピクニックBOX

ピクニック貸出セット





【Bay Side Picnic概要】

販売期間：2026年5月15日(金)～7月16日(木)

販売場所：3F「Dining BRICKSIDE」

販売時間：17:00～21:00(備品最終返却時間21:30)

料金 ：2,800円(サラダ・ソフトドリンク1杯付)

＜詳細・ご予約はこちら＞ https://hotel-liber.jp/event/2026_terrace_event/#picnic





※宿泊とのセットプラン、またはピクニック単体の事前予約優先販売となります。

※当日分に空きがある場合、当日販売をします。





※写真はイメージです。

※表示の料金は消費税・サービス料を含みます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。









■店舗概要

店舗名 ： リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間： 17:00～21:30(最終入店21:00)

URL ： https://hotel-liber.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社武蔵野

代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行

所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

設立 ： 1969年12月

事業内容： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理

URL ： https://www.ms-net.co.jp/





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