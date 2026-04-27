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大阪経済法科大学から128名が公務員採用試験に合格 ― 国家一般職や国税専門官、大阪府警、自衛隊幹部候補生など幅広い職種で合格者多数
大阪経済法科大学（大阪府八尾市）では、公務員に必要な素養や職業観について学部での学修を中心に醸成しつつ、4年間受講料無料の特修講座「Sコース（公務員講座）」での筆記試験対策等などによって、毎年多くの公務員合格者を輩出している。2025年度は同大史上最多となる128名が公務員採用試験に合格。進路も国家公務員をはじめ、市役所や消防官、警察官など、多岐にわたる。
大阪経済法科大学では公務員を志す学生のために公務就職支援室を設置し、採用試験の情報収集や対策セミナー、個別指導、情報提供などの徹底したサポートを行っている。
また、難関資格試験合格を目指す学生に向けた学内Wスクールとして「Sコース（特修講座）」を無料で開講しており、そのうち公務員講座では、行政職をはじめ警察官・消防官など、めざす職種ごとの試験科目に対応した効率的な学修計画を展開。さらに、連携する法学部と経済学部の正課科目（公務員特別演習）で公務員としての実務に必要な法律や政策の知識を修得し、生涯キャリアの形成を図っている。
こうした支援により、同大は毎年安定して多くの公務員合格者を輩出。2025年度は128名が公務員採用試験に合格し、同大史上最大の合格者数となっている。
国家一般職や国税専門官、東京都庁、大阪府庁、大阪市役所といった行政職をはじめ、大阪市消防局や東京消防庁、大阪府警、奈良県警、自衛隊幹部候補生、自衛隊幹部候補曹など、幅広い職種で試験を突破しており、卒業生らの今後の活躍が期待される。
（参考：大阪経済法科大学公式サイト）
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/keiho-koumuin/
・公務員合格支援（公務就職支援室）
https://www.keiho-u.ac.jp/career/publicduty.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大阪経済法科大学では公務員を志す学生のために公務就職支援室を設置し、採用試験の情報収集や対策セミナー、個別指導、情報提供などの徹底したサポートを行っている。
こうした支援により、同大は毎年安定して多くの公務員合格者を輩出。2025年度は128名が公務員採用試験に合格し、同大史上最大の合格者数となっている。
国家一般職や国税専門官、東京都庁、大阪府庁、大阪市役所といった行政職をはじめ、大阪市消防局や東京消防庁、大阪府警、奈良県警、自衛隊幹部候補生、自衛隊幹部候補曹など、幅広い職種で試験を突破しており、卒業生らの今後の活躍が期待される。
（参考：大阪経済法科大学公式サイト）
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/keiho-koumuin/
・公務員合格支援（公務就職支援室）
https://www.keiho-u.ac.jp/career/publicduty.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/