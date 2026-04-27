「水素再循環ブロワーの世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均8.2%で成長する見込み
2026年4月27日
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「水素再循環ブロワーの世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均8.2%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の水素再循環ブロワー市場」調査レポートを発行・販売します。水素再循環ブロワーの世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Hydrogen Recirculation Blowers Market 2026）は、水素再循環ブロワー市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の水素再循環ブロワー市場を調査しています。また、水素再循環ブロワーの成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の水素再循環ブロワー市場規模は2024年に約372億円であり、今後5年間で年平均8.2%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
水素再循環ブロワー市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
水素再循環ブロワー市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は水素再循環ブロワー市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、水素再循環ブロワーが直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、水素再循環ブロワー市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
水素再循環ブロワー市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
容積式、ベーン式
【用途別市場セグメント】
プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）、固体酸化物燃料電池（SOFC）、溶融炭酸塩燃料電池（MCFC）、リン酸燃料電池（PAFC）、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・水素再循環ブロワーの定義、市場概要を紹介
・世界の水素再循環ブロワー市場規模
・水素再循環ブロワーメーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・水素再循環ブロワー市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・水素再循環ブロワー市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の水素再循環ブロワーの地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-hydrogen-recirculation-blowers-hncgr-1129
・タイトル：世界の水素再循環ブロワー市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-1129
・発行年月：2026年04月
・種類別セグメント：容積式、ベーン式
・用途別セグメント：プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）、固体酸化物燃料電池（SOFC）、溶融炭酸塩燃料電池（MCFC）、リン酸燃料電池（PAFC）、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【水素再循環ブロワーについて】
水素再循環ブロワーとは、燃料電池システムなどにおいて未反応の水素ガスを回収し、再び反応系へ循環させるための送風・圧送装置です。主に燃料電池スタックのアノード側に設置され、水素の利用効率を高めるとともに、システム全体の性能向上と省エネルギー化に寄与する重要な機器です。水素は軽く拡散しやすい気体であるため、漏洩防止や安全性確保を考慮した設計が求められます。
水素再循環ブロワーの特徴としては、まず高い気密性と耐水素性が挙げられます。水素は分子が小さく材料内部へ浸透しやすいため、シール構造や材料選定が非常に重要です。また、水素脆化と呼ばれる材料劣化を防ぐため、耐水素性に優れた金属や樹脂が使用されます。さらに、低騒音・低振動で安定した運転が可能であり、燃料電池システムの静音性向上にも貢献します。加えて、可変速制御が可能な設計が多く、負荷や運転条件に応じて流量を調整できるため、エネルギー効率の最適化が図れます。小型・軽量であることも重要であり、特に車載用途ではコンパクトな設計が求められます。一方で、水素特有の安全性要求や長寿命化のための設計が必要であり、開発・製造コストが高くなる傾向があります。
種類としては、構造や駆動方式によっていくつかに分類されます。代表的なものとして、遠心式ブロワーやルーツ式ブロワー、スクロール式ブロワーなどがあります。遠心式は高速回転によって気体を加速し、圧力を高める方式であり、比較的コンパクトで効率が高い点が特徴です。ルーツ式は二つの回転ローターにより一定量のガスを搬送する容積式で、安定した流量供給が可能です。スクロール式は静粛性に優れ、振動が少ないため、精密用途や車載用途に適しています。また、モーター駆動方式としてはブラシレスDCモーターが多く採用され、高効率で制御性に優れた運転が可能です。
用途としては、主に燃料電池システムにおける水素循環用途が中心です。燃料電池車（FCV）では、アノード側に供給された水素のうち未反応分を回収して再利用することで、燃料消費を抑え、航続距離の向上に寄与します。また、定置型燃料電池や分散型発電システムにおいても、水素利用効率の向上と運転コスト削減のために使用されます。さらに、水素エネルギー関連の研究開発や試験設備においても、ガス循環装置として利用されることがあります。
このように水素再循環ブロワーは、水素エネルギーの効率的利用を支える重要な機器であり、燃料電池技術の普及に不可欠な存在です。脱炭素社会の実現に向けて水素利用が拡大する中で、その需要は今後ますます増加すると考えられます。
***** 関連レポートのご案内 *****
グラファイトバイポーラプレートの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-graphite-bipolar-plates-market-research-report-girc-050930
燃料電池用水素ガスインジェクターの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-fuel-cell-hydrogen-gas-injectors-market-research-report-girc-052153
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
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***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347680/images/bodyimage1】
配信元企業：H&Iグローバルリサーチ株式会社
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「水素再循環ブロワーの世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均8.2%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の水素再循環ブロワー市場」調査レポートを発行・販売します。水素再循環ブロワーの世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Hydrogen Recirculation Blowers Market 2026）は、水素再循環ブロワー市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の水素再循環ブロワー市場を調査しています。また、水素再循環ブロワーの成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の水素再循環ブロワー市場規模は2024年に約372億円であり、今後5年間で年平均8.2%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
水素再循環ブロワー市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
水素再循環ブロワー市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は水素再循環ブロワー市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、水素再循環ブロワー市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、水素再循環ブロワーが直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、水素再循環ブロワー市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
水素再循環ブロワー市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
容積式、ベーン式
【用途別市場セグメント】
プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）、固体酸化物燃料電池（SOFC）、溶融炭酸塩燃料電池（MCFC）、リン酸燃料電池（PAFC）、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・水素再循環ブロワーの定義、市場概要を紹介
・世界の水素再循環ブロワー市場規模
・水素再循環ブロワーメーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・水素再循環ブロワー市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・水素再循環ブロワー市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の水素再循環ブロワーの地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-hydrogen-recirculation-blowers-hncgr-1129
・タイトル：世界の水素再循環ブロワー市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-1129
・発行年月：2026年04月
・種類別セグメント：容積式、ベーン式
・用途別セグメント：プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）、固体酸化物燃料電池（SOFC）、溶融炭酸塩燃料電池（MCFC）、リン酸燃料電池（PAFC）、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【水素再循環ブロワーについて】
水素再循環ブロワーとは、燃料電池システムなどにおいて未反応の水素ガスを回収し、再び反応系へ循環させるための送風・圧送装置です。主に燃料電池スタックのアノード側に設置され、水素の利用効率を高めるとともに、システム全体の性能向上と省エネルギー化に寄与する重要な機器です。水素は軽く拡散しやすい気体であるため、漏洩防止や安全性確保を考慮した設計が求められます。
水素再循環ブロワーの特徴としては、まず高い気密性と耐水素性が挙げられます。水素は分子が小さく材料内部へ浸透しやすいため、シール構造や材料選定が非常に重要です。また、水素脆化と呼ばれる材料劣化を防ぐため、耐水素性に優れた金属や樹脂が使用されます。さらに、低騒音・低振動で安定した運転が可能であり、燃料電池システムの静音性向上にも貢献します。加えて、可変速制御が可能な設計が多く、負荷や運転条件に応じて流量を調整できるため、エネルギー効率の最適化が図れます。小型・軽量であることも重要であり、特に車載用途ではコンパクトな設計が求められます。一方で、水素特有の安全性要求や長寿命化のための設計が必要であり、開発・製造コストが高くなる傾向があります。
種類としては、構造や駆動方式によっていくつかに分類されます。代表的なものとして、遠心式ブロワーやルーツ式ブロワー、スクロール式ブロワーなどがあります。遠心式は高速回転によって気体を加速し、圧力を高める方式であり、比較的コンパクトで効率が高い点が特徴です。ルーツ式は二つの回転ローターにより一定量のガスを搬送する容積式で、安定した流量供給が可能です。スクロール式は静粛性に優れ、振動が少ないため、精密用途や車載用途に適しています。また、モーター駆動方式としてはブラシレスDCモーターが多く採用され、高効率で制御性に優れた運転が可能です。
用途としては、主に燃料電池システムにおける水素循環用途が中心です。燃料電池車（FCV）では、アノード側に供給された水素のうち未反応分を回収して再利用することで、燃料消費を抑え、航続距離の向上に寄与します。また、定置型燃料電池や分散型発電システムにおいても、水素利用効率の向上と運転コスト削減のために使用されます。さらに、水素エネルギー関連の研究開発や試験設備においても、ガス循環装置として利用されることがあります。
このように水素再循環ブロワーは、水素エネルギーの効率的利用を支える重要な機器であり、燃料電池技術の普及に不可欠な存在です。脱炭素社会の実現に向けて水素利用が拡大する中で、その需要は今後ますます増加すると考えられます。
***** 関連レポートのご案内 *****
グラファイトバイポーラプレートの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-graphite-bipolar-plates-market-research-report-girc-050930
燃料電池用水素ガスインジェクターの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-fuel-cell-hydrogen-gas-injectors-market-research-report-girc-052153
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・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.global-data-information.com
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
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