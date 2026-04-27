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ヤマハ バイクレンタル「Y-AMTレンタル体感キャンペーン」について
Y-AMT機能搭載車両をレンタルでお得に体感できるクーポンをプレゼント
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」では、ヤマハ発動機の先進システムである、自動変速機構「Y-AMT」機能搭載モデルの魅力をより多くの方にご体感いただくため、2026年4月27日（月）より「Y-AMTレンタル体感キャンペーン」を開催します。
期間中にヤマハ バイクレンタルの対象機種レンタルでご利用いただける「Y-AMTシリーズ基本料金１万円OFFクーポン(いずれか1機種１回かぎり)」をプレゼントいたします。クーポンは本キャンペーン期間中の既存会員＋新規会員登録された皆様へ自動で付与されます。対象機種はMT-07 Y-AMT、MT-09 Y-AMT、TRACER9 GT+ Y-AMTの３機種。本クーポンのご利用で先進システムのY-AMT搭載車両の乗り味をより気軽にご体感いただけます。
「ヤマハ バイクレンタル」は、“より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを”をコンセプトにバイクレンタルサービスを提供。会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、利用促進に取組み、「バイクレンタル」を軸により多くのお客さまとの結びつきを強化していきます。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133573/133573_web_1.png
※詳細は「ヤマハ バイクレンタル」のキャンペーンサイトをご参照ください。
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/y-amt-cp/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタル コールセンター ☎ 0120-819-117
関連リンク
Y-AMTレンタル体感キャンペーン
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/y-amt-cp/
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」では、ヤマハ発動機の先進システムである、自動変速機構「Y-AMT」機能搭載モデルの魅力をより多くの方にご体感いただくため、2026年4月27日（月）より「Y-AMTレンタル体感キャンペーン」を開催します。
期間中にヤマハ バイクレンタルの対象機種レンタルでご利用いただける「Y-AMTシリーズ基本料金１万円OFFクーポン(いずれか1機種１回かぎり)」をプレゼントいたします。クーポンは本キャンペーン期間中の既存会員＋新規会員登録された皆様へ自動で付与されます。対象機種はMT-07 Y-AMT、MT-09 Y-AMT、TRACER9 GT+ Y-AMTの３機種。本クーポンのご利用で先進システムのY-AMT搭載車両の乗り味をより気軽にご体感いただけます。
「ヤマハ バイクレンタル」は、“より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを”をコンセプトにバイクレンタルサービスを提供。会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、利用促進に取組み、「バイクレンタル」を軸により多くのお客さまとの結びつきを強化していきます。
「Y-AMTレンタル体感キャンペーン」概要
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※詳細は「ヤマハ バイクレンタル」のキャンペーンサイトをご参照ください。
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/y-amt-cp/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタル コールセンター ☎ 0120-819-117
関連リンク
Y-AMTレンタル体感キャンペーン
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/y-amt-cp/