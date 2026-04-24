一般流通していなかった飛騨市伝承作物「山之村韃靼そば」を初商品化 数量限定で乾麺発売
岐阜県飛騨市の「-天空の牧場- 奥飛騨山之村牧場」（以下、山之村牧場）は2026年4月25日に新商品「韃靼（だったん）そば」を発売します。
原料の「山之村韃靼そば」は、飛騨市伝承作物に認定されている貴重なソバですが、これまで一般に流通しておらず、地域の蕎麦屋でしか味わえませんでした。今回、その実を加工した乾麺として商品化しました。
貴重なそばの実を使用し、数量限定生産
原料の山之村韃靼そばは、飛騨市神岡町森茂地区で栽培されているもので、令和六年度には飛騨市伝承作物に認定されました。
「山之村韃靼そば」の実の生産量が限られるため、今回発売する商品「韃靼そば」は数量限定生産とし、なくなり次第販売終了とする予定です。
国産小麦粉使用
韃靼そばは製麺が難しいため、本商品では国産小麦粉を使用し、食感とのどごしを重視した配合としています。よりおいしいそばに仕上げるため、小麦にもこだわり、国産小麦100％としました。
韃靼そば特有の苦みを抑え、非常にお召し上がりやすい味わいに仕上がっています。
商品情報
商品名：韃靼そば
内容量：180ｇ（二人前）
原材料：小麦粉（小麦 国産）、そば粉（そば 飛騨市山之村産）、食塩
賞味期限：製造後一年間
価格：780円（税込）
4/25 山之村牧場売店で発売
4月25日にシーズンオープンとなる「-天空の牧場- 奥飛騨山之村牧場」売店で販売を開始します。
-天空の牧場- 奥飛騨山之村牧場営業情報
営業時間 10：00-16：00
定休日 水・木。GW期間は休まず営業
入場料 無料
なお地域の小売店でも順次販売を開始します。
運営会社
運営会社 山之村牧場株式会社
代表者 代表取締役 下梶勝彦
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347797/images/bodyimage1】
配信元企業：山之村牧場株式会社
原料の「山之村韃靼そば」は、飛騨市伝承作物に認定されている貴重なソバですが、これまで一般に流通しておらず、地域の蕎麦屋でしか味わえませんでした。今回、その実を加工した乾麺として商品化しました。
貴重なそばの実を使用し、数量限定生産
原料の山之村韃靼そばは、飛騨市神岡町森茂地区で栽培されているもので、令和六年度には飛騨市伝承作物に認定されました。
「山之村韃靼そば」の実の生産量が限られるため、今回発売する商品「韃靼そば」は数量限定生産とし、なくなり次第販売終了とする予定です。
国産小麦粉使用
韃靼そばは製麺が難しいため、本商品では国産小麦粉を使用し、食感とのどごしを重視した配合としています。よりおいしいそばに仕上げるため、小麦にもこだわり、国産小麦100％としました。
韃靼そば特有の苦みを抑え、非常にお召し上がりやすい味わいに仕上がっています。
商品情報
商品名：韃靼そば
内容量：180ｇ（二人前）
原材料：小麦粉（小麦 国産）、そば粉（そば 飛騨市山之村産）、食塩
賞味期限：製造後一年間
価格：780円（税込）
4/25 山之村牧場売店で発売
4月25日にシーズンオープンとなる「-天空の牧場- 奥飛騨山之村牧場」売店で販売を開始します。
-天空の牧場- 奥飛騨山之村牧場営業情報
営業時間 10：00-16：00
定休日 水・木。GW期間は休まず営業
入場料 無料
なお地域の小売店でも順次販売を開始します。
運営会社
運営会社 山之村牧場株式会社
代表者 代表取締役 下梶勝彦
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347797/images/bodyimage1】
配信元企業：山之村牧場株式会社
プレスリリース詳細へ