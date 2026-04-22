お金の不安は解消できる！『適応障害×失業保険』完全攻略ガイド～受給条件・金額・手続きをわかりやすく解説～【完全保存版／無料】

株式会社キズキ

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、適応障害で「仕事がつらい」と感じているものの、収入が途絶えることへの不安から休めずにいる人に向けて、退職に関連する不安を解消するための『失業保険・完全攻略ガイド』を公開いたしました。

本資料では、失業保険の受給条件や金額、申請手続きの方法、注意点などについてわかりやすく解説しています。

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適応障害がつらいけど、“お金の不安”で動けないあなたへ

適応障害で退職を検討している人は、以下のような悩み・気持ちを抱えがちです。

- 退職して療養に専念したいけど、収入が途絶えるのが怖い- 失業保険は知っているけど、自分が利用できるのかわからない

適応障害で働くことに限界を感じているものの、経済的な不安が大きいために無理を続けてしまうケースは少なくありません。

本資料では、適応障害のある人が知っておきたい失業保険の仕組みや活用方法についてわかりやすく解説しています。

ぜひ本資料を活用して、お金の不安を軽減し、無理なく前に進める状態を目指しませんか？

▼このマニュアルで丸わかり！DLこちら▼ :https://form.run/@XxSCN

本資料の内容

- 失業保険とは？- 失業保険の受給条件- 受給金額と具体的な計算方法- 受給開始時期と受給期間- 申請の流れと必要書類- 適応障害のある人が申請前に確認すべきポイント

こんな人におすすめ！

資料の入手方法

- 適応障害と診断され仕事を続けるのが難しい- 退職して療養したいけど収入がなくなるのが怖い- 自分が失業保険を利用できるのかどうかを知りたい- 失業保険で受け取れる金額や期間を知りたい- 失業保険の注意点を事前に把握しておきたい

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また、適応障害で離職したときに失業保険を受給できるか、失業保険の対象、失業保険を受給する流れについて解説したコラムを公開しています。

ぜひ、本資料と併せてご活用ください！

【2025年版】適応障害で退職した人が失業保険を受け取るには？ 条件・手続き・注意点を解説

https://kizuki-corp.com/kbc/column/adjustment-disorder-unemployment-insurance/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/adjustment-disorder-unemployment-insurance/)

ダウンロードの流れ

補足

- リンクから申し込みフォームにアクセス- 簡単なフォームに入力- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り- URLから資料を取得！

※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

“早期回復”を目指すためにも失業保険を活用しましょう

適応障害を克服するためには、今の環境から距離を置いたり、適切に休養を取ったりすることが大切です。

しかし、収入への不安から休む決断ができず、結果として症状が長引くという人は少なくありません。

ぜひ本資料を活用して、制度を味方につけながら、安心して休養できる環境を整えましょう！

キズキビジネスカレッジ（KBC）について

キズキビジネスカレッジ（KBC）は、「就労移行支援」という障害福祉サービスの枠組みを利用して、サービスを提供しています。

うつ・適応障害・発達障害のために退職した方、また、それらの病気・障害のために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施しています。

キズキビジネスカレッジ（KBC）WEBサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/(https://kizuki-corp.com/kbc/)

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株式会社キズキについて

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

今後もキズキは、創業以来の支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまずいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。

株式会社キズキWEBサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)