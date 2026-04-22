株式会社大和、ギフトブランド「PRESENTERS ROOM」へ、 Zeta Global Japan（旧チーターデジタル）のMAツール『Cheetah Digital by ZETA』を導入

Zeta Global Japan株式会社

マーケティングテクノロジー企業 Zeta Global Japan株式会社（旧社名：チーターデジタル株式会社、本社：東京都港区、代表取締役社長 瀧本（浅坂）絵美、以下「Zeta Global Japan」）は、株式会社大和（本社：長野県安曇野市、代表取締役社長：川島 豊、以下「大和」）がCX向上を目的とし、当社のマーケティングオートメーションツール『Cheetah Digital by ZETA（チーターデジタル・バイ・ゼータ）』を導入したことを発表しました。

導入背景

大和は、2025年9月1日にギフト・カタログギフトを展開する「PRESENTERS ROOM」の運営を開始しました。「PRESENTERS ROOM」は、贈る側と受け取る側の双方に特別な体験を届けることをコンセプトとした新感覚のギフトサービスです。

オンラインストアのローンチにあたり、画一的な一斉配信型マーケティングではなく、顧客の行動や購買状況に応じたパーソナライズ施策を実行するため、マーケティングオートメーション（MA）ツールの導入を決定。

オンワードグループが長年活用してきた『Cheetah Digital by ZETA』の運用実績を評価し、グループ全体で統一された管理体制を構築できる点、ならびに導入後の運用フェーズにおいても継続的な伴走支援を受けられる点が決め手となり、今回の導入に至りました。

導入施策

初期フェーズでは、新規会員登録後の初回購入促進施策、再購入のない会員へのF2転換施策、ならびにカート放棄者へのリマインド配信を実施しています。メールやLINE、アプリなど複数チャネルを活用し、行動データに基づく最適なタイミングでのアプローチを行っています。

また、Zeta Global Japanは、製品提供に加え、初期構築やキャンペーン設計・設定などの伴走支援も実施し、施策の早期立ち上げを支援しています。Cheetah Digital by ZETAの機能「Interactive Moments（インタラクティブモーメンツ）」によりECサイトと連携し、リアルタイム性の高い施策を実現しています。

コメント

株式会社大和 DX推進Div 佐藤 猛 様

PRESENTERS ROOMの立ち上げにおいて、CXの向上は最優先事項であり、お客様の行動に即したパーソナライズ施策を具現化するMA基盤の構築は不可欠な要素でした。

選定にあたっては、グループ共通の顧客基盤を活かせる管理体制に加え、導入前から実務フェーズに至るまでの継続的な伴走支援を評価し、Cheetah Digital by ZETAを採用しました。この支援体制により、初期の重要施策を短期間で形にでき、精度の高い立ち上げが実現したと捉えています。

今後はZeta Global Japan様との連携をさらに深め、お客様一人ひとりに適したギフト体験の提供を追求することで、大切な想いを形にする、より付加価値の高いサービスを共に創り上げてまいります。

Zeta Global Japan株式会社 代表取締役社長 浅坂 絵美

「オンワードグループで長年培われた活用知見を、『PRESENTERS ROOM』のCRM戦略にも展開いただけることを嬉しく思います。顧客とのエンゲージメント向上を引き続き支援してまいります。」

Cheetah Digital by ZETAについて

Cheetah Digital by ZETA（旧名称「Marigold Engage+」）(https://www.cheetahdigital.com/jp/marigold-engage/)は、BtoC企業向けに設計された業界最高クラスのクロスチャネル対応マーケティングオートメーション（MA）ツールです。

旧名称「CCMP」「Engage+」として培ってきた豊富な実績と技術力を基盤に、メール、LINE、アプリなど、チャネルを横断した高度なコミュニケーションを実現します。大量配信に強い高い配信性能と、シナリオ配信の柔軟性を両立。直感的なGUIで条件抽出やシナリオ設定を行えるため、設定から配信、レポート確認までを、マーケティングチーム内で完結可能です。

Zeta Global Japan株式会社について（旧社名「チーターデジタル株式会社」より2026年4月1日に社名変更）

Zeta Global Japan株式会社（ゼータ・グローバル・ジャパン）(https://www.cheetahdigital.com/jp/)は、インテリジェンス、アイデンティティ、アクティベーションを基盤とした、統合型のAI搭載マーケティングプラットフォームを提供するZeta Globalの日本法人です。日本では、Cheetah Digital by ZETA（マーケティングオートメーションツール）、Loyalty by ZETA（ロイヤルティプログラム管理ツール）、Grow by ZETA（インタラクティブキャンペーン管理ツール）、Liveclicker by ZETA（動的パーソナライズコンテンツ生成ツール）の4製品を提供。ソリューションに加え、コンサルティング・制作・運用などのプロフェッショナルサービスを強みとし、企業のパーソナライズされたブランド体験提供を支援しています。